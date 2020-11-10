【詩情話意】劉定騫／時間的手術

都說「三十而立」，我們總是想像大人的模樣，以為到了三十歲，凡事就可以......，或者應該要可以理直氣壯、從容不迫。三十彷彿一種決定性的制約，三十前後就應該如何如何，讓人止不住感到焦躁。 劉定騫曾將感情主題的詩作集結成書出版，因為最初的自費出版版本難以買到，被苦苦尋覓的讀者稱為「隱藏版詩集」。新作《我終於捨得讓雪落下》獻給即將三十、年屆三十、曾經三十歲的人。共分成三章，寫生活、寫成長、寫思念，透過本書擬將能看見人生故事更立體、更豐富的劉定騫。 (編按)

文／劉定騫

別人

聽說我出生時，全身換血治療。

我是真的曾這樣想過，我體內的血，是別人的，是不是我或多或少有了別人的個性。

我們把刀拔出來了，淤血也慢慢散了。

血還沒流乾，痛還隱隱。

體內的血，有些是你的。

我也是懼怕的，這樣沒見過的自己。

如果疤與裂痕都是不能忽視的東西。

我們就都成為了，別人。

（圖／Unsplash）

時間的手術

曾看過一部影集，每個人都被植入了晶片，記憶是可以回放的，甚至可以被刪除。

如果真的能刪去記憶，你會刪去什麼？

說來虛弱，有時的確愚蠢得近乎想說出：「我寧願從來沒有認識你。」

但其實心裡清楚地明白，從認識你之後，我的一切都加速在改變，像是從那個時間為一個基準點切割，平行地複製，就此生活在一個截然不同的世界。

殘忍的是，人生不是一本能夠反覆閱讀的小說，無從得知所有的相遇最後導致的結果。

是好是壞，必須取決於視角，但現在的我只能直覺式地感受。

因為讓人走進心底，也代表靈魂的鑲嵌。

拔離之所以痛楚，是因為不只分離了對方，也分離了自己。

其實我們都不知道在緩慢的歲月裡，自己正在進行一場極其複雜的手術，沒有明確療程，痛時沒有嗎啡。直至有天，住在心裡的醫師才會告知你，你好了。

能感到好，已是萬幸。

●本文摘自 采實文化出版 《我終於捨得讓雪落下》。