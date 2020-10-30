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【暗黑觀察】顏訥／恨的責任感──讀《我討厭過的大人們》

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《我討厭過的大人們》 作者：張亦絢 出版社：讀書共和國／木馬文化 出版時間：2016年08月05日
書名：《我討厭過的大人們》
作者：張亦絢
出版社：讀書共和國／木馬文化
出版時間：2016年08月05日

有時討厭往往就是，想得不夠清楚的愛。

張亦絢新書《我討厭過的大人們》收錄第43屆金鼎獎最佳專欄寫作獎「我討厭過的大人們」專欄文章，以及多篇首次問世「有多恨」散文。將她討厭過的「大人們」，從鄭清文、葉石濤、西蒙．波娃、佛洛伊德、希薇亞‧普拉斯、伍迪艾倫，到《咆哮山莊》裡的希斯克里夫與生活中的書法老師……等等，在「討厭」後面加上「過」字，話就有了後路，翻轉那些「討厭」、「恨意」的概念，其實背後是深情，既精彩又過癮。(編按)

文／顏訥

讀完《我討厭過的大人們》，竊想，在某個可能遙遠的未來，會不會也有歪七扭八的孩子長大後，回顧自己好不容易的年少時，寫下：〈我討厭過的張亦絢〉呢？這畢竟不是討厭完就了事的作品，當然也不是一本解恨指南。張亦絢說恨，正如她在後記提醒，果真是「步步為營，草木皆兵那樣警醒」地進行。 看作家講壞話，當然是最世界最精彩的景觀；但更為可觀的，是看張亦絢恨到翻桌，還要不厭其煩扶桌而起，翻出千百種角度，翻到所有人都懷疑自己此生是否真的認識過桌子。

所以怎麼可能不討厭呢？張亦絢用我所羨慕，卻難以模仿的論理腔口，一次又一次展現智性與詼諧拿捏得恰如其分，就會產生自動洗車機式的閱讀，還來不及喊累喊髒，習以為常的思考系統就已經被裡外刷洗了。在一層又一層彷彿可以無止無盡衍生的自我頡辨中，沒有一刻會感到枯澀。站在腦內風暴過境，飛起來的牛羊與落下的卡車之間，我甚至被興奮脹滿，一旦恨可以如此淋漓盡致之後，就不可能再輕易滿足於昏頭昏腦的憤怒。

雖然和普拉斯悲劇性的喜劇感殊途，但我忍不住想說，張亦絢也是我心中的喜劇天才。她揉雜輕蔑與慈幼，老少咸宜地去挑戰最困難的笑點，在創造力與表態拮抗的張力中替孩子們殺出血路，爭取時間，培養感知危險的韌性。這是她作為一個有嚴肅童心的大人，慷慨給予的「恨的責任感」。

而我想，幸好她曾是易怒的小孩，不知恨為何物的人，恐怕難以長久地去慈愛。那麼，無論基於意志力抑或情感，《我討厭過的大人們》中，張亦絢有耐性地替我們精神上的幼小操心。於是，我們會因這一趟恨的演習，預備出一種特殊的喜劇能力。倘若哪日，在大人世界中驚見危險與傷害，我們會啊哈的大叫出聲，不會無人知曉地跌落慘死。

●本文摘自 讀書共和國／木馬文化 所出版《我討厭過的大人們》推薦文。


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