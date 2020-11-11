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數學不數學！武俠小說教你用牙籤，變身神算子！

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《誰說不能從武俠學數學？》 作者：李開周 出版社：時報文化出版 出版時間：2020年10月8日
書名：《誰說不能從武俠學數學？》
作者：李開周
出版社：時報文化出版
出版時間：2020年10月8日

「數學不是數字的科技，是生活的科技」，美國數學家Keith Devlin這麼說。過往求學的過程中，不少人總是在質疑「數學有什麼用」，其實，數學不只是科技應用的計算工具，更是人類思考邏輯訓練的過程，它並非顯而易見，可是在生活中無所不在。

李開周的《誰說不能從武俠學數學》打破數學的框架，不再只是考場上的科目，透過「武俠小說」的片段，帶大家走進不一樣的數學世界！(編按)

文／李開周

抓一把牙籤，你就是神算子

梁山好漢「神算子」蔣敬手持算盤 的剪紙肖像。　（圖／時報出版提供）
梁山好漢「神算子」蔣敬手持算盤 的剪紙肖像。　（圖／時報出版提供）

遙想當年，祖沖之推算圓周率時，劉徽推算太陽高度時，一行禪師推算子午線長度時，算盤還沒有發明出來，他們只能用算籌做計算。

算籌能做乘法嗎？當然能。還是623×47，前面用算盤算過，現在再用算籌算一回。手邊沒有算籌，可以用筷子代替。要是嫌筷子太長，抓一把牙籤也一樣能算。

先用牙籤把這兩個數字擺出來，623 在右上，47 在左下， 47 的個位 7 與 623 的百位 6 對齊，當中留出一片空地，用來存放乘積。

右上為623，左下為47　（圖／時報出版提供）
右上為623，左下為47　（圖／時報出版提供）

第一步，讓623 的百位6乘47，得282（實際是28200）。將282 擺在中間空地上，並將623 的6 去掉，表示這個數位上的數已經乘過，不能再用了。

第二步，讓623 的十位2 乘47，得94（實際是940）。將94 擺在282 右下方，讓94 的最高位9 與282 的個位2 對齊，並將623 的2 去掉。

第三步，讓623 的個位3 乘47，得141。將141 擺在94 右下方，讓141 的最高位1 與 94 的 9 對齊，並將623 的 3 和47 統統去掉。

第四步，將錯位對齊的282、94 和141 加起來，在最下面擺出得數：29281。

623×47 的籌算結果　（圖／時報出版提供）
623×47 的籌算結果　（圖／時報出版提供）

用算盤計算時，我們是將47 依序乘以623 的個位、十位和百位，每得到新的乘積，就與前一步的乘積錯位相加，隨乘隨加，邊乘邊加。用算籌計算，則是將623 的百位、十位和個位依序去乘47，將每一步乘積都擺出來，最後再錯位相加，加和就是正確的乘積結果。現代小朋友列豎式做筆算，是將623 和47 按照數位上下對齊，先用47 的個位7 乘以623，得到4367，再用47 的十位4 乘以623，得到2492，最後將2492 和4367 錯位相加。

珠算、籌算、筆算，三種演算法的計算順序有所不同， 但基本思想完全一致，都要將不同數位依序相乘，把乘積錯位相加。

比較起來，筆算需要的工具最簡單，一張紙、一支筆即可。哪怕沒有紙筆，折一根樹枝，在泥土地上也能列豎式。珠算必須有一把算盤，籌算必須有一捆算籌（或者牙籤、筷子、火柴棒），都沒有紙筆簡省輕便。

如果對比計算速度，珠算會比籌算快得多，也比筆算快。過去很多農民不識字，卻能把算盤口訣背得滾瓜爛熟， 打起算盤有如神助，算盤珠劈里啪啦，手上不停，嘴裡報數， 疾風驟雨，電閃雷鳴，彷彿高手過招，只能用「說時遲，那時快」來形容。

好在我們有計算機和電腦幫忙，不必再學珠算，更不必學習籌算。但是，學多位數乘法的小朋友如果行有餘力，不妨也接觸珠算或籌算，如此觸類旁通，可以加深對豎式計算法則的理解。

再者說，學會了籌算，週末和爸爸、媽媽參加飯局，順手抓一把牙籤，像變魔術一樣，表演多位數相乘，再一臉淡定地告訴大家：「當年祖沖之就是這樣推算圓周率的。」那會很酷，讓爸爸、媽媽顏面有光，倍有面子，是不是？

只會乘法還不夠酷，應該再學學籌算的除法。還是同一把牙籤，我們來算一個簡單的題目，368÷4。

368÷4 的籌算布局　（圖／時報出版提供）
368÷4 的籌算布局　（圖／時報出版提供）

在《九章算術》、《孫子算經》、《數書九章》等數學典籍裡，被除數叫做「實」，除數叫做「法」（如果做乘法運算，則被乘數為實，乘數為法）。 368÷4，368 就是實，4 就是法。

籌算除法， 要找一片空地，將法擺在最下一行，實擺在中間一行，實的最高位（這裡是3）對齊法的最高位（這裡是4），最上面則擺商。

第一步，用368 的最高位對4 試除，3 除以4，不夠除， 將商右移一位，用36 除以4， 得9；第二步，將9 擺在368 的上面，與6 上下對齊，然後將368 裡的36 撤去；第三步，中行之實只剩8，8 再除以4，得2 ；第四步，將 2 擺在 9 的後面、8 的上面，與8 上下對齊，然後將中行的8 也撤去；第五步，觀察整個布局，中行之實已全部撤去，說明可以除盡， 沒有餘數，最上面那一行的92 就是368 除以4 的商。

368÷4 的籌算結果　（圖／時報出版提供）
368÷4 的籌算結果　（圖／時報出版提供）

如果碰到除不盡的數呢？例如418÷5，還是將418 這個實擺於中行，5 這個法擺於下行，讓實的最高位4 和法的最高位5 上下對齊。

418÷5 的籌算結果　（圖／時報出版提供）
418÷5 的籌算結果　（圖／時報出版提供）

第一步， 4 除以 5 ，不夠除，將商右移一位，用 41 除以 5 。估商為 8 ，五八四十， 41 減40，餘1；第二步，將第一步所估之商 8 擺在 418 上面，讓 8 與 1 上下對齊，然後撤去 418 的 4；第三步，中行之實變成了18，18 除以5，估商為3，三五十五，18 減15，餘3；第四步，將第二步所估之商3 擺在18 上面，讓3 與8 上下對齊，然後撤去18，將餘數3 擺在中行；第五步，觀察整個布局，上行之商為83，中行之實剩3，說明418 除以5，商是83，餘數是3。

●本文摘自 時報出版 出版之《誰說不能從武俠學數學》。


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