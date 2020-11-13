快訊

投降哲學！那位教輸的老師 《后翼棄兵》裡的校工啟蒙師

轉身那一刻，我選擇和好：那段走出家暴陰影的路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃炸雞也能悟哲學？一次搞懂12堂哲學美食思辨課

聯合新聞網 / 讀.書.人
韓式炸雞。攝影／記者陳睿中（圖／聯合報系新聞資料照）
韓式炸雞。攝影／記者陳睿中（圖／聯合報系新聞資料照）

文／吳秀珉

偶爾也會發生以下這種情況。嗯，不是有那種日子嗎？就是特別想吃某樣料理的日子。那種日子幾乎百分之九十九的機率會發生在我減肥的時候。而且那項「特別的」料理很多時候多半是炸雞。每當遇到這種日子，在晚上回家的路上，我的腦袋就會開始瘋狂運轉。「要直接買炸雞回家嗎？還是要回家再叫外送呢？」不只如此，還會先思考在家的附近有哪幾間我喜愛的炸雞店，然後腦海中開始模擬能經過其中任何一間的所有可能路線。

傍晚五點半，是下班塞車潮正式開始的時間。與其外帶炸雞，再擠上人滿為患的公車，還不如用最快的速度回到家，再叫外送比較好。從車站出來，馬上跳上公車，再打開外送點餐的APP，開始瀏覽挑好的幾間店家選單，一一比較外送所需時間和我到家所花的通勤時間。

在這樣比任何時候都更拼命絞盡腦汁點餐的同時，心底的某個角落其實還殘留著一絲猶豫。這個完美的計畫，現在明明只剩下實行這一步了，但我現在正在減肥，這個事實讓我遲遲無法按下「送出訂單」的按鈕。再加上時間也不是中午，已經是晚上了。晚餐居然吃炸雞，不就是一個跟減肥互斥的組合嗎？結果，我緊抓住殘存的最後一絲理性，關掉外送APP。

在經歷如此熾熱的腦內交戰之後，我平安抵達家門，一打開玄關的門，鼻子就聞到一股不尋常的味道。「居然是炸雞！」果然血緣是不會騙人的，家裡的某個人──主要犯人大多時候是我媽的兒子──偏偏，就選在今天，叫了外送炸雞。到了這個時候，心裡也有點想直接向誘惑投降了。一開始，我一邊抱怨為什麼偏要挑今天叫炸雞呢，一邊投過去怨懟的眼神，並嘗試走回房間。但不可思議的是，越是這種時候，家人們就會越親切地叫我嘗嘗看。我一邊聽著他們說「沒關係啦，可以吃啊」，然後接下遞給我的炸雞，一邊假裝拗不過他們才敗給了誘惑地說：「那，就只吃一塊就好」。但是我早就知道了：絕對不會只吃一塊就結束的。

既然要吃，就必須吃得開心一點，所以就算時間已經很晚了，還是開心地吃完它。結果，問題發生在隔天早上──居然比昨天足足胖了兩公斤。我為了減那兩公斤，過去一整個月都在吃苦，現在體重計上的數字是認真的嗎？雖然極度想否認現實，但現在浮現在我眼前的這個冷漠的數字，自然是鐵錚錚的事實。既然事實擺在眼前，清清楚楚地，就沒有不相信的道理。不管我想不想要，我都不得不自動相信眼前所見。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

相信是自我意志嗎？還是非自我意志呢？

前述的各個例子共同暗示的是，所謂的信念（相信），不是發揮個人意志就能形成的東西，而是只要有值得相信的理由或證據，就會自然而然地形成，不受意志所影響。像這樣「意志無法操控信念」，即信念是「無意識的（involuntary）」的意見，對義務論而言是很大的威脅。因為假如信念是無意識的，就表示對於信念的義務從一開始就是不可能的。

非義務論者們正是因為這種理由，才反對義務論。我們沒辦法自己控制相不相信某樣事物，又怎麼可能依照特定的規範，決定自己要不要擁有某種信念呢？既然沒有做某件事的能力，自然也不可能有必須做某件事的義務。

但仔細想想，在我們的日常生活中，似乎也常發生依自己的意志產生信念的情況，比方自我暗示等等。拿前面的例子來說，想像一下我沒有吃炸雞的情況吧。我雖然非常非常想吃炸雞，肚子又餓，但為了達到減肥的目標，嘴巴不停說著「我不餓……我不餓……我不餓」。結果，自我暗示好像真的發揮效用，感覺肚子似乎真的不像之前那麼餓了。多虧了這個，我很幸運地沒吃炸雞就上床睡覺了。Happy Ending。

書名：《餐桌上的哲學課：吃鯛魚燒遇到康德？煮拉麵秒懂柏拉圖！好吃就是零卡路里？原來哲學竟如此美味》作者：吳秀珉譯者：徐小為出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2020年09月28日
書名：《餐桌上的哲學課：吃鯛魚燒遇到康德？煮拉麵秒懂柏拉圖！好吃就是零卡路里？原來哲學竟如此美味》
作者：吳秀珉
譯者：徐小為
出版社：創意市集／城邦文化
出版時間：2020年09月28日

這種自我暗示也被稱為自欺式信念，也就是說，信念之所以會形成，不是基於有足以判斷某事是真是假的證據，而是基於實用的理由，去相信或不相信特定的事物。我因為有「要減重」這個實用的理由，於是忽略肚子正在咕嚕咕嚕地喊叫，可以證明「我很餓」的這個證據，反而相信與它相反的感覺才是真的。不，至少我在表面上是相信了。這種自欺式信念如果真是有可能的話，那這就是一個信念可控論的證據。所以對認知義務論來說，會成為一個有力的範例。

當然，對此的反論也是有的。如果這個信念是欺瞞自己的信念，就表示有一個實際上相信「我很餓」，卻選擇欺瞞的我，還有一個受騙上當，相信「我不餓」的我。但是「我」是同樣的一個人，怎麼可能一個「我」同時騙人又受騙，同時保有兩種相反的信念呢！而且「騙人的我」，其意圖必定會讓「受騙的我」也知道，這種欺瞞行為本身就是不可能的。這點也讓人抱持著疑問。

●本文選自　創意市集／城邦文化　出版《餐桌上的哲學課：吃鯛魚燒遇到康德？煮拉麵秒懂柏拉圖！好吃就是零卡路里？原來哲學竟如此美味》

作者介紹

吳秀珉

哲學作家，雖然大學入學時進了科學教育系，但以偶然的一堂哲學課為契機，對哲學產生了深刻的興趣，之後便將主修換成哲學。畢業於梨花女子大學哲學系。

認為用難吃的食物填飽肚子是最委屈的一件事，所以一直在研究吃得好的方法，自然而然就開始下廚了。已經養成在購物籃裡放入商品前確認成分表的習慣，興趣則是把成功的料理食譜記錄下來。

在《KAKAO BRUNCH》以〈身邊的哲學〉獲得銀賞，並曾於Brunch Weekly Magazine連載〈一頓哲學〉系列，可說是本書的前身。目前正活躍於女性主義電子雜誌《Pinch》。未來也想繼續學習哲學，捕捉日常與哲學交錯的支點，化為文字辯析。


減肥 公車 塞車 都更 車潮 城邦出版社 閱讀風向球

相關新聞

誰說笑門福必來？日本江戶時代之前笑了，恐引殺身之禍！

「語言」即是文化的表現。現代日本人平時不經意使用的話語中，其實蘊含了許多奇特有趣的歷史故事！像是常聽到的「笑門福來」，孰不知在江戶時代之前的日本，笑了反而可能會遭來殺身之禍......。 78則歷史冷知識剖析154個日文詞彙、慣用語的演化歷程，了解日本語的演化過程，達到真正的「言之有物」。

吃炸雞也能悟哲學？一次搞懂12堂哲學美食思辨課

文／吳秀珉 偶爾也會發生以下這種情況。嗯，不是有那種日子嗎？就是特別想吃某樣料理的日子。那種日子幾乎百分之九十九的機率會發生在我減肥的時候。而且那項「特別的」料理很多時候多半是炸雞。每當遇到這種日子

【疫中風景】蔡詩萍／他想著想著，態度便從容起來了

文／蔡詩萍 朋友來看他。 送了一副字。 把最近他的書，書名串起來，集成一副對聯。 很老派的文風，卻很溫暖。 而且他來的時候，還戴著口罩，一路走來，淡淡三月天，微微發熱。 我請他在附近一家文

【心之所嚮】肆一／傷心只是個過程，而不會是你的結局

生命中，總有個人再深愛，最後也只能擺在心底，而影視暢銷作家肆一的新書《你在左邊放了一句再見【日落巴黎‧ 雋永版】》正是寫給深深在乎過一個人的你。 這是一本巴黎系戀愛小說、也是療癒系散步文學。人啊，總

【出版快訊】她是臺灣雕塑大師楊英風之女，也是放下一切堅持出家的比丘尼

她是臺灣雕塑大師楊英風的三女兒，也是放下一切堅持出家的比丘尼。 從在家到出家，她掘地深耕，將藝術的因子與佛教結合！ 她更打破教派隔離，以傳道為修行，試圖改變傳統，讓佛教寺院的經營與管理現代化！

數學不數學！武俠小說教你用牙籤，變身神算子！

「數學不是數字的科技，是生活的科技」，美國數學家Keith Devlin這麼說。過往求學的過程中，不少人總是在質疑「數學有什麼用」，其實，數學不只是科技應用的計算工具，更是人類思考邏輯訓練的過程，它並非顯而易見，可是在生活中無所不在。李開周的《誰說不能從武俠學數學》打破數學的框架，不再只是考場上的科目，透過武俠小說的片段，帶大家走進不一樣的數學世界！

未離開機場，卻抵達一生中曾走過最遠的地方──《C30登機門的心靈旅程》

《C30登機門的心靈旅程》的作者馬修．莫克理奇，是一位年輕的企業家和知名博客，擁有許多聽眾，年輕時更曾是德國頗受歡迎男孩團體「Part Six」的一員。但他卻在極為年輕就感受到極大的成就恐懼。然而，恰恰是這樣的恐懼迫使他決定邀請讀者來到C30登機門前。在這裡，無論你面對的是事業、度假還是夢想，都會受到影響，重新決定你生命中所有重要事物的順序⋯⋯

【詩情話意】劉定騫／時間的手術

都說「三十而立」，我們總是想像大人的模樣，以為到了三十歲，凡事就可以......，或者應該要可以理直氣壯、從容不迫。三十彷彿一種決定性的制約，三十前後就應該如何如何，讓人止不住感到焦躁。 劉定騫曾

【與龍應台面對面】原來生命是一種彼此的指認──《大武山下》台北場側記

原來生命是一種彼此的指認，指認出另一個美麗的平行世界存在著，如同寫作，也如同寫小說。龍應台說，如果你是一個寫作者，就會想要以文字帶著讀者回到那個現場，那個平行世界互相指認的當下，讓讀者自己去看見、去認得、去感受。

國外佳評如潮！《在曼哈頓遇見吳爾芙》邀您參與跨時代女性的文學的生命冒險！

當二十世紀的倫敦靈魂遇上現代的曼哈頓精神──跨時代女性的文學與生命冒險，即將展開！英國版《紙牌屋》編劇Andree Davis操刀，電影版即將開拍！「大英帝國勳章」、「柑橘小說獎」及「國際IMPAC都柏林文學獎」作家瑪姬‧吉大膽逗趣的匠心獨運，引領讀者進入奇幻的旅程......瑪姬．吉《在曼哈頓遇見吳爾芙》11/2奇幻上市！

女性自覺的內外三重向度，伊絲塔談新書《我的室友卡夫卡》

11月15日周末下午，《我的室友卡夫卡》作者伊絲塔將與讀者見面，談閱讀、談行旅遊觀，更帶來卡夫卡10個異想片段及「空靈鼓」，邀請讀者也在旅途中歇下腳步，進女書店坐坐，聽伊絲塔從女性自覺的內外三重向度來談《我的室友卡夫卡》。

財經菁英變身僧侶？數位世代心靈導師帶你擁抱「僧人心態」

當事情不如意時，告訴自己：「還有更好的東西等著我。」如此而已。你不必想著：我很感激丟了工作！當你執著地說「這個就是我要的。這個才是唯一的答案」時，所有能量都會卡在「這個」上面。當你說「這個行不通，但還有更多適合我的東西」時，能量就會轉移到充滿可能性的未來。你對可能的結果態度越開放，就越能把感恩化為行動。

熱門新聞

雙11圖書折扣戰火延燒 嘉年華或賤賣？出版業看法兩極

故宮展開「女子時光」 藝術市集加行動劇場、跨界展演

【心情點滴】黃珠玉／看對，全都對了

【追憶似水年華 2000年代之7】崔舜華 ／忝而十年

【相處之道】楊璧華／天黑黑

【瑜伽這檔事】張以昕／肉身群像

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。