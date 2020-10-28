越老越緩慢？高齡人的行動準則：「老」，就是這麼一回事！

文／黃越綏

體力可以訓練，而精力也可以補充，但到了高齡，不得不體會到欲速則不達的哲理。青年或壯年時期的衝、拚、打、撞、跳，都是希望能夠早一點達到目標，早一點有所成就，或是早一點能夠回饋父母。

因此無論是創作者，事業版圖的擴張者，還是忙於張羅一家大小的家庭主婦，他們在忙碌中，總覺得一天二十四小時都不夠用。可是等到年紀大了以後，你開始會感受到，好像是真的想忙也忙不過來。

即使你貴為集團的董事長，已經不再是創業初期，帶著大家一路衝鋒陷陣，凡事必須親力親為的領頭羊。如今你成功了，但也老了，雖然還穩坐在董事長的寶座，但實際上你存在的價值，已經漸漸地變成了企業的註冊商標。你再也不能夠像年輕時一般，可以完全發揮個人的領導魅力，強勢而霸氣地主導著企業的方針。當時你在公司就是權威的代表，而你的發號施令就是法律。

但曾幾何時，老臣已經開始引退，而二代接班者紛紛卡位。不是必須面對財產的分配，就是企業準備如何讓股票發行上市。企業發展的過程中，每一個進階或轉折，都需要你的存在。但無形中你也會慢慢地感受到，事業愈做愈大，頭銜也越來越多，但夜深人靜的時候，你或許會出現另一股高處不勝寒的孤獨與寂寞。

因為人們不再與你交心，他們也不想了解你，因為你太具權威了。對他們來說離你太遙遠了，甚至他們心目中也早已經把你神化了，崇拜得只能用仰望兩字來形容。

為什麼英雄也會氣短？就算是權力再大的總統，無不希望自己能夠有所作為，爭取人民的信任與連任。但往往還是會出現力不從心或事與願違的情況。所謂人有千年的計劃，卻沒有百年的歲月。因此當你自己並不覺得老，可是別人卻認為你已經老了，而且早就該退休時。不妨放慢腳步，而反躬自省，是否自己太過有信心了？還是性子過急，凡事都得親力親為，不假他人之手？或是只知道拚命苦幹，卻不懂得權力下放，或歇下腳來分享成就？還是明知已經衝過了頭，但就是不肯就此罷手。因此易惹來年輕的晚輩們，心中犯嘀咕，覺得沒有前途，甚至詛咒著「老而不死，謂之賊也！」

事緩則圓，對自己對他人都更有耐心

我有一位中小企業的朋友告訴我，他的父親到死的那一天，都還在工作的崗位上。所以他也決定活著的每一天，都把時間用來工作。而他也用這樣的心態，同時來要求妻子和家人，他的事業果然拚出成績，而且成為臺灣人的驕傲。可是他的兩個兒子偏偏都不願意接手，令他傷透腦筋。

坐在一旁安靜聆聽的妻子，終於忍不住的插話說：「整個工廠裡，恐怕除了我以外，沒有人能夠配合或是達到他的要求與標準。」我好奇問為什麼？

這位企業家夫人搖頭嘆氣說：「技術的傳承是需要時間跟磨練，我們的兩個孩子才剛從大學畢業，要訓練他們從基層幹起，我一點也不反對。可是要他們技術方面，馬上就上手怎麼可能？我們夫妻倆花了二、三十年的功夫，才弄出這麼一點的成果。孩子再聰明勤快，沒有在現場實際操作個三、五年，根本是行不通的。」

她欲罷不能地繼續數落下去：「時代已經不同了，現在的年輕人要找的工作，不是坐在冷氣房，就是比較輕鬆的服務業。就算要他們來接班，也要多花一些耐心和鼓勵。」她的結論是「慢工出細活，且事緩則圓。」

慢慢體會人生中的細節與精髓

我有位亦師亦友的忘年之交，他就開玩笑說，他和他太太的個性全然不同，可說是急驚風遇到慢郎中。他是凡事快快快，而他的妻子則有空就慢慢慢。

但一晃眼，他們竟然也和平共處了七十年。參加他們結婚紀念日的慶典時，他舉著斟滿紅酒的杯子，用着高亢的聲調說：「前半生我除了行房這件事外，幾乎都生活在快快快的步調中。反而現在我老了，後半生想一切慢慢來，但我太太卻突然改變了她一向慢條斯理的風格，每天都在催我要快快快。也許希望我快快走，她可以慢慢再嫁人。」惹得哄堂大笑。

我常笑說，我是道道地地的「臺獨分子」。丈夫早走，而子女們均已成家立業，分散在各地，只剩下我一個人獨居在臺灣。因此最怕半夜突然接到電話，通常不是有緊急事件，就是電話打錯了，前者是令人心驚膽跳，而後者想幹譙卻不知道對象是誰。

有一天半夜，當我突然接到這位忘年之交的電話時，心裡著實地嚇了一跳，以為他們家發生了什麼事？結果是虛驚一場。原來他老人家半夜尿急起來上廁所，突然想到我也老了。基於長輩的身分，他認為應趁還沒有失智之前，分享並提醒我一些事情。

因為他知道我和他一樣，都是急性子直腸子且快人快語。所以他以過來人的身分，苦口婆心地勸我，人要活到老要學到老，尤其年紀大了更要學會沉著冷靜，多觀察少說話。非到發言不可的時候，最好也點到為止，得饒人處且饒人，不要太咄咄逼人。人生在世不過幾個秋，凡事不必太認真、太執著等。他長篇大論超過半個小時後，我再也忍不住，開玩笑地嗆他說：「你這算不算是『人之將死，其言也善』乎？」他噗哧一笑道：「應該算是吧！」

我想尿急也許只是部分藉口，而半夜睡不著，想找個可以聊天的夜貓子才是真的。他還告訴我，他活到九十歲了，終於才悟出，現在正流行的慢活主義，其實就是為了能夠慢死。而要達到這個目的，就得先體驗出慢活的精髓。

他跟我分享他每天最感到幸福的時刻，竟然是他早上醒過來，睜開眼發現自己還活著時。他的第一個動作，就是先來個深呼吸，再慢慢地把身子全部伸直了，再慢慢地轉身側彎。然後才慢慢地坐起來，用他的雙腳緩慢地在地板上左右撈鞋。等到拖鞋終於穿上了，確定自己可以慢慢地站起來，然後才走向洗手間。先輕咳一聲讓喉嚨清爽，然後再對著鏡子裡的自己說聲「早安」，而一切都在慢慢的動作中完成。

只不過是簡單的起床動作，但他卻鉅細靡遺地形容了老半天，也許這就是老人家的叨絮吧！他繼續用著興奮的口氣跟我說，你想想看，有多少人可以活到九十歲？就算能夠活到九十歲，又有多少人每天可以健康的坐著、站著、走著、吃著、拉著，去證明自己還活得好好的？這下我全明白了，要活得久、活得老、活得好，最重要的是健康。而活到九十歲還健康，真不是件簡單的事，豈能不感到幸福？人一旦衰老了，很自然地動作也會跟著慢起來，即使像我急躁的本性，似乎到老了還是沒太大的改變。但很明顯的體力還是有差，你的行動已經無法再配合你的指揮時，還是必須謙卑地向老化妥協。為了避免給自己生活上帶來不便，或替身體上帶來不必要的傷害，你就得開始學習；試圖用事緩則圓的境界，來安慰或鼓勵自己。

●本文摘自 臺灣商務印書館出版之 《黃越綏的高齡快樂學：「老」就是這麼一回事！》。