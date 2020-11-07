財經菁英變身僧侶？數位世代心靈導師帶你擁抱「僧人心態」

文／傑．謝帝（Jay Shetty）

每天表達感恩

如果感恩對你有好處，那麼更多的感恩就會帶來更多好處。因此，讓我們談談如何增加日常生活裡的感恩。僧人會時時刻刻對每一件事表達感恩。正如佛陀在《經藏》裡開示：「比丘們，你們當如是訓練自己：『心懷感激和感謝，不忽視他人施予的最小恩惠。』」

我最難忘的一堂感恩課，是在抵達道場幾天後領受的。

一位資深僧人要求新來的僧人寫下自己認為不該有的一次經驗。我們在筆記本上書寫時，現場鴉雀無聲。我挑了少年時代被好友背叛的事件。

十五分鐘左右，我們彼此分享寫作的內容。一名新修描述妹妹早夭的痛苦，其他人寫的是事故或傷害，有的談自己的失戀。分享結束後，老師說我們選擇的經驗都符合題意，但他指出，大家都選擇負面經驗，沒有人寫一件只憑著幸運或別人的善意，而非個人的努力換來的神奇事件—不應該擁有的奇妙事件。

我們會習慣性認為自己不應該有災禍，應該得到祝福。我們開始思考自己的好運：出生在富裕、資源充足的家庭；對我們的付出多於我們付出給他們的人；能讓我們改變生命的機會。我們太容易忽視別人給我們的東西，甚至沒有感覺，也不會表達感恩。

這次練習讓我第一次對一向視為理所當然的生活心懷感恩。

我在九歲左右，第一次和父母去印度遊訪。在回旅館的路上，計程車停在街口的紅燈前。我看到窗外一名同齡女孩的腿。女孩身體的其餘部分彎進一個垃圾桶裡。她好像在翻找食物之類的東西。當她站起來時，我震驚地發現她沒有手。我真的很想幫她，但計程車離開時，我只能無奈望著她。她注意到我在看她，對我微笑，我也回她一個微笑，而那是我唯一能做的事。

回旅館後，那個女孩的遭遇讓我心情低落，一直後悔自己沒有採取行動。我想起倫敦的社區。我們太多人都有聖誕節的禮物清單、生日派對和各種嗜好才藝，而社會上卻有一些在生存邊緣掙扎的孩子。這對我是一次覺醒。

家人到旅館餐廳吃午餐時，我聽到一個孩子抱怨菜單沒有他喜歡吃的東西。我感到震驚。我想起我們可以選擇各式各樣的餐飲，而那個女孩的菜單卻是垃圾桶。

或許那時年幼的我還不懂得如何表達，但那一天確實讓我看見自己擁有的太豐富了。我和那個女孩最大的不同，在於出生的環境和父母。事實上，我父親來自離孟買不遠的城市浦那的貧民窟。我是他付出大量努力和犧牲的產物。

在道場做感恩練習時，我覺察九歲時的感覺，對自己擁有的一切心存感恩：生命、健康、安逸、安全，以及對擁有衣食和愛的信心。這些都是我憑白得到的禮物。

為了對宇宙的恩賜表示感激，並變成一種習慣，僧人的每一天都是從感恩開始—不折不扣的感恩。我們在睡墊上醒來以後，會翻身趴著禮拜大地，用一點時間感謝它提供給我們一切，擁有能看見萬物的陽光、能行走的大地、能呼吸的空氣。

（圖／Unsplash）

在日常落實感恩

•早晨感恩：讓我猜猜看：你早上醒來後第一件事就是查看手機。也許這是讓大腦開始運作的簡單、低影響做法。但正如先前討論過，這不是展開一天的正確基調。只要一分鐘的練習。（如果你累得想睡回籠覺，務必設定貪睡鈴。）翻個身，趴在床上，雙手合十，頭低下。花點時間思考生活中的好事：讓你為之振奮的空氣和光、那些愛你的人以及一杯等著你喝的咖啡。

•食物感恩：地球上平均每九個人就有一人在挨餓度日，這相等於八億左右的人口。選擇一天中的一頓飯，花一點時間先謝謝食物再進食。從北美原住民的飯禱汲取靈感，或自己擬一段感恩的話。若有家人也可以彼此輪流擔任主禱。

世界各地都有古老而永恆的感恩法門。

美洲的原住民有豐富的感恩傳統。佛教學者及環保運動主義者喬安娜．梅西（Joanna Macy）分享過一種儀式。美國紐約州中西部的奧農達加郡（Onondaga）學童，每天早上都從感恩開始。老師會說：「讓我們集中心念，感謝我們的長兄太陽每天帶來光明，讓我們能看到彼此的臉孔，讓種子有成長所需的溫暖。」同樣地，北美原住民莫霍克族人也有部落的祈禱詞，向人、大地之母、水域、魚類、植物、食用植物、草藥、動物、樹木、鳥類、東西南北四風、雷祖父、太陽大哥、月亮祖母、星星、啟明的老師和造物主謝恩。

想像一下，如果我們都在一天的開始，感謝生活中那些最基本和必需的禮物，世界會變成什麼樣子。

（圖／Unsplash）

感恩靜心

想隨時進入感恩狀態，建議你試試以下靜心練習。

O NAMO BHAGAVATE VASUDEVAYA

道場誦經時都會先唱誦這句咒語（參閱第三部最後的「靜心練習」），提醒我們感恩那些傳承經典的古聖先賢。我們也可以用類似的方式表達讚美，感謝為我們帶來洞見和指導的老師與聖賢。

我感恩⋯⋯

坐下，放輕鬆，做完呼吸練習後，重複：「我感恩⋯⋯，」盡可能多填幾個想感謝的對象。這練習會幫助你立刻重新聚焦。可能的話，試著找出感恩的元素，以此重構突然冒出的負面想法。如果負面情緒仍不斷冒出來，也可以用日記或語音筆記提醒自己。

喜悅的觀想

觀想時，帶自己回到讓你喜悅的時間和地點。讓那種喜悅感再度進入心裡。觀想結束後，把那份喜悅帶在身上。

感恩的實踐

把感恩納入日常活動的一部分很容易，但我有一個不算小的要求：我要你隨時隨地心懷感恩。即使生活不盡完美，也要像鍛鍊肌肉一樣訓練感恩的心。如果你現在就開始訓練，這股力量就會隨著時間逐漸增強。

瓊．吉科．哈利法克斯（Joan Jiko Halifax）禪師說，感恩能轉化「貧窮心態」。她解釋這種心態「與物質上的貧困無關。當我們陷入貧窮思維時，就會專注在自己缺乏的東西上，感覺自己不值得愛，卻忽略了已經擁有的一切。有意識地練習感恩是擺脫貧窮心態的出路。貧窮心態會腐蝕我們的感恩心與人格的完整性」。

書名：《僧人心態》作者：傑．謝帝（Jay Shetty）出版社：方智出版／圓神出版出版時間：2020年10月1日

布萊恩．艾克頓（Brian Acton）體現了這種有意識的感恩實踐法。他應徵推特公司的工作時，已在雅虎工作十一年。但即使他有豐富的工作經驗，還是被推特公司拒於門外。他收到消息後發布一條推文：「被推特總部拒絕。沒關係。如果被接受也得忍受漫長的通勤時間。」他接著應徵臉書的工作。沒多久，他發了一篇推文：「臉書拒絕我。這是我與一些出色人物聯繫的大好機會。期待生命的下一次冒險。」他毫不猶豫地把自己的失敗發布在社交媒體上，除了對這些機會表達感恩以外，沒有表達任何其他的想法。經歷這些挫敗以後，他終於用自己的時間開發一款應用程式。五年後，臉書用一百九十億美元收購布萊恩．艾克頓共同研發的 WhatsApp 應用程式。

拒絕錄用艾克頓的公司，失去了低價取得 WhatsApp 的先機。他沒有因為遭拒而採取貧窮心態，反而心懷感恩等待良機。

不要急於遽下論斷。一旦你把某個事物標記為不好時，你的心智就會這麼相信了。反之，你要對挫敗心存感恩。讓生命的旅程用自己的步調和迂迴的方式前進。宇宙也許為你預備了其他計畫。

●本文摘自方智出版社出版之《僧人心態》。