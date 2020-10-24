英國驚悚燒腦神作！史上最囂張騙子律師這次有麻煩了

文／史蒂夫．卡瓦納（Steve Cavanagh）

我與大部分律師不同，不帶公事包或平板。說實話，我甚至不確定身上有沒有筆。我外套口袋裡有份文件，共四頁，單行間距。那是我的委託書。委託書底下有個空格，是要給我的新委託人簽名的。我不需要其他東西。一人法律執業者最有利的地方就在於：我不需要記一大堆有的沒的，以防有人得接手我的案件。證人的證詞、警察偵訊、法庭日期、陪審員的挑選──除去臨時的潦草筆記，我全記在腦中。而那些我們都努力想忘卻的案子呢……則是例外。

在我身著西裝、不安等待的同時，心中也思考著我將接下的這起案件會否成為未來拚命想忘記的案子之一。

電話是在二十分鐘前來的，直接打到辦公室的市內電話，而非我的手機，所以我一開始沒接。只有少數經過篩選的人有我手機號碼。我幾個最好的客戶有，外加一些朋友，以及半數管區警局的行政警察。他們會在聽到可撈一筆的犯人遭逮時給我通風報信。

因為已過午夜，所以我知道那不會是我的妻子或女兒。不管打電話的人想要什麼，都可以等。

我讓答錄機去接。

「辯護律師艾迪．弗林的辦公室已經下班，請您留言……」

「弗林先生，我知道你在聽。請你接電話。」是個男人的聲音。不年輕，可能四十或五十幾歲，似乎很努力想將話講得清晰得體，把紐約老工人階級的愛爾蘭腔藏起來：布魯克林的愛爾蘭後裔。

他等待著，等我伸手去拿話筒。我又往我的波本裡多倒了點水，然後坐在床上。我睡在辦公室後方的一個小房間。因為最近幾張報酬優渥的支票，我存的錢越來越接近買下一間公寓的頭期款。但就現階段而言，房間後面一張拉開能變床的沙發，足矣。

「我時間不多，弗林先生，所以接下來我打算這麼做：我要告訴你我的名字，你有十秒鐘可以拿起電話。如果你不接，我就會掛斷，你再也不會接到我的來電。」

從那道聲音判斷，我覺得可以不用理這傢伙。他打擾我晚上的睡前酒。一天一小酌是我這些日子以來唯一的放縱。一到六點我的肚子就渴望酒精，不過我發現只需要在睡前喝一點就行了。一只大玻璃杯、慢慢啜飲，能夠幫助睡眠，有時甚至能讓夢魘變得溫和些。所以我不接，我下定決心，無論這傢伙說他姓啥名誰，我都不會接這通電話。

「雷奧納德．霍威爾。」那聲音說。

我立刻覺得這名字耳熟，但在晚上這種時刻我腦子向來不太清楚。在傳訊庭和客戶會議之中度過漫長的一天，中間沒什麼空吃飯，代表著此時此刻的我整個人已頭昏眼花，搞不好連自己的名字都不記得。

過了四秒，我終於想起自己為什麼會知道這個名字。

「霍威爾先生，我是艾迪．弗林。」

「能聽到你的聲音真好。你很可能知道我為什麼打來。」

「我有看新聞，也讀了報紙，真的相當遺憾……」

「那麼你就會知道，我不想在電話上談。我想知道你等一下有沒有空，我可能需要一點法律上的建議。抱歉這麼直接，畢竟我沒有太多時間。」他說。

我有成千上萬個問題，但沒有一個可以在電話上問。我們家的老朋友需要幫助，目前我只要知道這個就夠了。

「凌晨四點你有空嗎？」他說。他根本不用解釋，一定出大事了。

「我有。但我不會四點才過去。如果有能幫上忙的地方，我可以現在就去找你。我剛才說了，我一直在追蹤新聞。我記得你以前在社區幫我爸經營足球投注，他一直很喜歡你。你女兒的事我真的感到遺憾。如果這些話能帶來什麼幫助……我只能說，我也有類似經驗；我知道你經歷過什麼。」

他什麼都沒說。他沒預料到。

書名：《騙子律師【艾迪．弗林系列3】》。作者：史蒂夫．卡瓦納（Steve Cavanagh）出版社：馬可孛羅/城邦文化出版時間：2020年09月01日

「我記得你爸──還有你。這算是我打來的原因吧。我需要能信任的人，一個能理解我狀況的人。」他說。

「我懂。我希望我不懂，但我真的懂。我女兒被帶走時才十歲。」

「但你把她救回來了。」霍威爾說。

「沒有錯。我以前玩過這場遊戲。如果你要我幫忙，我現在就得到現場。你在哪裡？」

他嘆了口氣，說：「我在家。我會叫車過去，你想在哪裡上車？」

「我辦公室，我會在外面等。」

「司機會在半小時內到。」霍威爾說，此外，我還在他掛上電話時聽到「喀」一聲。我想著雷尼．霍威爾。現在他不喜歡任何人叫他雷尼。他比我年紀大很多，在以前那個社區名聲遠播。最開始是個小流氓，犯些小罪，小偷小搶。他家很窮，成長過程艱辛，他家老頭曾在他們家前面的階梯上痛打他，直到我爸某天目睹，把雷尼的老爸拉到一邊，進行男人與男人之間的對話。雷尼後來就再也沒挨過打，也再也沒偷搶過任何東西。反之，他幫我爸的非法賭博買賣當操盤手。雷尼從我爸那裡學會下注。我算是認識他，雷尼是第一個教我怎麼詐欺的人。某天，雷尼對一名週二賠不出錢的海軍太過粗暴──因為那人在週一晚上的足球賽下壞了注，欠下債款。那名海軍揍了雷尼，然後對他說，他該去從軍。那名海軍賞識年輕的雷尼，將他納入羽翼。加入海軍將雷尼從那樣的人生中拯救出來。他把過往老路拋諸腦後。我知道那種感覺。二十出頭時，我曾是個騙子，但因為進了法律業放棄老本行。不過最近幾年，我漸漸了解，其實你很難真正將過去拋到腦後。

●本文摘自 馬可孛羅文化/城邦文化 所出版《騙子律師【艾迪．弗林系列3】》。