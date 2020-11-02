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【她們的哲理】閰連科／母親

聯合新聞網 / 麥田出版社
（示意圖／Unsplash）
（示意圖／Unsplash）

延伸閱讀：最具影響、爭議中國作家閻連科 醞釀10年寫出女人與家族心底事

文／閰連科

把我母親單列出一章寫，是因為她是我母親。

小時候，覺得母親語言罕寡，句句真理；中年後，覺得她說話更少，重在木訥了。到現在，我又覺得母親口才甚好，自立邏輯，並且表達任何物事和理道，都有自成一派的言說風格和思維方式存在著。

原來所謂的人生，其實也是一種語言與過程。我母親要形容什麼東西大，她用她的語言說：「大得和世界樣」。要形容什麼小，她說「小得和人心樣。」要說人的個子長高了，她說「頭髮都紮到天上了。」要說誰的脾氣壞，她說「豬狗見了那人都不敢哼哼呢。」

十五年前，醫院診斷我母親說肺上有陰影，我和妻子及嫂子，帶著她在北京的三家醫院輪流檢查和住院，最後有兩家醫院說那陰影也許不是瘤，而是年輕時有過自癒好了的結核症。於是我們拿著那結果診斷書，衝進母親的病房告訴她，醫院先前的檢查是誤診。現在一切都好了。皆大歡喜了。母親就接過她一字不識的診斷書，看了半天很慎重的問了一句話。

「真的是誤診？」

「真的是誤診。」

「是誤診醫院就該把檢查的費用還我們。是他們弄錯了，還讓我們擔驚受怕一個月。照理說，他們錯了退錢還應該再給我們一筆精神賠償費。」

母親的邏輯合理到宛若天空扣在大地上。為了慶賀母親不是瘤，我們放棄了向醫院索還住院費和精神賠償費。頭天辦理了出院手續後，第二天中午一點的飛機我們趕往三亞去旅遊。這是母親平生第一次坐飛機，我讓她坐在窗邊上。飛機升到天空後，她望著窗外的絮絮白雲說，「有一年她種的棉花比這白雲還要白。」然後飛機遇到氣流猛烈顛蕩了，我嚇得趕快去扶母親，母親卻很平靜地說：「沒事兒，坐汽車也經常遇到不好的路。」

談完白雲、棉花和道路，飛機上開始吃盒飯。我對母親說：「這盒飯不要錢，是飛機上發的免費餐。」母親就望著那盒飯，想了大半天：「世界上哪有不要錢的飯，會不會是人家把機票賣得貴一些，回頭又說坐了飛機能吃免費飯——其實到最後，還是自己花錢買飯讓人家掙了錢。」母親說著看著我，像要從我臉上得到求證樣。於是我認真想了一會兒，極其莊重地朝母親點頭道：

「有可能。真的有可能。」

我們就這樣坐在飛機上，一路說著話，一路推算著人生和世界的各種陷阱與生存方程式。然後三亞就到了，飛機降落了。

我們住在三亞海邊的一個武警招待所，一入住趁著天還不黑去看海。母親是第一次見到海。但她說她在幾歲時，聽說過世界上有個東西叫大海。還說她知道，海比陸地大許多。因為世界的劃分是「三山六水一分田」，所以海就一定比「三山」大多了。那時落日的餘暉光亮著，招待所臥在海邊的沙灘上，我和戰友領著母親一出招待所的門，她就驚得站在那兒了，臉上掛滿驚愕和興奮，呆在那裡望著眼前的海，說了一句只有她的才華才能說出來的話：

「天……水也太多了！」

然後我們扶著母親穿過了一個花圃園，去坐到海邊沙地上。她一把把抓著海岸上的沙，望著長長的海岸線：「這沙要是糧食，人就不愁沒有吃的了。」盯著海面和天空中不知疲倦地飛著的海鷗道：「也夠傻的了。沒事你不歇著總是飛來飛去幹啥呢？」到了晚飯時，戰友專門為我們接風包了房間點了一桌菜，母親望著滿桌的炒菜和海鮮，把我拉到一邊悄聲問：「我們在這裡住的吃的真的不要錢？」我對母親說：「戰友的職務是正團，相當於縣長和局長。我們吃完、住完他一簽字也就報銷了。」

之後母親就站在包間裡的一角上，簡簡單單說了一句讓我思考了半生的話：

「當官就是好！」

書名：《她們》作者：閻連科出版社：麥田／城邦文化出版時間：2020年09月28日
書名：《她們》
作者：閻連科
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2020年09月28日

接著黃昏走去夜來了。

三亞的夜和北方原梁上的夜間完全不一樣。在北方的村落山梁上，夜是一團一團的，靜月掛在天空間，每月一次圓得和神筆畫的樣，還能看見月亮上的墨暈和不慎浸染上去的洗筆水。但若在南方，在距赤道三千公里的三亞秋夜裡，月亮有時會是夏陽色，金黃金紅著，懸在天空像天空有團散發著寒氣的火。從我們住的房間露台望出去，天空是剛從織機上卸下來的綢白色。在那綢白中，若能找到一點汙雜你會覺得你在天空有重大發現了。若沒有一絲汙雜色，你又會覺得這天空何等寡淡哦，連一絲汙染都沒有。好在有大海。大海的夜響把天空的寡淡填補了。在金色冷紅的月光下，海面上蕩漾著來自天邊、去自岸邊的波浪與海紋，水濤嘩嘩的聲響砸在窗玻上，像有人在窗外拍著玻璃呼喚你，又怕喚聲、拍聲把他人吵醒了，於是就壓著嗓子急急地喚，隱忍地一下一下拍在窗戶上。

我被月光和海聲吵醒了。

扭頭朝母親的床上看一眼，見月光中那床不僅是空的，而且毛毯也還原封疊在床頭上。再把目光朝向廁所望過去，廁所裡的暗黑立在那，像一堵黑牆立在明亮裡。母親去哪了？我這樣問著我，忽地有一個大浪撲在岸上捲走了人和房子的畫面朝我撞過來。驚一下，從床上折起身，沒有穿戴就朝門口跑過去。下樓過大廳，打開迎著海面的樓房門，急腳快步地從那片花圃飛過去，一到沙灘上，果不其然看到了母親坐在海面前，目視大水，背對夜陸，一動不動地望著海面上金黃粼粼的月光和捲來退去的潮，人像塑在了沙地或是溶在了月光裡。

我的腳步放緩了。朝著母親過去後，悄悄靜靜坐在她身邊：

「你不怕浪子上來把你捲走嗎？」

我輕聲問著母親扭過頭，看我一會兒，她又甚思甚慮著那句話：「這兒咋有這麼多的水。」然後把目光回到海面上，盯著升至空中的紅月亮，盯著無邊無際、又茫茫迷迷粉藍色的海和捲來退去的銀白色的水，猶豫著深重、也慎重地對我說出了她的不解和思考。「連科，你說世上真的有神嗎？沒有神世上怎麼會有白天和黑夜，日頭和月亮，大海和高山？可你說有神了，神咋會這麼不公呢？讓這兒的水多得用不完，讓我們那兒吃水、澆地都困難。還有這兒的樹，葉子肥厚成黑顏色，花開得開和假的樣。可北方——我去過陝西的西安、臨潼那地方，農民沒有房子都住窯洞。莊稼草木盼著一點雨，像娃兒盼著親娘回家樣。」母親說，「既然神總是對人好，那為啥不當初創世時，讓缺水的地方多點水，山高的地方多條路。住在水邊天天泡在雨裡、水裡的人，也讓他們少些水災和大風。何苦到現在，弄得天下哪兒缺的這兒又太多，哪兒多的這又太缺。」

說完後，母親坐在那深邃靜亮的大海邊，望著寂寥茫茫的世界和天空，等著我的解答如等著大海水乾樣。可是我，怎麼能回答母親這關於人類起源與世界盈缺、公正的問題呢？母親她不僅懂得語言學，可能還是一位同蘇格拉底一樣敢於面對真相的思想家和哲學家，而我只是她的一個愚笨、懦弱而無知的學生和孩子呀！

●本文摘自　麥田出版／城邦文化　所出版新書《她們》

作者簡介

閻連科

一九五八年出生於中國河南省嵩縣，一九七八年應徵入伍，一九八五年畢業於河南大學政教系、一九九一年畢業於解放軍藝術學院文學系。一九七九年開始寫作，主要作品有長篇小說《日光流年》、《堅硬如水》、《受活》、《為人民服務》、《丁莊夢》、《風雅頌》、《四書》、《炸裂志》、《夏日落》《日熄》、《速求共眠》《心经》等十四部；中、短篇小說集十五部，散文、言論集十二部；另有《閻連科文集》十七卷。是中國最具影響也最受爭議的作家。

閻連科曾先後獲第一、第二屆魯迅文學獎，第三屆老舍文學獎和馬來西亞第十二屆世界華文文學獎；二○一二年入圍法國費米那文學獎短名單，二○一三年入圍英國國際布克獎短名單。二○一四年獲捷克卡夫卡文學獎。二○一五年《受活》獲日本「推特」文學獎，二○一六年再次入圍英國國際布克獎短名單，同年《日熄》獲香港紅樓夢文學獎。二○一七年第三次入圍布克獎。其作品被譯為日、韓、越、法、英、德、意大利、西班牙等三十多種語言，出版外文作品百餘部。二○○四年退出軍界，現供職於中國人民大學文學院，為教授、作家和香港科技大學冼為堅中國文化客座教授。


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