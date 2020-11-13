吃炸雞也能悟哲學？一次搞懂12堂哲學美食思辨課

文／吳秀珉

偶爾也會發生以下這種情況。嗯，不是有那種日子嗎？就是特別想吃某樣料理的日子。那種日子幾乎百分之九十九的機率會發生在我減肥的時候。而且那項「特別的」料理很多時候多半是炸雞。每當遇到這種日子，在晚上回家的路上，我的腦袋就會開始瘋狂運轉。「要直接買炸雞回家嗎？還是要回家再叫外送呢？」不只如此，還會先思考在家的附近有哪幾間我喜愛的炸雞店，然後腦海中開始模擬能經過其中任何一間的所有可能路線。

傍晚五點半，是下班塞車潮正式開始的時間。與其外帶炸雞，再擠上人滿為患的公車，還不如用最快的速度回到家，再叫外送比較好。從車站出來，馬上跳上公車，再打開外送點餐的APP，開始瀏覽挑好的幾間店家選單，一一比較外送所需時間和我到家所花的通勤時間。

在這樣比任何時候都更拼命絞盡腦汁點餐的同時，心底的某個角落其實還殘留著一絲猶豫。這個完美的計畫，現在明明只剩下實行這一步了，但我現在正在減肥，這個事實讓我遲遲無法按下「送出訂單」的按鈕。再加上時間也不是中午，已經是晚上了。晚餐居然吃炸雞，不就是一個跟減肥互斥的組合嗎？結果，我緊抓住殘存的最後一絲理性，關掉外送APP。

在經歷如此熾熱的腦內交戰之後，我平安抵達家門，一打開玄關的門，鼻子就聞到一股不尋常的味道。「居然是炸雞！」果然血緣是不會騙人的，家裡的某個人──主要犯人大多時候是我媽的兒子──偏偏，就選在今天，叫了外送炸雞。到了這個時候，心裡也有點想直接向誘惑投降了。一開始，我一邊抱怨為什麼偏要挑今天叫炸雞呢，一邊投過去怨懟的眼神，並嘗試走回房間。但不可思議的是，越是這種時候，家人們就會越親切地叫我嘗嘗看。我一邊聽著他們說「沒關係啦，可以吃啊」，然後接下遞給我的炸雞，一邊假裝拗不過他們才敗給了誘惑地說：「那，就只吃一塊就好」。但是我早就知道了：絕對不會只吃一塊就結束的。

既然要吃，就必須吃得開心一點，所以就算時間已經很晚了，還是開心地吃完它。結果，問題發生在隔天早上──居然比昨天足足胖了兩公斤。我為了減那兩公斤，過去一整個月都在吃苦，現在體重計上的數字是認真的嗎？雖然極度想否認現實，但現在浮現在我眼前的這個冷漠的數字，自然是鐵錚錚的事實。既然事實擺在眼前，清清楚楚地，就沒有不相信的道理。不管我想不想要，我都不得不自動相信眼前所見。

（圖／Unsplash）

相信是自我意志嗎？還是非自我意志呢？

前述的各個例子共同暗示的是，所謂的信念（相信），不是發揮個人意志就能形成的東西，而是只要有值得相信的理由或證據，就會自然而然地形成，不受意志所影響。像這樣「意志無法操控信念」，即信念是「無意識的（involuntary）」的意見，對義務論而言是很大的威脅。因為假如信念是無意識的，就表示對於信念的義務從一開始就是不可能的。

非義務論者們正是因為這種理由，才反對義務論。我們沒辦法自己控制相不相信某樣事物，又怎麼可能依照特定的規範，決定自己要不要擁有某種信念呢？既然沒有做某件事的能力，自然也不可能有必須做某件事的義務。

但仔細想想，在我們的日常生活中，似乎也常發生依自己的意志產生信念的情況，比方自我暗示等等。拿前面的例子來說，想像一下我沒有吃炸雞的情況吧。我雖然非常非常想吃炸雞，肚子又餓，但為了達到減肥的目標，嘴巴不停說著「我不餓……我不餓……我不餓」。結果，自我暗示好像真的發揮效用，感覺肚子似乎真的不像之前那麼餓了。多虧了這個，我很幸運地沒吃炸雞就上床睡覺了。Happy Ending。

書名：《餐桌上的哲學課：吃鯛魚燒遇到康德？煮拉麵秒懂柏拉圖！好吃就是零卡路里？原來哲學竟如此美味》作者：吳秀珉譯者：徐小為出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2020年09月28日

這種自我暗示也被稱為自欺式信念，也就是說，信念之所以會形成，不是基於有足以判斷某事是真是假的證據，而是基於實用的理由，去相信或不相信特定的事物。我因為有「要減重」這個實用的理由，於是忽略肚子正在咕嚕咕嚕地喊叫，可以證明「我很餓」的這個證據，反而相信與它相反的感覺才是真的。不，至少我在表面上是相信了。這種自欺式信念如果真是有可能的話，那這就是一個信念可控論的證據。所以對認知義務論來說，會成為一個有力的範例。

當然，對此的反論也是有的。如果這個信念是欺瞞自己的信念，就表示有一個實際上相信「我很餓」，卻選擇欺瞞的我，還有一個受騙上當，相信「我不餓」的我。但是「我」是同樣的一個人，怎麼可能一個「我」同時騙人又受騙，同時保有兩種相反的信念呢！而且「騙人的我」，其意圖必定會讓「受騙的我」也知道，這種欺瞞行為本身就是不可能的。這點也讓人抱持著疑問。

●本文選自 創意市集／城邦文化 出版《餐桌上的哲學課：吃鯛魚燒遇到康德？煮拉麵秒懂柏拉圖！好吃就是零卡路里？原來哲學竟如此美味》。