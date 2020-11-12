【出版快訊】她是臺灣雕塑大師楊英風之女，也是放下一切堅持出家的比丘尼

回顧出家因緣

常常有人問我：「師父，您何以有勇氣出家？」我總是反問：「你怎麼有勇氣結婚呢？」其實有些事情無法立即得到答案。在出家之前，我可說是完全不懂佛法的人，但總是想要出家，自己本來也會覺得疑惑。後來出家時間長了，深入佛法之後，知道發願是很重要的。

所謂修行，必然是在生生不已的生命之流中的持續，目前所修的不僅是眼前這一輩子而已，今生不過是宿世累積的結果，如果過去世曾經發願出家，今生無論如何，出家的因緣就容易成熟。但是今生的努力，如果發願來世繼續出家修行，又將成為來世出家的果報。想要未來世走得平穩，再得人身，唯有今生努力於向上、向善的道心道業，來世才肯定有機會繼續出家，常隨佛學。

細細數來，我出家的因緣應該有幾個可能，都是一段段滿載回憶的小故事：

幼時的佛法沐浴

最初的因緣應該來自一九五五年家父應邀為星雲大師「宜蘭雷音寺念佛會」塑造阿彌陀佛立像，家母跪坐在一旁，抱著襁褓中稚嫩的家兄充當模特兒時，我正悄悄地入胎來到了世間。

此外，童年時最深刻的回憶就是隨著外婆搭火車來回穿梭於臺北與宜蘭間。每每回到宜蘭阿姨家，晚上總是跟著外婆到「宜蘭念佛會」念佛、繞佛。在家裡，外婆很喜歡拜拜，雖然我很小，但會讓我幫忙盛水、拿東西去供佛等等。外婆禮佛、敬神、敬天地的虔誠，熏習著我童稚之眸，讓我難以忘懷。

外婆常帶我去臺北市行天宮，記得有穿藍色袍子的師姑，在香煙繚繞間轉來轉去；供桌上總有一團團甜米糕，上面裝飾著一粒龍眼乾，還有人在講道，我雖然聽不懂內容，然而心中浮出一個念頭：「我以後也要講道。」

臺北市弘法院是新竹法源講寺的臺北分院，我經常隨著外婆參加法會。二十歲出頭，我就喜歡拜《梁皇寶懺》，對《梁皇寶懺》有一種親切感。雖然那時連「阿耨多羅三藐三菩提」都念不來，覺得這一串字真長！有些懺文含義也不明白，但就喜歡跟著念。

臺灣著名雕塑家楊英風。（圖／聯合報系新聞資料照）

大學時期的萬佛城因緣

剛上大學時，家父為宣化上人「美國萬佛城法界大學」籌辦「新望佛教藝術學院」，回來為我們分享出家人的威儀，讓我意識到出家人也可以是學問淵博的學者，開始嚮往出家生活。

一九七九年大三升大四的暑假，外婆罹患骨癌，在家中療養，口中總是喃喃地念著「我要到寺裡、到寺裡……」正巧父親的祕書回臺南，帶著開元寺的會智法師北上，無意間來到家中，見狀提起開元寺正好設有慈愛醫院，建議不妨送外婆住慈愛醫院，又在寺院範圍內，不正是兩全其美？

我們一家人就決定護送外婆到開元寺住慈愛醫院，我自願輪大夜班。剛開始半夜三、四點鐘，聽到隔壁開元寺起板，我立即到寺中跟著做早課，雖是生平第一次聽到梵唄唱誦，卻感覺非常熟悉，彷彿過去世的習性，悄悄地透過耳根傳到今世來，喚醒宿世的善根因緣，沒想到三、兩天下來，竟也能朗朗上口。

整個暑假我陪著外婆在慈愛醫院，開學前外婆往生了，停靈於塔廟前的歸西堂，半夜我們兄弟姐妹及表兄弟姐妹共同為外婆助念，我敲著木魚、念著佛號，在念誦中彷彿見到一個畫面──穿著海青的人群正在跪拜禮佛。

外婆生病的期間，全家對於佛法都是陌生的，為了治好外婆的病，我們不能免俗地參考親友提供的各種偏方。例如我們曾抓過青蛙來治病，現在回想，那都是殺生啊！又有人說念大悲咒就能好轉，全家人趕快把大悲咒背起來，所以迄今我們對大悲咒還有深刻的印象。那時心裡亂紛紛，一聽到有可能救治外婆的方法，就當作一個希望立刻實行，惟恐漏掉任何救命的機會。

那時全家沒有可憑藉的核心思想，對佛法不理解，親友提供的都是世間法，在這樣的氛圍下，要對佛法產生信心也很難。多年後，經過佛法智慧觀照才明白：「如果是正信佛教，不會用這種殺生的方式來救命延命，正法是要我們去面對它、接受它，心裡要有所準備，生死不是用偏方或動物替代就能解決病苦的，唯有佛教才能真正徹底解決生死問題，面對生死、接受生死。」回憶起往事，我更強調正信佛法的可貴與不易。即使到今日，臺灣社會對宗教信仰能有正確觀念者還是不夠多。

暑假過後，我決定開始吃素，讓家人大吃一驚，因為我自小不愛吃青菜。開學後，我每星期從家裡帶著一鍋素菜滷味到宿舍，同學們都瞠目結舌於我的改變。

2003年10月開展「林中巨石：楊英風研究中心成果展」記者會現場楊英風女兒釋寬謙法師與兒子楊奉臻也出席緬懷父親，看著作品的呈現，楊英風就像一直陪在他們身旁，不曾離開過。記者張念慈攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

俗世情感的牽絆

祖父母年輕時郎才女貌，是一對標準登對的夫妻，不知道羨煞了多少人，兒子們都是才華橫溢的藝術家，但是祖母曾經偷偷告訴我，她從一結婚就非常後悔，倆人的相處著實不易啊！

再看看家父、家母的婚姻，自小就被指定婚姻，兩人性格南轅北轍，若不是雙方的父母刻意促成，而家父想要跟隨祖父母到北京也就答應了，等到長大成人時，失去自由戀愛的權利，當年為了實踐諾言，從北京回臺灣結婚，卻也因此免了一場浩劫，人生的機遇與因緣，實在是很複雜難測，眼見至親的婚姻束縛，讓我心生恐懼想避免婚姻，也因此萌念出家。

後來，從小在外婆身邊長大的我，對外婆的感情比家母更親密，在她往生後，讓我悲痛逾恆，想著世間不管做了多少的努力，終歸難免一死，真不知道生活的意義何在？一九七九年接觸了臺南開元寺，更加深出家的念頭。

正巧當時祖父母回到臺灣家裡，我依偎在祖母身旁，成了心中最大的安慰。私心想與祖母共處，我一面帶著祖母到處巡視工地，另一面又請教祖母許多人生的經驗與智慧，當時奔走於花蓮和南寺〈造福觀音〉工程、臺南開元寺的古蹟修復、高雄元化院的庭園與雕塑工程、彰化宜興工業吳老闆的別墅藝術工程等，這段時間是我與家父及祖母難得相處的美好時光。但是好景不常，一九八三年祖母終究撒手西歸，面對無常，出家的警鐘再度響起，下定決心出家後，經過兩年半的考驗，完成手邊臺北市「靜觀樓」、埔里「靜觀廬」及工作室的工作，一九八六年終於出家了。

楊英風之女釋寬謙法師與最喜歡父親的作品「太極」合影。記者張念慈攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

得到家人支持走向出家路

一九八三年祖母過世，我感覺自己出家的因緣已經成熟。我不顧一切，什麼都不要了，只想要出家，沒有人可以阻擋。當時家裡的事業還算不錯，家中大小事情也都是由我安排，兄姊們訝異「妹妹竟然把自己安排出家！」

當時因為很多工作還沒完成，我決定把出家時間往後延，罣礙未除，我也不能立即離開家庭。於是跟法源講寺真理法師商量，延了兩年半，等到一九八六年初再正式出家。這兩年半之中，我常常出入法源講寺，週末親近佛寺，週一再回臺北，當下總是有一股力量讓我不想回家。

往來家裡與法源講寺兩年多的時間，我是理性看待出家這件事，而非感性的衝動。一般來說，都會以為出家因緣的成熟多出於感性，感性往往都偏向理想化。我將這段時間視作考驗，審視自己是否仍保有出家的初心？如果是，那出家之後將會比較穩定；如果時間到並不想出家，也會感到慶幸沒有衝動。

另外還有一個因素是希望累積足夠社會經驗再出家，會更有能力處理寺務。我當時看到一般出家師父個性都很單純，沒有社會經驗，即使吃虧多半不敢聲張，默默隱忍。反思自己，我若是大學畢業就出家，也一定沒有經驗處理寺院內外事務，所以我延後幾年出家，多汲取經驗，當遇到事也不至於不知所措。

這兩年多時間，一方面將尚未了結的事情做個結束，一方面也是給家人有個緩衝時間，使他們能慢慢接受我出家。剛開始拋出出家的訊息時，沒有人相信；等到時間愈來愈近，家人才明白，我是認真的。因為我是家中事業的得力助手，很多事情都是由我安排處理，主要是因為我比較理性，做事情有條不紊，且有家父和師友可以求教。我在家的那段時間，家父萬事不煩惱，因為有一個務實的助手。因此家人不太能接受與相信──「我永遠的離家，出家去了」。

我的出家，對於家父是一個遺憾與矛盾，除了家兄，我也可以繼承家業，但是家父尊重我的意願，讓我順遂地走上出家這條路。家父說過，出家曾是他的心願，所以我出家，也算是完成他未竟的心願。

在理性上家父不反對，他也認為出家是好事，但在情感上難免不捨。我原本想在一九八五年底的農曆除夕前進入法源講寺，在新春法會中剃度出家。當時我告知家父這個想法，家父說：「你除夕就過去，我們這個年怎麼過？」為了這句話，我考慮到不要因為自己而讓全家人難過年，所以延後半個月，元宵後才出家。

有了這段緩衝的時間，過完年後，家父以及兄弟姊妹都陪我上山。兄弟姊妹沿途不斷挽留我，但出家畢竟是個人的決定，「吾往矣！」的念頭不曾退卻。我記得我當時做了張卡片，寫著「青燈木魚下，一個新生命的開始！」家母在我出家前幾年數度中風，一直在埔里家中養病，也在我出家後兩個多月過世。

說實在的，如果我沒有出家，會一直跟在家父身邊，一生幸福無憂無慮；但出家這件事情讓我覺得更重要，當初並不曉得出家之後能做些什麼，但是我依然堅持。而這堅持，迄今無怨無悔，今生依然發願：「世世以女眾身出家。」因為比丘尼的身分比較親切，與眾生距離能更接近。我知道這是宿世的因緣，來世回到人間，依舊會出家為比丘尼，實踐「不忍眾生苦，不忍聖教衰」的悲願。

●本文摘自 臺灣商務印書館出版 之《無悔前行：佛教藝術澱積者釋寬謙口述史》。