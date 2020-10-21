我們曾經是一群「與其到學校被霸凌，不如選擇去死」的孩子

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長假過後，又要重新轉換心情面對規律生活。對於許多學生來說，無論是否曾受到霸凌或看過霸凌事件，課業以外，面對人際關係更是每日焦慮緊張的來源。

《帶著校園霸凌記憶長大的我們：致 當年那些加害者們》作家古倫姆斯（David Robert Grimes）是韓國觀看超過300萬的影片《曾經是邊緣人的大人們》無刪減版暖心訪談集。包含書裡的10名受訪者在內，總共402名受訪者當中，96%的人皆表示當年被霸凌的記憶對現在造成了很深的影響，等於是經歷過霸凌的人，大部分都在自尊尚未修復的狀態下已成大人。

假如正在閱讀這些文字的你，也有被人孤立、排擠的經驗，或者曾受到難以抹滅的傷害，希望這本書可以讓你放心地得到溫暖。

文／Creal（씨리얼）

面對被孤立的心情

製作人：現在我們要來進一步聊聊被孤立的感受，當時主要是什麼樣的心情？

敏兒：我對自己感到十分納悶，也很無力，非常討厭束手無策的自己。

喜定：我也是。老師在課堂上叫我們每個人分享自己的夢想，而我只想要過平凡的生活，所以我就如實說出了這樣的心願，結果……（語帶哽咽）其他同學聽完紛紛開始唱衰我，「就憑妳？妳也想當個上班族、賺錢、結婚？不可能的，別想了。」面對他們無情地的否定，我當時還欣然接受，甚至信以為真，認為自己終究只會一事無成。

所以我整個人變得愈來愈意志消沉，身邊的人就算知道我的情形，也從未對我伸出援手，或者幫我一起尋找方法、指導我該怎麼做，他們只求不要親眼目睹我被嚴重肢體霸凌就好，我也從未想過要向誰尋求協助，因為要是一旦有人介入，他們就會用更奸詐的手段變本加厲地霸凌我，所以我記得當時都是祈求老天，拜託今天不要一直被他們糾纏……。

多延：成為班上邊緣人以後，最可怕的是會將「放棄自我」合理化，諸如「妳是個不值得被受呵護的人」、「就這樣無聲無息地活著，最後像灰塵一樣消失不見也不會有人察覺」、「沒任何理由，純粹因為是妳」。我當時真的是連笑都不敢放心地笑，在學校裡有時候會遇到全班同學哄堂大笑的情形，我卻因為笑的時候會露出牙齦而被拖進廁所裡，她們會用這點來攻擊我，找我麻煩，「妳剛剛是不是有露牙齦，幹麼要露牙齦！」後來我變成連在家裡都趴著偷笑，那是一種反射動作，不知不覺間已經成了習慣。

這還讓我想到當時經常做的夢，夢裡我把那些霸凌者一個個從陽臺推下去，雖然是很恐怖的夢，但是我在夢裡竟然開心得不得了，覺得十分痛快，甚至笑得合不攏嘴，完全不想醒來。

書封繪出邊緣人的孤獨感，讓受訪者們很有共鳴。（圖／翻攝自YouTube帳號「野人文化」內宣傳短片中有）

談談加害者與旁觀者

奏淵：我也有看過一名曾經霸凌過我的人在網路上留言：「都什麼年代了還去排擠同學？」然後還在臉書上寫了一篇呼籲大家不要成為校園霸凌者的文章，看得我瞠目結舌，覺得這人實在太荒謬。

敏兒：（噗哧）真的好荒謬。

多延：有夠噁心。有些霸凌者甚至上了大學以後還去做青少年諮商輔導，參加心靈導師等活動。

敏兒：再怎麼厚顏無恥也不能不要臉到這種地步。

喜定：就是啊。我覺得他們根本不認為自己有錯，或者認為自己的所作所為根本稱不上是「霸凌」，有些人還會說：「我當時沒有欺負妳啊，妳怎麼會把我記成那種人？我從來都沒有欺負過妳。」

多延：我最討厭聽到的話就是：「那都只是小時候大家鬧著玩罷了，幹麼那麼認真！」還有「當時那種情況我也實在是沒辦法啊！」

本書是韓國節目《曾經是邊緣人的大人們》中的訪談片段。（圖／翻攝自YouTube帳號「野人文化」內宣傳短片中有）

我們所需要的是

喜定：對於加害者來說，當時可能只是人生中的某個片段，但是對我來說，是一段使我萎靡不振、倍感煎熬長達十至二十年的記憶。回首當初，我會覺得那段時間很浪費，其實我可以做的事情還很多，也能像其他人一樣到處吃美食、四處玩耍，或者累積專屬我的回憶、穿我想穿的衣服、參與各式各樣的活動，為何我卻選擇頹廢不羈地度過了那段青春，那是最令我感到惋惜的事情，所以我會希望他們的時間可以過得充實，不要虛度光陰、浪費青春。

志永：雖然同樣當過邊緣人，但是我相信每個人的傷害程度一定不盡相同，所以我不太敢輕易說出「我也有被霸凌過所以我懂」這種話，反而比較想對他們說：「我可以與你們分享我的自身經歷，也可以陪你們一同哭泣。」如今已成大人的我們也算是好不容易熬了過來，才能夠像這樣聚在一起安慰彼此，我希望等他們將來長大成人以後也可以這麼做。

奏淵：我一定會對他們說：「謝謝你們沒有放棄自己、咬牙苦撐到今天。」這也是我一直很想聽到的話。其實不一定要一直撐著，偶爾哭一哭、笑一笑都無所謂，別人說什麼也一點都不重要，反正這些人都只是人生中的過客而已。真心希望他們不要害怕，雖然會很痛苦，但是等過了那段時期之後，那些人就真的很可能只是路人甲乙，變得什麼都不是。

被霸凌者想說的話

由於我是同時遭遇校園霸凌與家庭暴力，所以比起憎恨那些加害者，我反而是怨恨我的出身、我的家庭、我所置身的環境以及我自己，所以也一直深信這樣的自己自然難逃邊緣人的宿命。後來是到了二十歲邁入社會工作以後，才遇見一群真心喜歡我的朋友，多虧那些朋友，讓我認識到美食、唱KTV、逛市區及首爾街頭、服飾、化妝品等新世界，但是每次回到家裡面對家暴，就會讓我想起自己明明是個不幸的人，卻在外面和朋友開心玩樂，於是又對這樣的自己感到既噁心又討厭。不過還是多虧那群好友，讓我能一邊去精神科接受治療，一邊接納對自己感到憤怒、失望、無力的我，也讓我暗自下定決心，「即使不傑出，也不會去做什麼壞事。」「不要活成加害者口中的那種人──『蠢蛋、智障，不如去賣淫算了』、『像妳這樣的乞丐一輩子都只能當乞丐，妳也去領殘障手冊啊』。」

當然，我還是無法稱自己是「已經克服校園霸凌的大人」，但是透過這次的拍攝計畫，我似乎有獲得一些勇氣可以去安慰過去總是卑微到抬不起頭的自己。

「喜定啊，我希望妳不要因為曾經遭遇過霸凌、家暴而放棄一切，也不要在往後的人生中一直以受害者的身分自居，就算不當弱者、好人也無所謂，不一定非要找到答案不可，像現在這樣和一群寶貴的人一起享受平凡日常、成為不做虧心事的大人就好了。

雖然妳的成長過程歷經了千辛萬苦，但是還是要繼續加油，這一路走來妳都做得很棒。就算有不幸的過去又怎樣？或者將來可能會遇到一些不必要的麻煩，那又怎樣？

只要像現在這樣和妳的好姊妹、枕邊人、替妳加油打氣的所有人，一起吃美食、享受生活中的樂趣、體驗無限美好，平平凡凡地過每一天就好了。不需要奢望自己能一口氣做出巨大改變，放下那些負面想法，寬以待己，然後正面思考吧！」

藉由這次機會吐露完過去隱藏已久的記憶以後，我也有一種如釋重負的感覺，很感謝有機會能向這麼多人講述我的悲慘過去，以及得到這麼多意想不到的安慰，實在感激不盡。

●本文摘自讀書共和國/野人文化出版之《帶著校園霸凌記憶長大的我們：致 當年那些加害者們》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。

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