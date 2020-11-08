女性自覺的內外三重向度，伊絲塔談新書《我的室友卡夫卡》

文／聯合文學編輯部

我們為何閱讀？因何寫作？

一個蒙太奇鏡頭陡然浮現，正在讀書的卡夫卡，透過詩之眼看見了袁枚；而偷窺卡夫卡情書的我，又透過這首詩的細縫回望袁枚。

書名：《我的室友卡夫卡》作者：伊絲塔出版社：聯合文學 出版時間：2020年9月21日

「在『為何』與『如何』間，《我的室友卡夫卡》誕生了。」曾撰寫收藏鳥羽的《飛羽集》，作者伊絲塔這次記錄下他的行旅所觀所聞，在遊於天地的同時，也觀照內心。《我的室友卡夫卡》兩輯〈回望〉與〈遊觀〉，分別承載伊絲塔隱匿的舊時光以及旅行中拾集的吉光片羽。

11月15日周末下午，《我的室友卡夫卡》作者伊絲塔將與讀者見面，談閱讀、談行旅遊觀，更帶來卡夫卡10個異想片段及「空靈鼓」，邀請讀者也在旅途中歇下腳步，進女書店坐坐，聽伊絲塔從女性自覺的內外三重向度來談《我的室友卡夫卡》。