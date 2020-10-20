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【新二代之聲】 劉育瑄／你「這樣」還能做到，很不容易耶

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／讀.書.人選書小組提供）
（圖／讀.書.人選書小組提供）

文／劉育瑄

「她就是第一名的那個嗎？」

「對啊，就她媽不是臺灣人的那個。」

我坐在自己的位置上，手緊緊地握著我的獎狀。腦袋閃過上小學前，媽媽跟我說的一句話：「你要加油，不然人家會說：難怪，她是柬埔寨的女兒。」

我媽當年一定沒想到，六年之後我拿了班上第一名畢業，我依然是別人口中「柬埔寨的女兒」。

當時我心裡很難受，但說不清楚那是什麼感覺。只是覺得明明是印在平滑高級紙張上的獎狀，卻好像能劃破我的手一樣。而用燙金字印的「劉育瑄」三個字，熱燙燙的要把我的臉燒了一般。

後來好幾年我都好後悔，怎麼沒讓我媽去畢業典禮，讓那些人看看「我不是臺灣人的媽」長什麼樣子。我常在想，要是能重來，我一定帶著我媽，堂堂正正的走在他們前面。

你「這樣」還能做到，很不容易耶

國中開始，我到台中念一所頗負盛名的私立中學，這個學校按照臺灣中部人的講法，就是專門讓有錢人把千金小姐送進去的地方。我同學的爸媽職業不是醫生、就是老師和教授。他們的爸媽，許多人在孩子入學前早就互相認識，或許是研究所同學、或許是一起住在臺中西屯、北屯新建高級社區裡的鄰居。

我在這種環境適應得非常辛苦。但有個好處就是，國中老師終於不會叫我跟就讀資源班和來自單親家庭的同學一起在午休的時候去聽老師說故事，大家一起做勞作和唱歌，好像我從小就沒有人愛一樣；也不會在上課時當著所有同學的面說柬埔寨有多麽落後。

或許是師長們以為大家都是好家庭出生的女孩吧，所以想都沒想過用家庭出身來評價一個學生。在我的國中裡，同儕和師長評價一個人的標準很單純：你學習是否認真、參加班上活動是否熱心積極，以及你有沒有想法、人善不善良。

書名：《身為在台灣的新二代，我很害怕》作者：劉育瑄出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2020年10月08日
書名：《身為在台灣的新二代，我很害怕》
作者：劉育瑄
出版社：創意市集／城邦文化
出版時間：2020年10月08日

剛進這所學校時，我跟同學的程度落差很大，在近六十人，幾乎大家都是國小第一名畢業的班級裡，第一次段考我考了三十名上下。第二次段考我很努力，進步到前十名，學校的成績單上只有前十名會公佈名次，以維護同學的隱私，也有鼓勵的作用。那天在去學校餐廳吃午飯的途中，有位班上同學走到我旁邊跟我說：「你很厲害耶，才一個多月就進步那麼多，怎麼做到的？」

終於有一次，我聽到一句我真心喜歡的讚美。而不是從前那些：「育瑄啊，你『這樣』還能做到，很不容易耶。」

原來我家就是「有新移民配偶的社經地位弱勢家庭

在一個我的成就與失敗不再跟我媽的身份掛鉤的環境中，我本該能無憂無慮快樂學習，然而國中時卻發生了一件深深影響我的事。

有天我媽打電話到政府部會詢問，我從彰化跨區到臺中念書，還能不能像國小一樣申請身心障礙人士子女補助。卻得到對方一句冷冷的回應：「家裡窮就不要去念有錢人的學校。」

從前，填寫家庭調查表的時候，我都勾我家家境小康，因為自小衣食無缺。但那天無意間聽到我媽跟我爸說她得到的回應之後，我才開始意識到我家原來是窮的，至少在文化資本上面。原來我就是課本上說的「有新移民配偶的社經地位弱勢家庭」長大的孩子。我才發現我沒有跟我的同學一樣，上雙語小學或有一個英文母語人士家教、我沒有學過十年的鋼琴、也沒有學過跆拳道、書法、即席演講，更沒有機會學會如何落落大方的在臺上說話，以及我從小就一直被挑毛病的中文。

這一切的一切，都是因為我來自一個低社經地位的新移民家庭。

這件事除了我爸媽和我，沒有人知道。

●本文摘自 創意市集／城邦文化　出版《身為在台灣的新二代，我很害怕》自序（節選）。


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