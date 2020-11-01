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【退休衝擊】藤井孝一／戰勝大人所面臨的人生關卡

聯合新聞網 / 今周刊出版社
（圖／Unsplash）
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文／藤井孝一

靠「自力更生」戰勝退休衝擊

大人所面臨的人生關卡

「大人」有許多不同的定義，本書使用的定義是四十至五十多歲，為養家餬口而工作的上班族

符合上述定義的大人，即將面臨下列三道人生關卡：

❶五十五歲前後　管理職年限

❷六十歲　　　　退休‧重新僱用

❸六十五歲　　　停止重新僱用

今後將迎來「人生百歲的時代」，人類的平均壽命不斷延長，據說現年五十多歲的人們，平均能活到九十歲左右。過了六十歲以後，也還有將近三十年的歲月等著我們。

如此漫長的歲月裡，是要享受人生下半場，還是成為勉強度日的「下流老人」，端看如何度過這三道關卡。日後將走上哪條人生道路，將取決於接下來這幾年的準備。

本書將告訴你接下來的準備方法，如果你覺得「只要盡我所能地賴在公司，就能靠退休金或年金過日子」，我只能說你太天真。如同各位所知，無論是退休金制度還是年金制度，都已經愈來愈靠不住。

（圖／Unsplash）
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一路工作到八十歲

最近常聽到「人生百歲」這個說法。此概念出自《一百歲的人生戰略》 （林達．葛瑞騰、安德魯．史考特著）這本書。想必很少人在聽到「百年壽命」時，能夠單純感到欣喜，大多數人腦中都會閃過對金錢與健康的不安。畢竟，如果必須在貧窮、不健康的狀態下多活好幾十年，任何人都會寧願壽命短一些。

健康方面的問題，或許只要注重養生就有辦法解決。近年來，人們的營養攝取狀況已經大有改善，醫療科技也日新月異，相關知識的普及與生活型態的改善，也對健康帶來極大助益。現在的五十歲世代，看起來遠比三十年前的五十歲世代更年輕，即是證明。

問題是錢。根據前面提到的《一百歲的人生戰略》，我們這個世代的人，如果想在退休後以「退休前五〇％的生活費」生活，即使在工作時存下每年所得的一〇％，也必須工作到八十歲。

但另一方面，人類的平均壽命愈長，年金財政就愈嚴峻，再加上出生率大幅下滑，也會對年金制度造成壓力，使得政府的債務增加。預估到了二〇五〇年，每十名就業人口就必須扶養八名退休人口。再這樣下去，年金制度的破產已經可以預見。

當然，政府也沒有袖手旁觀，而是積極推動相關政策，譬如日本政府逐漸延後年金開始給付的年齡、要求企業延長僱用與允許從事副業。但這些措施的目的，都是為了讓企業與個人自行填補逐漸短少的年金。

壽命雖然延長，年金的給付總額卻沒有增加，只能靠儲蓄等管道彌補不足的部分，或是為了減少無收入的時間而延長勞動時間。無論如何，在接下來的時代，退休之後很難只靠退休金或年金生活。

過去仰賴的事物，逐漸變得無法依靠，任誰都會惴惴不安，於是相關議題的書籍相繼出版，旨在解決退休後的不安。但是書中提到的對策，大多是敦促個人努力，譬如「存下部分所得、盡量工作得久一點」。不足的部分， 終究只能靠自己賺取。

無論如何，能夠賴在目前公司的時間依然有限。政府雖然要求（強迫？）企業為想工作的員工盡量延長工作期間，然而每年都有人達到退休年齡，延長僱用也不可能永無止盡。企業在逐漸激烈的國際競爭當中，也絕非遊刃有餘。如果讓技術力與勞動力低落的高齡員工長期賴著不走，將會成為年輕員工的累贅。

來到人生下半場，卻被年輕同事當成死皮賴臉待在公司裡的包袱，對年長者來說也是精神上的折磨。即使想要跳槽，卻隨著年紀增長而難以找到工作，終究只能自己尋找賺錢的管道。

你是否能夠自力更生？

如果缺乏經驗，就算知道要「自力更生」，想必也很難做到。這不難理解，畢竟從出社會以來，所有的收入都來自於公司薪水。

這時就輪到本書登場了。二十多年來，我持續將創業方法傳授給「想要創業」的上班族，尤其是「雖然想創業，卻又因為害怕失敗而猶豫不決」 的人。我不僅建議他們趁著還在上班的時候就開始創業，也協助後續創業活動。因為我自己就是邊上班邊開始創業，最後離開公司獨立開業。

我把「邊上班邊創業」的創業型態，命名為「周末創業」，並整理成冊。許多上班族都讀了這本書。

然而，現在的時代背景已經和當時大不相同。我剛開始從事這個活動時，正是企業拋棄終身僱用制，導入成果主義、裁員減薪，把壓力轉嫁到員工身上的時代。周末創業成為對付公司的一項對策，獲得許多上班族的支持。

書名：《大人的周末創業》作者：藤井孝一 出版社：今周刊出版社 出版時間：2020年8月27日
書名：《大人的周末創業》
作者：藤井孝一
出版社：今周刊出版社
出版時間：2020年8月27日

後來，我成立了以協助周末創業實踐者為目的的社群「周末創業論壇」 （現在的「周末創業實踐會」），會員人數累計超過兩萬人。我也將指導論壇時使用的方法論，提供給通訊教育機構U-CAN 作為通訊講座的教材，周末創業因而形成一大風潮。

如今，「邊上班邊開始創業」的周末創業型態，已經成為人人習以為常的趨勢。

為什麼已經創下上述成果的我，現在又要向即將退休的各位，再度提倡周末創業呢？原因就如本書開頭所述，五十歲左右的世代，正面臨嚴峻的狀況。我堅信，周末創業依然是有效的解決方法。

我開始推廣周末創業，是在三十多歲的時候。當時的目的是為了拯救在不景氣與裁員危機中掙扎的上班族，所以這些與自己同世代的上班族，就是我的指導對象。

後來，經過二十年的歲月，我成了一位大叔。我的讀者，以及我所協助過的人，也逐漸來到管理職年限或是退休年齡。大家開始面臨全新的難題⸺ 「長壽」。我認為，周末創業正是面對嚴峻現實的有效解決方案，於是決定再度推廣。

●本文摘自今周刊出版社 所出版《大人的周末創業》



創業 上班族 退休 今周刊出版社 閱讀風向球

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