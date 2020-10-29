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【生活的風景】老楊的貓頭鷹／太多人輸在不像自己

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／老楊的貓頭鷹

有的人是因為朋友少而形單影隻，有的人朋友很多卻喜歡獨來獨往，比如笛子。

笛子能在一個僻靜的巷子裡看一個手工藝人勞作，從清晨到日暮，也能在寂靜的山谷裡獨自待到繁星滿天。

他能捧著一包栗子在老城區裡漫無目的地瞎逛一個下午，也能三四個小時一動不動地趴在頂樓拍星軌。

他想要去哪個地方玩，背著包就去了，不會想著找個伴。但在路上，他卻很喜歡與人閒聊，不管是司機、導遊，還是路人、小販，他都想聊上幾句，不是因為孤獨，而是想要了解更多。

他在工作中很有主見，當別人都在等老闆指示如何展開工作的時候，他已經按照自己的節奏做完了很多事；當別人都在為突發狀況推卸責任的時候，他已經想好了解決方案。

他給人的印象就是，上一秒還在人群裡談笑風生，下一秒就會在人群之外冷眼旁觀；話雖不多但擲地有聲，從不取巧但口碑炸裂。

我曾問他：「不和朋友在一起，不覺得孤獨嗎？」

結果他說：「在一起也一樣孤獨啊！」

我又問：「你就不怕別人對你印象不好？」

他回答道：「我以前倒是非常在意別人的看法。別人問我怎麼不愛說話，我就會拚命地東拉西扯，但說了跟沒說一樣，甚至不如不說。現在別人問我怎麼不愛說話，我就會很坦然地告訴對方『我沒想好要怎麼說』，或者『我覺得沒有必要說』。」

『其實，真的不需要多說什麼，你認真地做好了一件事，會替你解釋所有的事。』

不必擔心別人怎麼看自己，也不必老是忙著告訴別人你在幹嘛。一旦你為自己預設了觀眾，就會在瞬間失去自我。

比如說，你明明更想玩雲霄飛車、明明更想吃烤肉，但因為同伴喜歡玩海盜船、喜歡吃涼麵，結果你在遊樂場裡既玩得不痛快，又吃得不開心。

比如說，你明明手頭有很緊急的事情，但因為旁邊有人在閒聊，你就會裝作很有興趣的樣子，然後時不時插上幾句，以顯得自己懂禮貌，但結果是：別人覺得你心不在焉，而你還把事情耽誤了。

比如說，你明明是打算認真學習、努力做題目，結果因為有同伴在身邊，你就看不進去書，聽不進去課，還管不住自己的嘴巴，總想聊點什麼，聊著聊著，一個下午就過了。

又比如說，你明明只需三分鐘就能搞定的事情，一旦有了別人的陪伴，可能三十分鐘都搞不定；你明明可以輕鬆得出結論的問題，一旦有了別人參謀，你可能就很難給出答案。

人活著不是為了讓別人滿意的。如果「讓人滿意」這件事情影響了你的學習、工作或者心情，那麼「讓人滿意」的同義詞就是「浪費時間」。

那還不如就獨來獨往地學習和生活。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

喜歡獨來獨往，是因為你很清楚：遇到問題了，自己看書、自己研究、自己摸索，遠比聽別人東拉西扯，或者跟一群局外人討論要有意義得多。

你可以在專業的書籍裡找答案，至少可以找到理論依據或者解題思路。

你可以去請教真正的高手，也許別人的一點點提示就能達到撥雲見日的效果。

你可以去網路上找相關的課程，花上三五天細心研究，也許就能學會一項技能。

所以你才懶得去跟話不投機的人辯論，而是選擇親自去搞定問題。

喜歡獨來獨往，是因為你發現：自己一個人吃飯，遠比和幾個不太熟的人一起吃要有意思得多。

你可以起個大早去市場挑選新鮮的食材，然後耐心地為自己做一頓美食。

書名：《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》作者：老楊的貓頭鷹出版社：高寶國際書版集團出版時間：2020年09月16日
書名：《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》
作者：老楊的貓頭鷹
出版社：高寶國際書版集團
出版時間：2020年09月16日

你可以跟著美食教學研究一道新菜式，然後增長自己的廚藝。

你可以不顧禮儀，不顧吃相，不顧穿著，想怎麼吃就怎麼吃。

所以你才懶得去參加拍起來很美、待著卻很尷尬的飯局，而是更願意把這樣的週末留給自己。

喜歡獨來獨往，是因為你明白：一個人待著，遠比和一群裝得很熟的人在一起要舒服得多。

你可以去看自己喜歡的電影，然後隨便哭，隨便笑。

你可以去自己喜歡的小店，然後隨便吃，隨便喝，隨便拍。

你可以去一個自己喜歡的城市，然後隨便待著，從清晨到日暮。

所以你才懶得去參加那些看起來高朋滿座，實際上跟自己沒什麼關係的活動，而是選擇照顧好自己的感受。

人性就是這樣，當你獨自一人生活的時候，你更容易反叛；一旦你習慣了和別人一起生活，你就更擅長於委屈自己。

我想說的是，不合群沒什麼，不合自己的心要痛苦得多；被人討厭沒什麼，不怕被人討厭要快樂得多。

不是所有的才華都要有人賞識，不是每一種喜歡都要取得共鳴，不是每一段時光都要有人做伴。

如果你獨自一人就能過得風生水起，而當另一個人或者一群人出現時，由此產生更多的是麻煩和打擾，而不是分享或者欣賞，那麼你就不要介意獨自生活。

『生物學家早就告訴過我們，那些在黑暗中找不到光的生命，大多學會了自己發光。』

●本文摘自 高寶國際書版集團　所出版《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》

作者簡介

老楊的貓頭鷹

用後腦勺盯著這個功利世界的85後貓奴，惜時惜命，喜用炙熱的文字揭穿並非靜好的歲月。不負責疼愛你，只想要喚醒你。

暢銷作品：《不要在該奮鬥時選擇安逸》、《迷人的混蛋贏得尊重，窩囊的好人忙求認同》、《脫貧比脫單更重要》、《寧與高手爭高下，不與傻瓜論長短》、《裝睡的人叫不醒，再不清醒窮死你》、《每天演好一個情緒穩定的大人》


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