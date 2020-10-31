【搞笑諾貝爾獎】馬克．亞伯拉罕斯／防貓咪敲鍵盤軟體

文／馬克．亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）

當貓咪的爪子落下時，貓咪的重量加上貓咪行進時的作用力，會產生好幾磅的力量施加在鍵盤上，主要力道是來自貓咪的腳掌。 貓咪的腳掌落在鍵盤上時，腳掌的角度和腳趾的姿勢，會產生許多複雜的變化。這作用力會在鍵盤上輸入特有的打字形態，包括不尋常的時間模式。貓咪所有或走或躺的運動模式，能讓牠們打的字更加好辦識。 ──摘自廠商所提供的技術簡報

【正式宣布】搞笑諾貝爾獎電腦科學獎頒給——

亞利桑那土桑市的克里斯．耐斯汪達（Chris Niswander，姓氏念成nice-wander），他發明了「貓咪剋星」（PawSense），這個軟體可以偵測出貓咪在你的電腦鍵盤上行走。

克里斯．耐斯汪達是電腦科學家，也是土桑市曼沙社訊的主編。他用了個聰明的方法探討貓咪和電腦的問題。他先說明了這個問題：「貓咪在鍵盤上或走或爬時，可能會輸入一些隨意的指令或資料，這也許會毀損檔案，甚至造成電腦當機。不管你是正在電腦旁，或只是離開一下下，都可能發生這種情形。」對此他想了解決辦法。

他說：「貓咪剋星是個實用的軟體，能保護你的電腦不受貓咪破壞，它能很快偵測並阻止貓在鍵盤上輸入資料，也能幫你訓練貓咪遠離電腦。」大家了解「為什麼」要阻止貓咪耍任性之後，他們最想知道的是：「這是怎麼做到的？」

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耐斯汪達先生總是很有禮貌地回答第一個問題，然後他解釋說：「貓咪剋星藉由衡量各種速度和可靠的因素，來偵測貓咪打字，它可以藉由分析打字的時間長度與組合，來分辦到底是誰在打字，貓咪剋星通常認為，貓只有一或二腳會踩在鍵盤上。」

（圖／Unsplash）

當貓咪剋星發現貓跑到鍵盤上時，就會採取行動，播放震耳欲聾的打擊樂，或大聲播送耐斯汪達先生錄製的噓聲，或是其他聽起來舒服、但貓咪不喜歡的音樂。耐斯汪達先生說，聲音對耳聾的貓沒有效，但電腦如果偵測到有貓，貓咪剋星就能阻止貓輸入任何資料─螢幕上會出現「疑似偵測到貓在輸入」這條訊息，接著電腦會要求你或貓咪輸入「人類」兩字。目不識丁的貓咪有可能瞎貓碰到死老鼠地輸入正確答案，但這機率微乎其微！

書名：《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎（創設30年紀念書封版）》作者：馬克．亞伯拉罕斯（Marc Abrahams）出版社：讀書共和國／行路出版時間：2020年09月16日

耐斯汪達先生已經為他的貓咪剋星申請專利，他說他正在研發「寶寶剋星」（BabySense）這項產品，但還需要更多研究資料，不確定何時可以問巿。同時，他也告知購買貓咪剋星的顧客們，如果不想讓電腦遭受寶寶的毒手，那麼「寶寶剋星」正在研發中。

「如果你的寶寶用雙手或拳頭砰砰砰地往鍵盤上打，那麼隨意輸入的資料模式，應該非常近似於貓咪輸入的模式，那麼貓咪剋星就能夠發揮功效。但如果你的寶寶一次只敲打一個鍵，那麼貓咪剋星就會認為，你的寶寶是真正的人。」

由於耐斯汪達先生讓電腦不受貓咪破壞，還連帶讓電腦對寶寶有最基本的因應對策，因此贏得了二○○○年搞笑諾貝爾獎電腦科學獎。

●本文摘自 讀書共和國／行路 所出版《最有梗的桂冠：搞笑諾貝爾獎（創設30年紀念書封版）》。