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【生物冷知識】詹美鈴／認識我們最親密的陌生室友們

聯合新聞網 / 商周出版
蠹魚，俗稱蠹蟲、衣魚。（圖／Shutterstock）
蠹魚，俗稱蠹蟲、衣魚。（圖／Shutterstock）

文／ 詹美鈴（國立自然科學博物館生物學組副研究員）

自從開始研究嚙蟲（書蝨）以來，我經常收到民眾害蟲諮詢信件，看到許多人的無助以及對居家節肢動物的恐懼與誤解，也發現我們對這些「蟲室友」的了解與相關研究的貧瘠，以致常無法提供有效且精準的解決方式。因此，我決定投入居家節肢動物領域，期待透過知識推廣與研究，來改變民眾對待蟲室友的態度，並努力找出居家生物與環境的關聯性，提供諮詢民眾更多參考資訊。

就在此時，我開始注意到本書作者羅伯・唐恩，他是居家生物研究的翹楚，我非常欣 賞他對生物的熱愛、令人驚奇的瘋狂想法、純熟的說故事能力，還有卓越的研究成果，在科博館推出的「我家蟲住民」特展中，部分內容就參酌了他的研究。他總能深入淺出將艱深的研究轉化為平易近人、甚至有趣搞笑的內容，讓讀者拍案叫絕或豁然開朗，而這本書也一如往常一樣精采。

居家節肢動物的存在是正常而非異常

居家節肢動物的研究與推廣，看似簡單卻相當不易。對大多數人而言，這些家中生物既微小又醜陋。喜歡待在家裡的人，通常不希望有蟲室友們的陪伴，想盡辦法將牠們除之而後快；而喜歡大自然的人，則寧願跋山涉水享受自然之美，再欣賞所謂的「野生生物」。想像一下，若有人說：「我在玉山看到臺灣黑熊在覓食」，聽起來一定遠比「我在家裡捉到一隻沒看過的蒼蠅」令人感到興奮吧？誠如作者提到：「生態學家與演化生物學家對野外珍稀動物的了解，往往更勝於人類居住空間中的生物。」這從國內外的自然史博物館標本蒐藏中也能看出，印象中，科博館的美洲家蠊標本在我進行居家節肢動物調查之前，應該不到二十隻吧！

一個家就是一個浩瀚的小宇宙，根據唐恩的估計，他們在住家中已發現近二十萬種生物，包括近四分之三的細菌、近四分之一的真菌和少數其他動物，就連熱水器和蓮蓬頭內都生機盎然。在此當中，除極少數生物是病原體外，其餘物種大多對人類無害或有益。與此呼應，我們最近也研究了遭蟲蛀的古書，蛀書中可見到蛀食書本的檔案竊蠹蟲、寄生於竊蠹幼蟲的新種蓬萊頭甲蟻形蜂、於蛀洞中取食黴菌的書蝨和蟎，還有捕食這些蟲子的卵蛛，一本書儼然就是一個豐富的生態系。

2016年，唐恩研究團隊針對五十個家庭進行節肢動物相調查，結果顯示平均每個家庭可採到近百種節肢動物，其中四十九個家庭都有嚙蟲存在。嚙蟲對大多數人來說非常陌生，而唐恩及我們的調查結果相當一致，嚙蟲幾乎存在於每個家庭中，足以讓我用來說服那些因嚙蟲而焦慮的民眾理解：家中有牠出現是很平常的現象。但接下來，就須更進一 步知道家裡究竟有哪些種類的嚙蟲，還有牠們為什麼會出現，才能精確回覆民眾問題。此 一案例也說明了我們對於大多數的親密室友們仍相當陌生。

家中若飼養寵物，將會藏有更多的「室友」們。（圖／Unsplash）
家中若飼養寵物，將會藏有更多的「室友」們。（圖／Unsplash）

重新思考健康與理想的家居環境

和唐恩一樣，在推廣過程中大家最常問:「我要如何消滅牠們?」人們常會責怪家中蟲子為何總是殺不完，其實家中生物和居住者一舉一動極度相關，如家的位置、建材、隔間、裝潢、通風情形、儲存物品、生活習慣等都會影響居家生物種類與數量。以養貓為例，貓本身、貓食、貓砂、貓玩具等與飼主習慣都可能帶來多樣的細菌、真菌和節肢動物等。養狗則又是另一個世界了，書中提到一位實驗室學生負責整理狗身上和體內的生物清單，花了好幾年仍尚未整理完畢。但難道養寵物就不好嗎?飼養寵物固然可能造成居住者過敏，或攜帶寄生蟲，但寵物能為人帶來愉悅感，且帶進來的微生物有助增加室內微生物多樣性，也可能利於居住者免疫力的提升，因此利弊各見。

究竟什麼樣的環境才適合人居住？本書提到一個相當重要的觀念：當家裡生物多樣性高時，有害生物難以在其間找到棲身之地，而居住者也因有機會接觸多樣微生物，而讓身體免疫系統能正常運作，有助身體健康。當我們使用化學藥劑消滅居家生物時，會讓家中生物多樣性降低，反而有助於快速演化的病原菌或害蟲留下來。我不禁想起過去許多向我諮詢的民眾，他們深受家中蟲子所苦，一次又一次過度清理自己的家，不停使用藥劑殺蟲除菌……。此刻，我很想告訴他們：他們的舉動反而讓家裡變得更不健康了。

螞蟻。（圖／Unsplash）
螞蟻。（圖／Unsplash）

多年前我在澳門，看見大樓內的歐洲街頭造景，綿延的天空與船河、船、商店及河岸相互輝映，美不勝收。但是我心中不禁也想：人類喜歡在室內呈現室外的景色，固然反映了對大自然的渴望，但卻又不斷將室外變成室內，且這種反自然作為至今仍在持續上演。 可是，如同室內生物多樣性對於居住者非常重要，野外環境的多樣性也同樣重要，一旦多樣性降低，外來種就有機可乘，人類也終將自食惡果。

要擁抱家裡的蟲及微生物不是件容易的事，如果我說蟑螂和老鷹都是生命、都該被尊重，大多數人大概都會嗤之以鼻。因此唐恩希望讀者從另一個角度來思考：他提到泡菜、啤酒、麵包和起司等美味食物，與救人無數的抗生素，都要拜微生物所賜；細菌能種植至嬰兒身上而讓千名嬰兒免於受病菌感染。從仿生科技角度來思考，蟑螂的結構啟發了小型救難機器人的發明，蚊子口器則是微型針頭的靈感來源。莎士比亞說:「事物本身沒有好壞之分，是人類的思想決定了它的價值。」書中也請大家思考:「目前還無記錄顯示蟑螂會傳播什麼疾病，但人類卻時時刻刻因彼此接觸而傳染各種疾病。」究竟誰比較可怕呢?

書名：《我的野蠻室友：細菌、真菌、節肢動物與人同居的奇妙自然史》作者：羅伯．唐恩（Rob Dunn）出版社：商周出版／城邦文化出版時間：2020年10月06日
書名：《我的野蠻室友：細菌、真菌、節肢動物與人同居的奇妙自然史》
作者：羅伯．唐恩（Rob Dunn）
出版社：商周出版／城邦文化
出版時間：2020年10月06日

在臺灣探索家中的生物多樣性

為了讓民眾接受家中生物，唐恩透過詳盡的研究與調查，結合民眾參與科學取得大量數據，產生豐碩研究成果，再透過撰寫書籍與文章吸引注目，本書就是唐恩帶領大家初探家中奧祕的最經典案例。在臺灣，我則透過科技部計畫有限經費，一點一滴建置網站、辦理研習營、到校服務、特展、校園巡迴展到書籍的出版等，再推出「用家中蟲住民健檢你的家」和「家是生命科學研究的起點」概念，讓民眾知道蟲室友們除了能成為環境指標，讓我們了解家中環境狀況外，牠們也是值得探索的對象。

我希望大家能逐步從接受、探索，到願意參與調查家中生物並提供樣本，大家齊心完成家中生物的拼圖。唐恩和我的目標，都是希望讓大眾理解家裡充滿了豐富的生物多樣性，我們從來沒有獨自一人在家過，而這些親密的陌生室友們正等待我們一步步去認識與探究牠們，與牠們為伍而非為敵。

●本文摘自 商周出版／城邦文化 所出版《我的野蠻室友：細菌、真菌、節肢動物與人同居的奇妙自然史》推薦專文。


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