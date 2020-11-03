全球50大管理思想家教你擺脫「專業」帶來的束縛

文／艾米妮亞．伊貝拉（Herminia Ibarra）

「隨機應變者」與「堅持真實者」

真實性與自我保護之間的界線應該在哪裡呢？我曾對一群專業人士進行過研究調查，他們的工作原本是負責分析研究及專案工作，之後轉變成向客戶提供諮詢建議並推銷新的業務。這樣的轉變是典型的「自己動手做」的轉變。在許多案例中，投資銀行家和顧問們在轉換到新角色之前，就已經獲得了一個新的頭銜；而在另一些情況下，在原本的工作還沒有太大變化的基礎上，他們的職位就獲得了提升，同時還留下大量的客戶讓他們負責（當然，他們也能獲得很多報酬）。

在這個過程中，我偶然發現一個人們在進行工作轉變時出現的有趣對比現象，即在轉變過程中，他們如何理解真實性問題，和關於通往真實捷徑但覺得違背真我的直覺發現。

我所研究的大多數人都覺得自己無法勝任新的職位，同時覺得在該職位上沒有安全感，別人給他們的建議也都沒有太大用處。其他人總是告訴他們應該要更有衝勁，表現得更自信，或是加強自己的存在感。一個投資銀行家告訴我，在他擔任副總裁的第一年快要結束時，得到的回饋是：專業技能很好，但需要不斷創新，抓住機會，在客戶會議上要更有表現力。但是他認為客戶真正想要的是一個有經驗的合作夥伴，而不是成為那些想要獲得更多存在感的人的助手。

被調查的對象中，一組人在轉變過程中嘗試做真實的自己，更傾向去做自己所熟悉並讓自己覺得舒服的事，我將他們稱為「堅持真實者」；而另一組人則嘗試做一些不同的事，就像我嘗試改變我的教學方式一樣，我將他們稱為「隨機應變者」或「變色龍」。

有一些人要比別人更擅長這樣的角色轉換，轉換得更加自然。心理學家馬克‧史奈德將這些「隨機應變者」（或是「變形者」，美國前總統歐巴馬在自傳中對自己的描述）定義為那些願意並且能很自然地適應環境需求的人，他們並不會產生一種覺得自己很虛假的內疚感。「隨機應變者」有一個核心的自我價值觀和目標，他們並不會擔心改變自己會對自己的信仰造成影響。

「堅持真實者」則與之相反，他們認為如果要根據環境而改變自己，會讓他們遠離了自己最自然的風格，這是對他們真實性的一種威脅。他們的自我定義包含的東西太多，不僅包括內心深處的價值觀，還包括他們的領導、演講、穿著以及行事風格。下方的自我評估「你是一個『隨機應變者』還是『堅持真實者』（或是介於兩者之間？）」列舉了一些馬克用來進行自我評估的問題，幫助你瞭解要到什麼樣的程度，才可以被稱為一個「隨機應變者」。

書名：《破框能力：全球TOP50管理大師教你突破「專業」陷阱》作者：艾米妮亞．伊貝拉（Herminia Ibarra） 出版社：今周刊出版社出版時間：2020年7月2日

歐巴馬是隨機應變者

在歐巴馬當選美國總統前的一本傳記中，大衛‧雷姆尼克（David Remnick）稱他為「變形者」，「因為歐巴馬可以在保持真誠的情況下改變風格，」亞歷克‧麥克吉利斯（Alec MacGillis）回顧了雷姆尼克的書說道。他解釋了歐巴馬在這方面的頂尖能力：「這是一條極需敏捷性的道路—這比歐巴馬的批評者認為他如變色龍般的權宜斟酌還要更難。」

另一位評論員蓋瑞‧威爾斯（Gary Willis）歸納了雷姆尼克對歐巴馬易變性的解釋：「當他被指控不夠黑時，他表明了他比大多數非裔美國人與非洲有更直接的關係；他被懷疑不夠美國，他述說了他母親來自中西部和他的口音；在伊利諾州南部的保守小鎮訪視時，他會說起養育他成長的祖父母的堪薩斯語言。他是有點像變色龍或變形者，但他並不覺得不真誠—這就是造成他以「酷」風格成名的重要因子。他不是野心勃勃的騙子，雖然他自己的成長背景的確不尋常。他有能力化身在別人的故事敘述中，甚至在那些看似與他八竿子打不著的地方。

自我評估：你是一個「隨機應變者」還是「堅持真實者」(或是介於兩者之間？)

（圖／Shutterstock）

以下是心理學家馬克‧史奈德的「自我監控」量表中的一些例子： 1.我覺得很難模仿別人的行為。 2.我的行為通常會表現出內心的真實情感、態度和信念。 3.在派對和社交聚會上，我不會試圖做或說別人喜歡的事情。 4.我只能為我自己相信的想法進行爭論。 5.我可以即興演講，即使我幾乎沒有任何關於該話題的訊息。 6.我猜我能夠透過一個表演來打動或娛樂人們。 7.當我不確定該如何在當下氛圍中行動時，我會透過別人的行為來找尋線索。

在第五、六與第七題回答「是」的人，比較像是「隨機應變者」；在一至四題回答「是」的人，就是典型的「堅持真實者」。

「隨機應變者」在事業發展初期常常會有很大的進步，因為他們靈活的處事方式讓別人覺得他們像領導者。下面「典型的『隨機應變者』」，向我們闡述了所羅門兄弟公司（Salomon Brothers，華爾街著名投資銀行）的麥克．路易士（Michael Lewis）的故事。透過我自己的研究，我發現「隨機應變者」和「堅持真實者」處理事情時會得到截然不同的結果—別人怎麼看你，你得到多少建議，以及你對工作和自己的認識程度等面向都很不同。

●本文摘自今周刊出版社出版之《破框能力》。