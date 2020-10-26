最強創業指南！掌握四大建議 人人都能無痛開創個人事業

文／藤井孝一

獻給大人的周末創業建議

基於這些優勢與缺點，我鼓勵各位展開「大人的周末創業」。以下有一部分是專門提供給大人的建議，與一般周末創業的建議不同，敬請留意。

◉ 建議➀ 從本業發掘創業題材

「大人的周末創業」原則上會活用過去在工作中得到的經驗，藉此發掘事業題材。但如果是「一般的周末創業」，選擇與本業相同的領域反而是禁忌，年輕人創業時，建議避開與本業相同的主題。

因為周末創業的工作如果與本業領域相同，就會被公司盯上。而且周末的工作與平日類似，也很難消除壓力。

但長年以來一直都是上班族的大人們，已經在工作中奠定了專業領域， 相信能夠大發豪語：「說到這個，我絕對不會輸！」「關於這點，我有自信。」不好好活用就太可惜了。

提及創業，就會聯想到「開始新的事物」，因此往往會忽略「自己的專業領域」這項資產，但事實上「活用本業」才是最扎實的方法。根據長年協助周末創業的經驗，我可以斷言，從本業領域入門的案例，成功機率較高， 獲得成功的速度也較快，因為基礎已經打好了。

即便現在的工作無法直接成為創業題材，公司中也存在著其他題材的可能性。不妨調職到能夠從事該項工作的部門，或是自己依此開創新事業。

如果做得到，就能一邊領公司的薪水，使用公司資源，同時挑戰創業。順利的話，說不定還能自行獨立創業。就算做不到，別人也搶不走你培養的能力與人脈，可以從運用這些資源開始入門。

無論如何，上班族的身分就是寶貴的「既得利益」。長年為公司鞠躬盡瘁，如今當然要活用公司的資源。我們不應該輕易放棄自身的權利，而是應該物盡其用。我想，這也是嘗盡甘苦的大人所擁有的智慧。

◉建議➁ 把興趣當成事業

當然，就算是大人，也可以在完全不同於本業的領域創業。興趣也能當成創業題材。

雖說是興趣，但身為大人，可能為此耗費了一定程度的歲月。其中有些人的知識與技術，就連專家也甘拜下風。實際上，確實有人因為操縱遙控飛機的技術達到專業等級，最後辭去工作，成為專業的空拍機操控者。

除此之外，也有人活用與本業完全無關的證照。譬如在金融機構工作的人，考取了紅酒相關證照，並活用證照舉辦品酒會，當成事業經營。

如果你也有類似這樣的興趣、專長、證照，不發揮在「大人的周末創業」就太可惜了，請務必考慮將其當成創業題材。

◉ 建議➂ 不要奢望大幅度的成長

事業的目標就是成長，周末創業也不例外。但是成長需要投資，而投資就會伴隨著風險。

大人必須極力避開風險，因為一旦受創就很難恢復元氣。換句話說，就是必須放棄大幅度的成長。當然，任何事情都有風險，但我們可以將風險控制在自己容許的範圍內。假使大膽投資，將面臨難以承受的失敗。此外，順利成長其實也會帶來不少麻煩，因為責任會變重。如果規模進展到必須僱用員工、租辦公室，都會成為固定成本。

管理的事業愈龐大，撤退也就愈困難。即使有幸得以持續成長，接下來也很快就會遇到接班的問題。超過一定年齡的經營者，最大的煩惱就是接班人。實際上，為此傷透腦筋的經營者也大有人在。

相對來說，經營者就算年屆高齡，也能繼續工作下去。有些人或許會很羨慕他們沒有退休年限的問題，但其實有一部分的人卻是迫於現實而不得不如此。

較晚開創事業的大人，也會較快面臨這個問題。沒有必要現在就開始自尋煩惱，只要控制在一人事業的程度，退休時也只要自己退下來就可以了。

◉建議➃ 不要和年輕人競爭

一般情況下，周末創業必須長期面對時間不足的問題，難免必須強迫自己努力。畢竟在缺乏時間與金錢的情況下，只能靠體力與精力來彌補。

然而，大人的體力與精力已經逐漸衰退，恢復精力所需的時間也愈來愈長，最好縮短工作時間，千萬不可過度勉強自己。

大人的理解力也日漸下滑，往往得放棄最新的商業技巧，基於這項理由，最好避開必須與年輕人競爭的事業領域。在創業的世界中，科技發展日新月異，尤其網路副業的世界更是如此。昨日的熱門新星，很快就成了明日黃花。我們這些至今連手機都還不太會用的大人，根本不可能追上。

去了創業講座就會知道，許多號稱講師的人，看起來都跟自己的下屬， 甚至兒女差不多年紀，前去聽講的也都是年輕人。願意放下身段，混在這些人裡面上課當然很好，但實際上應該非常困難。

大人的吸收力比年輕人差，很容易變成班上的吊車尾。對於一直以來頂著好學生光環、進入職場後也擁有一定地位的人而言，遇到這樣的窘境，想必會更加提不起勁。

此外，網路世界也存在著「靠體力決勝負」的面向，譬如「二十四小時即時回覆」或是「重量不重質」等風氣。大人的體力絕對比不上年輕人，所以一開始就放棄爭取相關領域，會是比較聰明的做法。

以上是特別提供給「大人的周末創業」的建議。這裡所提出的建議，當然只是一般情況下的大方向。認為自己「與眾不同」的人，也可以貫徹屬於自己的理念。

周末創業要以專家為目標

遵循以上指示，一一應對「大人的周末創業」的常見狀況，創業的題材必然就能逐漸確定下來。簡單來說，周末創業即是活用長久以來的經驗，以成為專家為目標，譬如接受法人諮詢、幫法人解決問題的顧問或教練等。

專家是最適合活用前面列出的大人優勢、彌補大人局限的職業。既能有效活用本業，也能把風險壓到最低。此外，面對年輕世代時也能占上風。

當然，如果很確定自己想做什麼，就去做自己想做的事情；如果自認為精力與體力不輸年輕人，或是已具備網路相關知識，就請活用這些能力。這樣的情況下，不妨大膽選擇其他創業題材。

實際上，餐廳、軟體開發、不動產仲介、成立新創公司等各式各樣的領域，都能成為周末創業的題材。

給覺得「自己做不到」的人

周末創業不必辭職就能開始，所以不會有什麼損失。即便如此，還是有人覺得「我做不到！」他們口中「做不到」的理由如下：

◉ 沒有時間！

邊上班邊開始周末創業的人，平日白天都在公司，確實會遇到「時間不足」與「難以配合營業時間」的問題。

關於前者，其實上班族有空的時間非常多。譬如平日早晨與傍晚、上班前與下班後，以及假日。當然還是可能不夠用，但這種情況下，不妨果斷放棄「因時間不夠而做不到」的選項。

尤其高齡人士不太可能再往上升遷，也就沒有加班的必要，可以輕鬆推掉聚餐應酬等活動，睡眠時間也比年輕的時候短，可以更早起床，至少我是如此。如此一來，就能把時間空出來。

至於營業時間的問題，上班時間或許無法開會或是回覆諮詢，關於這點，只能想辦法解決。舉例來說，客戶如果有問題，只限透過電子郵件詢問；開會只限傍晚或周末，或是為了會議而請全天或半天的特休。

◉公司不允許！

雖然愈來愈多公司開放員工從事副業，但事實上也仍有許多公司不允許。先不說其他公司，要是自己的公司不行，那就萬事休矣。遇到這樣的狀況只能偷偷進行，小心別被發現。

這種情況下，不妨試著取得公司的許可。大人和年輕人不同，不僅在公司擁有人脈，身段想必也比較柔軟，或許有可能讓公司破例允許。雖然這麼說不太好，但公司對高齡人士可能也沒什麼期待，比較願意睜一隻眼閉一隻眼。

如果還是有困難，至少可以事先開始準備。就算是禁止副業的公司，也不會連員工退休後的準備都要插手，再說，公司也沒有這樣的權力。不妨把創業的內容，當成目前公司的其中一項業務，開始著手進行，這也是一種準備的方法。

舉例來說，可以透過公司內部的轉職管道，調到自己想在創業後嘗試的領域，或是為公司開創新的事業，成為「社內創業家」。

要是做得到這點，就能領公司的薪水，使用公司的資源，為創業進行準備。如果以此與公司談判，說不定還能直接自己出來做。

書名：《大人的周末創業》作者：藤井孝一 出版社：今周刊出版社 出版時間：2020年8月27日

◉ 不敢跨出第一步！

剛開始做一件新的事情，總是讓人不安。回顧剛離開學校，成為上班族的時候，想必也曾焦慮不已。這回換成從工作幾十年的公司畢業，成為創業家，感到不安也是理所當然。

但是，你應該已經培養出創業所需的技能，畢竟公司就是讓你培養能力的「學校」，只不過程度遠高於高職或商學院，而是位居第一線，邊實踐、邊在真正的勝負中學習真本事的學校。

你已經在這樣的學校中學會如何工作。畢業的時刻即將來臨，接下來必須活用所學，靠自己的力量生活。從現在開始，要做好自力更生的準備。

前面提到的林達．葛瑞騰曾說過，過去常見的「教育→就業→退休」人生三階段，將會在未來瓦解，取而代之的是，每個人都會在「教育→上班族／創業家」之間來來回回，人生就是在流浪、了解自己、重新學習與轉職／創業這幾個過程中一再反覆行進。

然而，我們大人已經沒有多餘的時間、精力與金錢，可以重複流浪與轉職。所以至少要在剩餘的時間嘗試「真正想做的事情」或「擅長的事情」。這當然不容易。所以更該趁著此刻還在上班、還有公司的庇護時，先從事前準備開始做起。

※重點整理 · 如果想在退休之後繼續過著幸福的生活，建議邊上班邊進行周末創業。 · 大人自有其優勢與局限。如果想要活用優勢、彌補局限，建議運用自己的資歷，以專家身分從事「大人的周末創業」。

●本文摘自今周刊出版社 所出版《大人的周末創業》。