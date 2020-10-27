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【科技冷漠】凱特．墨菲／當周圍的人不再傾聽

聯合新聞網 / 大塊文化
（圖／Unsplash）
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在科技的世代，是不是我們漸漸都忘記了「聆聽」的重要性？但其實我們都知道「聆聽」的重要性！

《你都沒在聽》作者凱特．墨菲（Kate Murphy）深入探討我們為什麼不聽人說話、缺乏傾聽能力對我們有何影響，而我們又該如何扭轉這樣的趨勢。她深入淺出地介紹了傾聽的心理學、神經學和社會學原理，也帶我們認識當今最擅長傾聽的專家，包括中情局探員、焦點團體主持人、酒保、廣播節目製作人，還有頂尖家具銷售員。書中有文化觀察，有科學研究，也鼓勵人採取行動，並提供許多實用的建議。(編按)

文／凱特．墨菲（Kate Murphy）

我為《紐約時報》撰寫的多篇報導，登上了轉寄次數或點閱率最高的排行榜。原因不是我修理了哪個權貴或揭發了什麼醜聞，而是因為他人談起他們的悲歡喜惡、煩惱困惑時，我用心傾聽之後，盡其所能呈現他們的說法，然後再向外擴展。這其實跟設計一件成功商品、提供消費者一流的服務、留住最好的員工，或賣東西之前要做的準備並無不同。這同樣也是當一個好朋友和好伴侶所需的條件。一切都要回到傾聽這件事。

在我寫的好幾百篇報導中，每一篇或許都引用了四、五種說法，每一個出處我都要跟十幾二十人求證事實、詢問背景資訊或審查資料。但就像我跟奧立佛‧薩克斯的衣櫥對話，其中最深刻難忘、最耐人尋味的訪談，並非破題或扣緊主題的對話，反而是那些談起個人經驗的離題閒聊，或許是一段關係、虔誠的信仰、對某事物的恐懼，或是影響深遠的事件。也就是當一個人說，「我從沒告訴過任何人」或「說出來之前，我都不知道自己是這樣想」的時刻。

有時候對方吐露的事太過私密，我成了當事者以外唯一知情的人，或許至今仍是。而當事人聽到自己說出的話，似乎跟我一樣震驚。我們雙方都不知道怎麼會說到這裡，但是都感覺到此刻重要無比、神聖不可侵犯。那是一種共享的頓悟時刻，只有彼此才知道的祕密感動且改變了我們。是傾聽創造了這樣的機會，成為一種催化劑。

現代生活讓這樣的時刻愈來愈稀少。以前的人會坐在門廊下或營火邊聽彼此說話。現代人不是太忙，就是一心多用，沒時間深入理解他人的想法和感受。密西西比大學的歷史和南方學教授查爾斯‧雷根‧威爾森（Charles Reagan Wilson），記得他曾問過短篇小說和長篇小說家尤多拉‧韋爾蒂（Eudora Welty），為什麼南方出了這麼多偉大的作家。她回答：「親愛的，我們除了坐在門廊上聊天也沒別的事可做，後來有些人就把聊天內容寫了下來。」

現代住家的門廊多半成了門前的車庫，在忙碌不堪的一天過後將屋主的汽車吞沒。要不就是住在各自獨立的公寓或集合住宅裡，在電梯遇到也不聞不問。這年頭在住宅區裡散步，不太可能會有人靠在欄杆上招手跟你攀談。唯一看得出有人居住的跡象，就是電腦或電視從樓上窗戶透出的藍光。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

過去我們會個別且面對面地跟親朋好友聊近況，現在則多半透過簡訊、推特或社群媒體聯絡交流。現今你可以同時敲幾十、幾百、幾千，甚至幾百萬人，但是你多常有空或有心跟親朋好友進行面對面、既深且廣的對話？

在社交場合上，我們傳看著手機裡的照片，而不是描述我們的所見所感。我們不再尋求對話中能讓彼此會心一笑的幽默，而是分享在網路上爆紅的人事物或YouTube影片。假如雙方意見分歧，Google就是裁判。要是有人講一件事超過三十秒，大家的頭就紛紛低下來，不是低下來沉思，而是讀訊息、看球賽比數，或是網路新潮流。傾聽的能力日漸式微，取而代之的是把所有人擋在門外的能力，尤其是跟我們意見相左或說話拖泥帶水、不直接說重點的人。

訪談的時候，無論我的訪問對象是街頭遊民、企業執行長或名人，我常感覺到他們不太習慣有人傾聽他們說話，彷彿這是一種新奇的經驗。當我對他們所說的事真心感到興趣，並鼓勵他們多說一些時，他們都很驚訝。一旦確認我沒有要催趕、打斷他們或偷瞄手機之後，看得出來他們的身體放鬆下來，思考時更認真投入，回答也更詳細。我猜想這就是很多人最後願意與我分享內心想法的原因，即使我沒有如此要求，話題本身也跟我要寫的文章完全無關。他們在我身上發現一個終於願意傾聽他們說話的人。

 

書名：《你都沒在聽：科技讓交談愈來愈容易，人卻愈來愈不會聆聽。聆聽不但給別人慰藉，也給自己出路》作者：凱特．墨菲（Kate Murphy）譯者：謝佩妏出版社：大塊文化出版出版時間：2020年09月26日
書名：《你都沒在聽：科技讓交談愈來愈容易，人卻愈來愈不會聆聽。聆聽不但給別人慰藉，也給自己出路》
作者：凱特．墨菲（Kate Murphy）
譯者：謝佩妏
出版社：大塊文化出版
出版時間：2020年09月26日

人之所以覺得寂寞，就是因為不被傾聽。心理學和社會學學者提醒大眾，寂寞在美國有快速蔓延之勢。專家稱之為公共衛生危機，因為孤立感和疏離感會增加早夭的風險，也讓肥胖和酗酒的人口增加。這對健康的負面影響，比一天抽十四根菸還大。確實，流行病學研究發現，寂寞跟心臟病、中風、失智和免疫力下降都有關係。

嗅出現今的寂寞礦坑暗藏危險的金絲雀，大概是二○○四年的一位無名網友。當時網路革命正值風起雲湧之際，此人在某個鮮為人知的線上聊天室貼了一句「我好寂寞，有人願意跟我說話嗎？」。這句發自內心的吶喊在網路上快速蔓延，累積大量的回應和媒體關注，很多人群起仿效，留下類似的貼文，至今在不同的線上論壇仍可看見。

看這些文章你會發現一件事。很多人之所以寂寞（lonely）不是因為孤單（alone）。有人寫道：「我每天身邊都圍繞著很多人，我卻感覺跟他們很疏離。」寂寞的人沒有可以分享想法和感受的人，同樣重要的是，也沒有人跟他們分享自己的想法和感受。值得注意的是，原來那句貼文的用意是希望有人跟貼文者說話，他不是想跟人說話，而是想聽別人說話。建立連結必然是一種雙向過程，雙方都要傾聽並理解對方想說什麼。

●本文摘自 大塊文化 所出版《你都沒在聽》

作者簡介

凱特．墨菲（Kate Murphy）

記者，報導散見於《紐約時報》、《經濟學人》、《法新社》及《德州月刊》，目前定居於德州休士頓。她寫的文章兼容並蓄，流傳甚廣，題材包羅萬象，舉凡健康、科技、科學、設計、技術、航空、商業、金融、時尚、餐飲、旅行和房地產，應有盡有。她擅長以平易近人的語言解釋複雜難懂的題材，特別是人類互動背後的科學原理，幫助讀者瞭解人類行為的由來。此外，她也擁有商業飛行執照，受託前往偏遠地區報導時，即能派上用場。


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