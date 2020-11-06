國民姑姑獨享餐上桌！海裕芬：「美食是用來慰勞自己的」

美食是用來慰勞自己的

「知道妳是龜毛的人，但沒想到妳比龜毛還要龜毛……」

長大後，在要更進一步認識新朋友之前，我都會先把話說白，然後再三提醒我是討厭鬼，把自己的怪個性完全先攤開給對方知道，如果能夠接受得了，再繼續彼此的緣份。因為我怕失去，所以不想投入感情之後，才開始發現我是個怪人，然後又要經歷傷心失落的過程，寧可誠實敞開自己的缺點。可是，有時不是把話聽明白了，就代表對方可以受得了，必須真實地遇到狀況或是經過朝夕相處之後，才能判定是否可以成為雙方重要的人，所以啦，真的實際和我相處之後，就會發現我比想像的更龜毛。

當然也會希望有人陪，希望做飯給喜歡的人吃，希望有志同道合的朋友一起出去玩，孤單的確很可怕，可是勉強和不適合彼此的人在一起更可怕。以前很怕自己一個人住外面，如果是出差工作必須自己一個人住時，都會把房間的燈打亮、把電視開著才敢入睡，但年紀大了之後，開始逼著自己要勇敢─要勇敢踏出舒適圈，要讓自己出去走走，更認識各地大城小鎮，雖然勇敢的進度不快，但慢慢地慢慢地也要讓自己變得不同。

然後，開始規劃一個人的旅行，在生日當天，自己一個人飛去離島，自己去浮潛，自己去海邊走走，自己去拜拜，自己訂票訂房訂餐，而且，甚至還自己租車騎車，這些是以往絕對不敢的！可是，如果可以勇敢面對自己，那就更不可以讓自己困在情緒中，反正認清要找到剛好的互相喜歡很難，那就先好好喜歡自己吧！

小時候的興趣是什麼？長大後實現了嗎？小時候好喜歡畫畫，現在我隨時都可以用畫記錄生活，小時候好想學會任何一樣樂器，現在去旅行的時候，會帶上葫蘆絲或是巴烏，類似笛子的樂器，然後在不同的景點吹奏一小段。

開始有寫下這本書的契機，是因為某天客戶突然取消了會議，那就提早下班吧。那天下午還很早，還不到吃飯時間，在路上閒晃著，想吃點什麼，但不太想外帶餐點回家，因為想要熱騰騰地直接吃，也不想一個人在小火鍋店和對面客人四目相交尷尬吃飯，很想吃牛排，可是每次自己一人走進餐廳時，都會有些小尷尬，因為當店員問幾位，聽到只有一位時，他們的表情都會令我有些不自在。

書名：《我一個人，餓了！：40篇飲食記憶×40道美味料理，國民姑姑暖胃療心上菜啦》作者： 海裕芬出版社：山岳文化／日月文化出版時間：2020年11月05日

那就自己弄吧，一個人吃飯，也可以吃得很爽。

很少在平日下午四點逛超市，光是看到各色滿滿的食材就興奮。想回家挑部一直沒空看的影片，然後喝個兩瓶啤酒，泡個熱水澡！這麼爽的小時光，應該弄些什麼吃才好呢？感覺必須配個好吃的炸物！打算幫自己營造個微型電影院的概念。挑了馬鈴薯、白蝦、小番茄、蘿勒生菜、玉米粒、美乃滋，想做個炸蝦球配沙拉。

「我一個人，餓了」，是那天晚上的心情，想把自己吃飯的心情記錄下來，也想記錄下讓自己有特別回憶的菜色。

一個人吃飯，不難，難的是常常忘了好好享受自己獨處的時刻。

炸蝦球沙拉獨享餐

材料

馬鈴薯⋯⋯兩顆

白蝦⋯⋯十隻

小番茄⋯⋯十顆

洋蔥⋯⋯四分之一顆

蘿勒生菜⋯⋯三束

玉米粒⋯⋯三勺

「海芬牌」炸蝦球沙拉獨享餐完成圖。（圖／取自 山岳文化／日月文化出版新書《我一個人，餓了》）

美乃滋⋯⋯50克

蒜⋯⋯四瓣

薑絲⋯⋯少許

鹽⋯⋯少許

米酒⋯⋯少許

檸檬⋯⋯一顆

太白粉⋯⋯一匙

蛋⋯⋯兩顆

麵包糠⋯⋯100克

步驟

1.馬鈴薯切片，放入電鍋約莫十分鐘蒸熟。將檸檬擠成檸檬汁，蒜壓成泥，洋蔥切末備用。

2.將蒸熟的馬鈴薯片搗成泥，加入少許鹽調味，加入一匙太白粉拌勻。

3.白蝦去殼留尾，加入少許鹽調味，少許米酒與薑絲醃製十分鐘。

4.以馬鈴薯泥包覆白蝦，塑形成球狀，沾上少許蛋液後，包裹上麵包糠，起油鍋約100度，下鍋小火油炸五分鐘，起鍋瀝油即完成。

5.將美乃滋加入10 c.c.檸檬汁及少許鹽調味，加入蒜泥及洋蔥末拌勻，即完成沾炸蝦球沾醬。

6.小番茄對半切開，蘿勒生菜洗淨瀝乾，將炸蝦球盛盤，加入玉米粒擺盤裝飾。

●本文摘自 山岳文化／日月文化 11月5日最新出版 《我一個人，餓了！：40篇飲食記憶×40道美味料理，國民姑姑暖胃療心上菜啦》。