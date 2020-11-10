未離開機場，卻抵達一生中曾走過最遠的地方──《C30登機門的心靈旅程》

文／圓神出版書活網

喬治克魯尼在《型男飛行日誌》中，穿著無鞋帶皮鞋、攜帶可登機行李箱，務求快速確實，以飛機為家的到全美各地去進行裁員，儘管是裁去別人的職場人生，都還那麼迷人。

傑森．庫波爾，也是《C30登機門的心靈旅程》主角，則是在登機口前，因為意外際遇而轉變，一一裁減了自己的人生。

飛來飛去的原油商人傑森，是公司業績最好的顧問。這次必須趕往杜哈簽署一份重要的商業合約，儘管妻子提出溫柔的抗議，他還是必須搭乘有如寶座的頭等艙座位。就在轉機途中，他聽到飛機將延誤七小時的廣播，這大大影響了他的最後談判。

突然間，大家都有個地方要去，他分秒必爭的世界卻靜滯不動。

還在咀嚼這種迷失感的傑森，此時突然發現，口袋裡的錢包、機票和護照都不見了！他急躁的向機場人員報備，也不耐地在咖啡廳高喊，碰了幾個溫柔的釘子後，他發現他必須學著與人們接觸，才能得到幫助。

▌生命最重要的篇章，常常沒有標題

他第一位探詢的，是位令人感到輕鬆自信無比、穿著嬉皮般的衝浪客羅伯。當傑森著眼於飛機遲延、財物遺失、爆滿行事曆大挪移的此刻，羅伯卻說：

「這些時間不會消失，它永遠在這裡。一旦注意每個片刻，那麼你便不需擔心時光的流逝。」

傑森一邊受不了這堂早晨的哲學課，卻又同時受到對方深度的放鬆氣質所吸引。在開啟了對眼前這個瞬間「好奇」的時候，他知道羅伯原本是紐約最有名的市場經理人之一，一直到生命蠟燭燃燒出了問題，羅伯毅然離開所有同事、會議和高級的晚宴，拔掉插頭，重新開始。

而羅伯剛好選擇了夏威夷，內心的聲音讓他學習到真正的自由，不再逆浪戰鬥，而是讓浪潮助進。

距離起飛還有六小時十八分。傑森首次認識了內在小孩的力量。

隨著心門開啟與新學習的興奮，一場接一場的邂逅，傑森認識了不知那為何總是笑容燦爛的清潔人員瑪麗亞、個子最矮卻得分最高的籃球選手，即將前往遠方向兒子道歉的婦人蘿絲，印地安原住民諾瓦，帶著好動小男孩的年輕夫妻。

即使他沒有離開機場，他也到達了一生中曾走過最遠的地方。

（圖／圓神出版提供）

▌年輕時就經歷成功壓力的偶像作者

《C30登機門的心靈旅程》的作者馬修．莫克理奇，是一位年輕的企業家和知名博客，擁有許多聽眾。馬修年輕時是德國頗受歡迎男孩團體「Part Six」的一員，之後開始主持節目，並參與電視劇演出。

但他在極為年輕就感受到極大的成就恐懼。

他和三位大學好友籌畫的創意派對「NEONSPLASH-Paint-Party®」，短時間在六十多個國際城市吸引了成千上萬的聽眾。從金錢收益的觀點來看，這是相當成功的，但在學業、事業和每個週末不停地在各大城市奔波的壓力下，他開始找尋真正的人生目標，以填補心裡莫名的空虛。

他與夥伴成立公司，開始接受演講的邀請，提供諮商講座和說明會，錄製Podcast和勵志影片，協助個人和公司尋找成功的秘訣。他獨特的個人風格、輕鬆易懂且符合Y世代的語言和敘述，更使他成為非常受歡迎的新生代心靈導師。

不僅是他個人的轉折經驗，由於也採訪過無數成功者及名人，他決定邀請讀者來到C30登機門前，無論是面對度假或夢想的人，都會受到影響。甚至有讀者說，如果我15年前讀了這本書，現在應該有所不同。

▌決定裝入背包的物品順序

「你的人生有多重？」喬治克魯尼在電影中會以一只背包，向菁英分子演說，將你眼前的人生事物都塞進了背包，肩膀上的擔子將是多麼沉重。

（圖／pixabay）

他會先打開一只空背包，因為你必須清空背包，才知道要裝什麼。

如果你注意到了，他引導你裝入事物的方式是，先裝入小東西──抽屜裡的小物，再逐漸放大──電視，房子，以及最難負重的「人際關係」。

經過六場心靈對話的傑森，看來是採取了另一種裝入方式。他決定先裝入重要的東西；還有空間，再裝入次重要的東西⋯⋯。

至於什麼是最重要的？或是，在人生順序已經紊亂的時候，該如何讓它變得重要？我們可以想想諾亞的建議：「當你對這項事物給予更多的關注，就像是商場上進行更多的投資，它將自動變得更有價。請你仔細聽。」

當喬治克魯尼決定拉著行李箱往另一個方向跑，《C30登機門的心靈旅程》最終，傑森放棄了公司提供的私人航班，選擇了另一條航線。

那就是他第一個真正的抵達，也是最重要的開始起飛。

「生命的風向，總是在正確的時刻透露出最大的秘密。」讓《C30登機門的心靈旅程：改變一生的六場邂逅》的各種魔力找到你，只要你先開啟它。

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