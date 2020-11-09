國外佳評如潮！《在曼哈頓遇見吳爾芙》邀您參與跨時代女性的文學的生命冒險！

「這是幻覺嗎？一個熟悉的背影從眼前一閃而過…… 她筆下的倫敦街道，細緻、寫實；她走過的曼哈頓街頭，又會是什麼光景？ 當吳爾芙降臨紐約，將擦出怎樣的火花？」

文／聯合文學編輯部

本書即將電影化！劇本由英國版紙牌屋編劇Andrew Davies操刀。

維吉妮亞．吳爾芙死而復生，是騷動的靈魂？還是虛幻的傀儡？

現代作家安潔拉．蘭姆只是想調閱維吉妮亞．吳爾芙的手稿，卻不經意將維吉妮亞從陰間喚回。當渾身泥污的女作家赫然出現在紐約公共圖書館的書架間，立刻遭到驅逐，安潔拉趕上去營救。

書名：《在曼哈頓遇見吳爾芙》作者：瑪姬·吉（Maggie Gee）譯者：陳錦慧 出版社：聯合文學 出版時間：2020年11月2日

安潔拉陪著維吉妮亞在酒店買醉、到美術館尋訪舊友的畫作、哄騙珍本書交易商買下稀有的簽名初版書。維吉妮亞發現大型連鎖書店歇業，印刷世界被螢幕取代，頗受震撼，但走訪雅致的獨立書店後，她的失落感得到補償。她跟安潔拉飛往伊斯坦堡，重溫年輕時的舊夢、吸引新戀人，最後在一場國際研討會成為注目焦點，研討會的主題正是：維吉妮亞．吳爾芙。

本書描繪三個不同世代的女性樣貌，探討親情、友情、愛情，種種生命課題和人生的第二次機會。透過作者豐富的想像力、精巧的情節鋪陳，讓吳爾芙穿越時空，躍然紙上，遊走在當代城市中現身說法。