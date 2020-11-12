【疫中風景】蔡詩萍／他想著想著，態度便從容起來了

文／蔡詩萍

朋友來看他。

送了一副字。

把最近他的書，書名串起來，集成一副對聯。

很老派的文風，卻很溫暖。

而且他來的時候，還戴著口罩，一路走來，淡淡三月天，微微發熱。

我請他在附近一家文創風的小飯店二樓咖啡座坐坐，我們隨意聊著，免不了要談到疫情。

我們進門時，飯店量了額溫，要我們乾洗手，再放我們進來。

我笑著對他講了前幾天我碰到的糗事。

我在小吃攤，點了魚湯，店家招牌。點了一碗米粉油麵的混搭。

稀里嘩啦吃完喝完，滿頭大汗。

走回辦公室前，在路邊便利店再要了一杯熱拿鐵，趁熱一下子喝了三分之一。

走進大樓，門口擺了一台類似機場入關前測你體溫的儀器，你穿過去，螢幕上會秀出X光片一般的身影，紅色若太多，高溫，警報器響。

之前，就放在那了，我當然知道。

還曾好奇跑過去看別人進來時，螢幕上的身影。我且跟保全人員開玩笑，身上裝鋼管的，都被拍出來了吧！

沒想到，我那天才通過儀器，警報器竟響了。

熟識的保全，立馬看著我，眼神露出我平日不曾見到的肅殺。

他看看我。

我也看看他。

我回頭，把咖啡放在一旁，重走一趟。

警報器，像開我玩笑似的，又響了。

保全員這回可是站起身，不開玩笑了。

我驚覺的想起來，我不是喝了一大碗熱湯，喝了熱咖啡，還穿著外套，走了一大段路嗎？

我跟保全解釋。他要我在門外，站一會。等體溫下降，再試試。

我站了幾分鐘，脫下外套，咖啡也不敢喝了。

這回，安全進入大樓。

我朋友笑了。笑得很開心。

疫情陰影下，人人都是嫌疑犯。

我對他說，我很麻煩，愛出汗。

太太常嫌我，一不留神，便汗流浹背，滿臉濕答答，看起來很不從容的樣子。

所以夏天一到，我盡量避免吃麵喝熱湯。

為了要從容～不迫啊～

他又笑了。

從容，是我們大齡男子，必要的修養啊！

他亮出手機，給我看他寫的，蘇東坡的字。

筆力蒼勁，流水行雲，一手好字。

我們竟然聊了蘇東坡，聊了好一會。

我喜歡蘇東坡。很多人看不開，卻又要裝出一副看得開的樣子。蘇東坡不是。

他生性看得開。即便碰到看不開的情境，他也很快便以看得開的心境，去調適他自己的處境。

若是現在，動不動直播的年代，他肯定適應得很好。他必然在鏡頭前，要彈琴便彈琴，要寫字便寫字，要賦詩便賦詩，要填詞就填詞，要吟唱遂吟唱，老婆要罵他，就敞開胸懷讓她罵！

從容啊～從容。從容不就義，只是從容不迫的，面對當下，喜歡自己而已啊！

我們都到了非從容不可的歲數了。

大齡男子啊～

書名：《與世界一起散步：小日子小堅持》作者： 蔡詩萍出版社：有鹿文化／紅螞蟻圖書出版時間：2020年07月03日

朋友想想，說改天給你幾個字，從容，從容，從容。

他先離開咖啡廳，還得去工作呢！

要黃昏了。

夕陽無限好，只是近黃昏。

黃昏要來，你能如何？除了從容，欣賞，攜手，前行。

他慢慢走著，想起老婆一再的提醒，要從容啊！

進大樓前，他拿出口罩。

●本文選自 紅螞蟻圖書／有鹿文化出版《與世界一起散步：小日子小堅持》。