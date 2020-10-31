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【消防員現場筆記】吳永煥／現在真的不想再做了

聯合新聞網 / 時報出版
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／吳永煥（오영환）

直至今日，十多年前看到的那個影像，仍然清楚地印在我的腦海裡。

某一個冬末的深夜裡，報案中心接到了位於首爾西大門區弘濟洞的某一棟民宅失火的報案。發生火災的兩層連排住宅的建築物位於狹窄的巷弄裡，消防員到達的時候，火勢已經接近最盛時期，房子被火焰團團圍繞著。

屋主老婦人邊哭邊跳腳著急地說兒子還在家裡沒有脫困，一聽到這話，九名消防員就立刻衝進房子裡與烈火搏鬥。在強烈的火勢之中，消防隊員們分組尋找屋主兒子的蹤跡，一剎那之間，兩層樓的連排住宅傳來轟然巨響，接著馬上就倒塌了。瞬間，已經進到房子內部的消防員們被房子的屋頂和水泥的結構物埋沒了。好不容易才救出靠近入口的三名隊員，但是已經前進到二樓深處的六名救援隊員和滅火隊員，卻被重重的水泥堆壓住，連一點蹤跡找也找不到。

雖然緊急動員了重型機械裝備，但是在狹窄的巷弄裡，又加上停了成排成列的違規停車，導致進入現場花了很多時間而耽擱許久。在一分一秒都不容浪費的等待期間，救援隊員們徒手敲碎水泥磚塊在災難現場翻找著，並且一面心急如焚地大聲喊叫著這些被埋沒同事的名字。黎明到來，天空漸漸地亮了，現場飄下了當年冬天最後的一場大雪。六名消防隊員最終以冰冷的屍身被同事們擁入懷中送往醫院。如果能夠再更迅速地動員裝備，是不是就能救回他們了呢？剩下的其他人全都因為內疚自責而低下頭來，流下了熾熱的淚水。

在整理事故現場的過程中，原本說沒能從屋中脫離的屋主兒子，在火災發生後就已經立刻逃離現場了，而且經過查證發現了事故發生原因，是因為有精神異常方面病史的他，在喝了酒之後，不僅對老母親暴力相向，更在動粗之後放火燒房子。他早在那天半夜從家中逃離，但消忙隊員卻只為了尋找他，而衝進烈火之中，最後卻只能在倒塌的建築物之下，帶著發青窒息的臉孔，永遠地沉睡。

當然，就算知道是屋主兒子縱火而引發的火災，消防隊員們也還是一定會盡全力地營救他，就算他還在家的可能性有多麼地小，消防隊員們也仍會帶著一絲希望走入那一片黑暗之中。

因為那是我們的工作，因為我們是消防員。

但是，在這悲劇性的災難之後，對於存活下來的其他人來說，他們的內心深處背負著失去同事的悲傷，以及抱著那一份竟然無法救出親近同事的自責與痛苦。即使時間歲月流逝，終究也無法抹去那份悲悽，就這樣一輩子懷抱著這一份深切的傷痛生活下去

某個節目中，記者訪問了其中一名當時曾在現場的救援隊員。即使過了十多年了，他回想起當時那一瞬間，將內心深處的想法吐露出來的同時，眼淚也奪眶而出，哽咽的他好不容易艱困地開口回答：

「我可以說老實話嗎？現在……現在真的不想再做了……真的，現在不想再做了。」

書名：《我們不想當英雄：消防員生死前線的心碎告白》作者：吳永煥（오영환）出版社：時報出版出版時間：2016年08月14日
書名：《我們不想當英雄：消防員生死前線的心碎告白》
作者：吳永煥（오영환）
出版社：時報出版
出版時間：2016年08月14日


‧每年殉職的消防員平均有七人。

‧消防員的平均壽命為五十八歲。

但是我們不能只是坐在地上嘆著氣，還是必須重新繫緊防火靴的鞋帶才行。就算還沒能從同事殉職中的痛苦中脫離的日子，出動的警鈴仍舊會在某天的某一瞬間響起，而我們也只能再度奔向那些受傷痛苦人們呻吟著的事故現場。

這就是我們現在所面對的現實，即使是此時此刻，也有許多消防員勇敢地跳入危險之中，好痛，就算覺得疼痛萬分卻也悶不吭聲，只是默默地奔向現場，因為我們是消防員。

●本文摘自 時報文化 所出版《我們不想當英雄：消防員生死前線的心碎告白》


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