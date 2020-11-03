快訊

神救援！荷蘭高架地鐵衝過頭 「鯨魚尾巴」驚險接住

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全球50大管理思想家教你擺脫「專業」帶來的束縛

聯合新聞網 / 今周刊出版社
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。美聯社（圖／聯合報系新聞資料照）
美國前總統歐巴馬（Barack Obama）。美聯社（圖／聯合報系新聞資料照）

我們總樂於去做自己擅長的事，於是就會一直去做。做得越多，就越擅長，越擅長就越願意去做。這樣的循環能讓我們獲取大量專業經驗，卻也更容易誘使我們受限於專業框架，落入能力陷阱。

想要突破現狀，像個真正的領導者一樣思考行事！《破框能力》的全球TOP50管理大師透過常年研究與實際教學經驗發現：只有擺脫「能力」、「人際網路」與「真實自我」三大陷阱假象，才能將時間用在真正有意義的戰略性思考上，並用心於在日常工作外建立人際關係網路、提升影響力等能夠為你持續帶來價值的事情。(編按)

文／艾米妮亞．伊貝拉（Herminia Ibarra）

「隨機應變者」與「堅持真實者」

真實性與自我保護之間的界線應該在哪裡呢？我曾對一群專業人士進行過研究調查，他們的工作原本是負責分析研究及專案工作，之後轉變成向客戶提供諮詢建議並推銷新的業務。這樣的轉變是典型的「自己動手做」的轉變。在許多案例中，投資銀行家和顧問們在轉換到新角色之前，就已經獲得了一個新的頭銜；而在另一些情況下，在原本的工作還沒有太大變化的基礎上，他們的職位就獲得了提升，同時還留下大量的客戶讓他們負責（當然，他們也能獲得很多報酬）。

在這個過程中，我偶然發現一個人們在進行工作轉變時出現的有趣對比現象，即在轉變過程中，他們如何理解真實性問題，和關於通往真實捷徑但覺得違背真我的直覺發現。

我所研究的大多數人都覺得自己無法勝任新的職位，同時覺得在該職位上沒有安全感，別人給他們的建議也都沒有太大用處。其他人總是告訴他們應該要更有衝勁，表現得更自信，或是加強自己的存在感。一個投資銀行家告訴我，在他擔任副總裁的第一年快要結束時，得到的回饋是：專業技能很好，但需要不斷創新，抓住機會，在客戶會議上要更有表現力。但是他認為客戶真正想要的是一個有經驗的合作夥伴，而不是成為那些想要獲得更多存在感的人的助手。

被調查的對象中，一組人在轉變過程中嘗試做真實的自己，更傾向去做自己所熟悉並讓自己覺得舒服的事，我將他們稱為「堅持真實者」；而另一組人則嘗試做一些不同的事，就像我嘗試改變我的教學方式一樣，我將他們稱為「隨機應變者」或「變色龍」。

有一些人要比別人更擅長這樣的角色轉換，轉換得更加自然。心理學家馬克‧史奈德將這些「隨機應變者」（或是「變形者」，美國前總統歐巴馬在自傳中對自己的描述）定義為那些願意並且能很自然地適應環境需求的人，他們並不會產生一種覺得自己很虛假的內疚感。「隨機應變者」有一個核心的自我價值觀和目標，他們並不會擔心改變自己會對自己的信仰造成影響。

「堅持真實者」則與之相反，他們認為如果要根據環境而改變自己，會讓他們遠離了自己最自然的風格，這是對他們真實性的一種威脅。他們的自我定義包含的東西太多，不僅包括內心深處的價值觀，還包括他們的領導、演講、穿著以及行事風格。下方的自我評估「你是一個『隨機應變者』還是『堅持真實者』（或是介於兩者之間？）」列舉了一些馬克用來進行自我評估的問題，幫助你瞭解要到什麼樣的程度，才可以被稱為一個「隨機應變者」。

書名：《破框能力：全球TOP50管理大師教你突破「專業」陷阱》作者：艾米妮亞．伊貝拉（Herminia Ibarra） 出版社：今周刊出版社出版時間：2020年7月2日
書名：《破框能力：全球TOP50管理大師教你突破「專業」陷阱》
作者：艾米妮亞．伊貝拉（Herminia Ibarra）
出版社：今周刊出版社
出版時間：2020年7月2日

歐巴馬是隨機應變者

在歐巴馬當選美國總統前的一本傳記中，大衛‧雷姆尼克（David Remnick）稱他為「變形者」，「因為歐巴馬可以在保持真誠的情況下改變風格，」亞歷克‧麥克吉利斯（Alec MacGillis）回顧了雷姆尼克的書說道。他解釋了歐巴馬在這方面的頂尖能力：「這是一條極需敏捷性的道路—這比歐巴馬的批評者認為他如變色龍般的權宜斟酌還要更難。」

另一位評論員蓋瑞‧威爾斯（Gary Willis）歸納了雷姆尼克對歐巴馬易變性的解釋：「當他被指控不夠黑時，他表明了他比大多數非裔美國人與非洲有更直接的關係；他被懷疑不夠美國，他述說了他母親來自中西部和他的口音；在伊利諾州南部的保守小鎮訪視時，他會說起養育他成長的祖父母的堪薩斯語言。他是有點像變色龍或變形者，但他並不覺得不真誠—這就是造成他以「酷」風格成名的重要因子。他不是野心勃勃的騙子，雖然他自己的成長背景的確不尋常。他有能力化身在別人的故事敘述中，甚至在那些看似與他八竿子打不著的地方。

自我評估：你是一個「隨機應變者」還是「堅持真實者」(或是介於兩者之間？)

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

以下是心理學家馬克‧史奈德的「自我監控」量表中的一些例子：

1.我覺得很難模仿別人的行為。

2.我的行為通常會表現出內心的真實情感、態度和信念。

3.在派對和社交聚會上，我不會試圖做或說別人喜歡的事情。

4.我只能為我自己相信的想法進行爭論。

5.我可以即興演講，即使我幾乎沒有任何關於該話題的訊息。

6.我猜我能夠透過一個表演來打動或娛樂人們。

7.當我不確定該如何在當下氛圍中行動時，我會透過別人的行為來找尋線索。

在第五、六與第七題回答「是」的人，比較像是「隨機應變者」；在一至四題回答「是」的人，就是典型的「堅持真實者」。

「隨機應變者」在事業發展初期常常會有很大的進步，因為他們靈活的處事方式讓別人覺得他們像領導者。下面「典型的『隨機應變者』」，向我們闡述了所羅門兄弟公司（Salomon Brothers，華爾街著名投資銀行）的麥克．路易士（Michael Lewis）的故事。透過我自己的研究，我發現「隨機應變者」和「堅持真實者」處理事情時會得到截然不同的結果—別人怎麼看你，你得到多少建議，以及你對工作和自己的認識程度等面向都很不同。


●本文摘自今周刊出版社出版之《破框能力》


歐巴馬 投資銀行 今周刊出版社 閱讀風向球

延伸閱讀

NBA／詹皇分享媽媽已經投票 歐巴馬：告訴她我以她為傲

誰辯贏了最終戰？川普慢熱、拜登猛攻的「意外正常」辯論完結篇

美國搖擺州選情膠著！歐巴馬首度現身 替拜登造勢

歐巴馬來電挽救賽季 達德利曝本不看好復賽

相關新聞

全球50大管理思想家教你擺脫「專業」帶來的束縛

我們總樂於去做自己擅長的事，於是就會一直去做。做得越多，就越擅長，越擅長就越願意去做。這樣的循環能讓我們獲取大量專業經驗，卻也更容易誘使我們受限於專業框架，落入能力陷阱。 想要突破現狀，像個真正的領導者一樣思考行事，全球TOP50管理大師透過常年研究與實際教學經驗發現：只有擺脫「能力」「人際網路」與「真實自我」三大陷阱假象，才能將時間用在真正有意義的戰略性思考上，並用心於在日常工作外建立人際關係網路、提升影響力等能夠為你持續帶來價值的事情。

【她們的哲理】閰連科／母親

延伸閱讀：最具影響、爭議中國作家閻連科 醞釀10年寫出女人與家族心底事 文／閰連科 把我母親單列出一章寫，是因為她是我母親。 小時候，覺得母親語言罕寡，句句真理；中年後，覺得她說話更少，重

【退休衝擊】藤井孝一／戰勝大人所面臨的人生關卡

什麼是「大人的周末創業」？ 一邊維持正職、領公司薪水，放假時經營個人事業，等上軌道後再離職。大人的周末創業不跑業務、不費體力，而是活用現有的經驗、人脈及興趣，採取最適合自己的戰鬥方式。 早在二十年前，作者藤井孝一即開始向上班族提倡這套創業方法，深獲廣大上班族歡迎，連《窮爸爸，富爸爸》作者羅勃特‧T‧清崎都盛讚不已。

【搞笑諾貝爾獎】馬克．亞伯拉罕斯／防貓咪敲鍵盤軟體

文／馬克．亞伯拉罕斯（Marc Abrahams） 當貓咪的爪子落下時，貓咪的重量加上貓咪行進時的作用力，會產生好幾磅的力量施加在鍵盤上，主要力道是來自貓咪的腳掌。 貓咪的腳掌落在鍵盤上時，腳

【消防員現場筆記】吳永煥／現在真的不想再做了

文／吳永煥（오영환） 直至今日，十多年前看到的那個影像，仍然清楚地印在我的腦海裡。 某一個冬末的深夜裡，報案中心接到了位於首爾西大門區弘濟洞的某一棟民宅失火的報案。發生火災的兩層連排住宅的建築物

【生物冷知識】詹美鈴／認識我們最親密的陌生室友們

文／ 詹美鈴（國立自然科學博物館生物學組副研究員） 自從開始研究嚙蟲（書蝨）以來，我經常收到民眾害蟲諮詢信件，看到許多人的無助以及對居家節肢動物的恐懼與誤解，也發現我們對這些「蟲室友」的了解與相關研

【暗黑觀察】顏訥／恨的責任感──讀《我討厭過的大人們》

有時討厭往往就是，想得不夠清楚的愛。 張亦絢新書《我討厭過的大人們》收錄第43屆金鼎獎最佳專欄寫作獎「我討厭過的大人們」專欄文章，以及多篇首次問世「有多恨」散文。將她討厭過的「大人們」，從鄭清文、葉

【生活的風景】老楊的貓頭鷹／太多人輸在不像自己

文／老楊的貓頭鷹 有的人是因為朋友少而形單影隻，有的人朋友很多卻喜歡獨來獨往，比如笛子。 笛子能在一個僻靜的巷子裡看一個手工藝人勞作，從清晨到日暮，也能在寂靜的山谷裡獨自待到繁星滿天。 他能捧著

【生命領悟】瞿欣怡／陪媽媽慢慢吃飯，慢慢老

文／瞿欣怡 朋友的母親最近過世了。去探望她時，她流淚懊悔說媽媽離去的那個下午，吵著想吃蜂蜜蛋糕，那曾經是媽媽每天下午都要吃的點心，自從媽媽生病後，她們配合醫囑，嚴格規範媽媽的飲食，再也不讓她吃蜂蜜蛋

越老越緩慢？高齡人的行動準則：「老」，就是這麼一回事！

越老越緩慢，高齡人的行動準則，尤其年紀大了更要學會沉著冷靜，多觀察、少說話。 無論對自己或別人，都要放慢速度。此外，要在生活上養成良好習慣，做好準備，才能預防萬一。

【科技冷漠】凱特．墨菲／當周圍的人不再傾聽

在科技的世代，是不是我們漸漸都忘記了「聆聽」的重要性？但其實我們都知道「聆聽」極其重要！ 《你都沒在聽》作者凱特．墨菲（Kate Murphy）深入探討我們為什麼不聽人說話、缺乏傾聽能力對我們有何影

最具影響、爭議中國作家閻連科 醞釀10年寫出女人與家族心底事

無論是城裡人還是鄉下人，在被父權意識左右的家族倫理畫面裡，女性往往很快被忘卻。以婚嫁和墳陵的鄉村記憶之路，從來找不到女兒們自成年至墳墓的記憶簿。而做為媳婦走進墳地的女性們，是只有相隨男性才可以被墳墓寫

熱門新聞

【她們的哲理】閰連科／母親

【文學相對論11月 二之二】吳曉樂vs.蔣亞妮／百合，與百合以外的

【這個職業有祕密‧看護移工篇】Indah／是照顧，也是孤獨者的陪伴

「活！該如此」文史專家莊永明紀念展　於北市首間古蹟開展！

臺史博典藏網改版上線！看見臺灣歷史記憶與典藏

CC／大禮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。