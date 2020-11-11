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【心之所嚮】肆一／傷心只是個過程，而不會是你的結局

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／翻攝自肆一facebook帳號「@fourone4141」的貼文圖）
（圖／翻攝自肆一facebook帳號「@fourone4141」的貼文圖）

生命中，總有個人再深愛，最後也只能擺在心底，而影視暢銷作家肆一的新書《你在左邊放了一句再見【日落巴黎雋永版】》正是寫給深深在乎過一個人的你。

這是一本巴黎系戀愛小說、也是療癒系散步文學。人啊，總要學會收拾，那些傷心、眼淚，以及不甘心。這一次，肆一用一個長長的故事，讓曾深深愛過、在乎過、又失去過的人們再次相信：「能夠遇見你，真是太好了。」(編按)

文／肆一

失去了一些人，正巧說明了，也有再遇到另一些溫柔的人的可能，而你慢慢會好起來。我始終這樣想。

人的一生不長不短，難免會遭遇傷心，還有明明還想愛著，卻怎樣都無法繼續的人。這樣的人讓你心碎、終日黑暗，只稍一閉眼就能看見他說再見的手勢，提醒著你的失去。於是，你以為自己從此要悲傷下去了，再也不會有第二個他，因此你再也好不起來了。你很傷心，也很害怕。

可我總是認為，傷心只會是過渡，而不會是最後抵達的終點。只是過程可能會很長，甚至感覺永無止境，所以才給了你再無法痊癒的假象。這樣的時刻，不妨試著去相信，在黑暗中的自己，持續往前走，終能夠遇到光。

即使身在暗處，也不要習慣黑暗，更要相信光亮。

如同本書的女主角一樣，失去深愛之後，意外得知了男主角隱藏的祕密，懷抱著追憶與疑惑，進而獨自踏上了原本約定好兩人一起去的旅行。在旅途中的那些地點與事物，串連起了她與男主角的愛情故事，讓她重新憶起當初相愛的美好；而在異地遇到的那些人，也幫助了她走出傷心。

知名的心理學家伊麗莎白．庫伯勒．羅斯（Dr. Elisabeth Kübler-Ross），有一個廣為人知的「悲傷五階段」（Five Stages of Grief）理論，指出一個人在面對失去摯愛時，對於悲傷會產生五種情緒，包含：否認、憤怒、討價還價、沮喪，以及接受。而故事裡的女主角便是在異鄉中經歷了這樣的過程，最後肯定了自己其實有好起來的能力。

出發時以為是一場追尋的旅行，沒想到後來竟是一趟與失去和解的過程。人生常常都是要出發了，才能夠察覺世界的慷慨。

雖然這本小說有個看似傷心的開場，乍看之下會誤認為是悲傷故事，可是我真正想寫的是關於「好起來」的歷程。想要寫因為失去愛而碎裂，但最後也因為愛而痊癒的故事。

書名：《你在左邊放了一句再見【日落巴黎‧雋永版】》作者： 肆一出版社：三采文化出版時間：2020年07月31日
書名：《你在左邊放了一句再見【日落巴黎‧雋永版】》
作者： 肆一
出版社：三采文化
出版時間：2020年07月31日

一直以來，自己都是以書寫愛情最為大家所知，至今總共也已經出版了十二本書，其中包含了兩本小說，卻始終沒有一本是以愛情為題的長篇故事。終於，老十三是一本愛情小說了，之前答應了要給大家一本愛情小說，一直都惦記著，現在終於實現了。

這本書也是我花了最多時間修改的一本，從初稿到定稿，歷經了兩次大幅度的修改，雖然基本劇情沒有更動，但敘事方式卻做了大程度調整與情節強化；甚至就連最後的書名，也是迄今所有書中發想最多、討論最久後，才拍板定案的。寫了多本愛情散文的我，覺得愛情小說最為困難，謝謝過程中出版社同仁給了我很棒的建議與耐心。更謝謝一直支持著我的大家，希望你們會喜歡這本書，以及其想傳達的意涵，並能從中感受到一點點的慰藉。

相愛是一趟旅程，告別深愛也是。不感謝那些失去，但謝謝能夠遇見。試著收下離去的人所交付的好。若告別了，再不捨、再不甘、再不忍，就算惦記著也好，都別忘了，離開時請記得帶著自己上路，各自幸福。

最後，請試著去相信，所有的傷心都只是過渡，而不會是自己的結局。去緩慢地拾起，自己仍是有愛人與被愛的能力。

●本文摘自　三采文化出版《你在左邊放了一句再見【日落巴黎‧雋永版】》序。

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