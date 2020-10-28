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【生命領悟】瞿欣怡／陪媽媽慢慢吃飯，慢慢老

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

文／瞿欣怡

朋友的母親最近過世了。去探望她時，她流淚懊悔說媽媽離去的那個下午，吵著想吃蜂蜜蛋糕，那曾經是媽媽每天下午都要吃的點心，自從媽媽生病後，她們配合醫囑，嚴格規範媽媽的飲食，再也不讓她吃蜂蜜蛋糕。

最後的那個下午，她媽媽又吵著要吃蛋糕，孝順的她堅持不給，兩母女吵了一架。當天晚上，媽媽病情惡化，很快地就走了。朋友流淚自責：「她病得那麼重，隨時都會走，只不過是一塊蛋糕為什麼我不滿足她？我幹嘛這麼堅持？」

子女難為，父母難受。處理老父母的飲食真的很難。雖然我老媽還健康得很，但是有些飲食習慣還是常常讓我在心中吶喊：「不可以！」

老媽血糖高，偏又嗜甜，老是買一堆糖分極高的沖泡飲料。那些巧克力、黑糖奶茶的糖分標示，讓我腦袋發麻，又不能罵，老人玻璃心，隨便一句話就能讓玻璃碎滿地，最後還不是得我來收拾。我只能軟軟地規勸她少買一點，再故意把低糖五穀飲放在旁邊，把糖罐子的湯匙換成迷你的，老媽沒耐心，舀個一、兩匙就放棄，不知不覺減糖，還不傷和氣。

再比如長輩都愛的吻仔魚吧。以前物資不豐，蛋白質補充有限，長輩們都視吻仔魚為營養聖品，家裡有人生病，就煮一鍋吻仔魚粥，或來個吻仔魚煎蛋。我們這一代重視環保，我自己絕對不吃吻仔魚，甚至在喜歡的餐廳看到吻仔魚菜單，還會雞婆地對店家曉以大義。

可是吻仔魚是老人家的信仰啊！不過是一碗小魚粥，實在不忍責備，何況她都買了。我只能多訂一些其它的魚存在凍庫，想吃魚粥，隨時有魚可煮，愛地球也愛媽媽。

老媽還有另一個小確幸，每天早晨起床喝咖啡牛奶，吃烤麵包。那是她開始一天的重要儀式。只不過老媽習慣喝即溶咖啡，那裡面的添加物實在讓人心驚。早幾年老媽會用美式壺煮咖啡，還會磨豆子，隨著年紀變大，即溶咖啡還是最適合她，與其看她手忙腳亂，不如別改了吧，精品手沖當然好，但是真正的好咖啡，是讓她開心的咖啡。

除了維持媽媽喜歡的飲食，另一件要做的「大事」，就是調整我的料理菜單。

媽媽很善煮，以前在眷村，叔叔阿姨們最喜歡來我們家打牌吃飯，芋頭米粉、煎肉排、蝦鬆、涼拌黃瓜，都是她的拿手菜。過年時，親戚們走春，我家的餐桌就像流水席，姊姊妹妹們又吃又玩，滿屋歡樂。可惜，再好的宴席總會散去。眷村拆了，媽媽搬到桃園獨居，村子裡一起打麻將的叔叔阿姨們散的散，走的走。這幾年媽媽更是老了，容易累，過年也不辦桌擺酒打麻將了。一個人的晚餐很簡當，去自助餐買條魚，煮鍋熱湯，就著電視吃完一餐，雖然還是有魚有肉有甜點，但總是寂寞簡單。

媽媽偶爾來跟我同住，我便大展身手，出盡大菜，燉牛肉、煎肉排、炒現流透抽配一盤帶花芥蘭，直到我發現，媽媽碗裡老是剩著咬不爛的肉跟青菜，花枝也只吃了一口就放棄。

書名：《吃飽睡飽，人生不怕》作者：瞿欣怡出版社：讀書共和國／木馬文化出版時間：2020年09月02日
書名：《吃飽睡飽，人生不怕》
作者：瞿欣怡
出版社：讀書共和國／木馬文化
出版時間：2020年09月02日

原來，煮給媽媽吃的晚餐要更柔軟。想起以前看歐陽應霽寫姥姥愛吃鴨腦、糊塗麵，年輕的他想：「這種爛糊的東西有什麼好吃？」後來他才明白，老人牙不好，只能吃軟爛的。

媽媽的晚餐，雞肉得挑雞腿，要燉得爛一些；青菜得挑細軟的，莧菜熬丁香補骨補血最好，清香卻粗厚的芥蘭就得避免；熬湯也得注意，山藥、白蘿蔔、大黃瓜燉排骨很好，玉米、蓮藕絕對禁止。

以前下班前總是跟太太討論晚餐去哪吃，現在關電腦前就得下指令，冷凍庫裡的魚蝦褪冰、飯煮上，回家風風火火用兩個炒鍋，一鍋炒紅燒雞燜著，另一鍋蒸尾鮮魚，最後做個蝦仁滑蛋、炒盤青菜，再把預先熬好的湯端上桌。

下班做飯固然累，可是看媽媽吃得開心，一切都值得了。以前為了做生意吃飯飛快的媽媽，如今得花很多時間慢慢嚼，不急，碗盤慢點收，我們一起把速度放慢，讓她安心吃飯，安心老。

●本文摘自 讀書共和國／木馬文化 所出版《吃飽睡飽，人生不怕》

作者簡介

瞿欣怡

江湖人稱「小貓」，愛吃愛玩，任性驕縱，卻很心軟。路見不平，不拔個刀，自己會過不去。

曾經擔任文案、記者、編輯。曾任職《壹週刊》國際旅遊組記者、《TVBS周刊》主筆、小貓流文化總編輯等。現專職寫作，曾二度獲《中國時報》開卷美好生活獎。

著有《肯納園——一個愛與夢想的故事》、《夾腳拖的夏天》《做，就要做好——朱立倫》、《堅持求勝——林智勝的棒球人生》、《打一場生命的好球——棒球之父謝國城》、《台北365》、《說好一起老》等書


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