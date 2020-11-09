國外佳評如潮！《在曼哈頓遇見吳爾芙》邀您參與跨時代女性的文學的生命冒險！
「這是幻覺嗎？一個熟悉的背影從眼前一閃而過……
她筆下的倫敦街道，細緻、寫實；她走過的曼哈頓街頭，又會是什麼光景？
當吳爾芙降臨紐約，將擦出怎樣的火花？」
文／聯合文學編輯部
本書即將電影化！劇本由英國版紙牌屋編劇Andrew Davies操刀。
維吉妮亞．吳爾芙死而復生，是騷動的靈魂？還是虛幻的傀儡？
現代作家安潔拉．蘭姆只是想調閱維吉妮亞．吳爾芙的手稿，卻不經意將維吉妮亞從陰間喚回。當渾身泥污的女作家赫然出現在紐約公共圖書館的書架間，立刻遭到驅逐，安潔拉趕上去營救。
安潔拉陪著維吉妮亞在酒店買醉、到美術館尋訪舊友的畫作、哄騙珍本書交易商買下稀有的簽名初版書。維吉妮亞發現大型連鎖書店歇業，印刷世界被螢幕取代，頗受震撼，但走訪雅致的獨立書店後，她的失落感得到補償。她跟安潔拉飛往伊斯坦堡，重溫年輕時的舊夢、吸引新戀人，最後在一場國際研討會成為注目焦點，研討會的主題正是：維吉妮亞．吳爾芙。
本書描繪三個不同世代的女性樣貌，探討親情、友情、愛情，種種生命課題和人生的第二次機會。透過作者豐富的想像力、精巧的情節鋪陳，讓吳爾芙穿越時空，躍然紙上，遊走在當代城市中現身說法。
好評推薦
「瑪姬．吉成就了非凡壯舉……她的輕巧筆觸與無懈可擊的技法，匠心獨運又不失可讀性，創作功力從容遊走於天馬行空與貌似可信之間。在這部作品中她讓吳爾芙再次有血有肉，以詩歌般的優美文句歌誦我們的有形生命，也熱情捍衛虛構文學。」──大不列顛維吉尼亞．吳爾芙學會（Virginia Woolf Society of Great Britain）
「不忍釋卷。」──《衛報》（Guardian）
「瑪姬．吉棒透了！高雅、幽默、出人意表，超高水準的表現。」──《泰晤士報》（The Times）
「精采絕倫……辭藻優美。」──《大誌雜誌》（Big Issue）
「直追歐威爾與赫胥黎。」─傑瑞米．派克斯曼，英國廣播公司（Jeremy Paxman, BBC）
「大膽、戲謔，叫人目眩神馳。──《格拉斯哥先驅報》（Glasgow Herald）
「風趣詼諧……具備一切我所喜歡的小說特質。」──賈桂琳．威爾森《每日快報》（Jacqueline Wilson’s Six Best Books，Daily Express）
「活潑調皮、趣味大膽，加上所有最稀奇古怪的事，真正出人意表。」──派屈克．奈斯（Patrick Ness）
「曲盡其妙：結構巧妙、出乎意料、有人情味、懸疑緊張。瑪姬．吉的《在曼哈頓遇見吳爾芙》將吳爾芙重新塑造為全球女性永恆的啟發者。」──伊蓮．肖華特（Elaine Showalter）
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