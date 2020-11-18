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【創業經驗談】藤井孝一／「周末創業」的好處？

聯合新聞網 / 今周刊出版社
（圖／Unsplash）
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什麼是「大人的周末創業」？

一邊維持正職、領公司薪水，放假時經營個人事業，等上軌道後再離職。大人的周末創業不跑業務、不費體力，而是活用現有的經驗、人脈及興趣，採取最適合自己的戰鬥方式。 早在二十年前，作者藤井孝一即開始向上班族提倡這套創業方法，深獲廣大上班族歡迎，連《窮爸爸，富爸爸》作者羅勃特‧T‧清崎都盛讚不已。

《大人的周末創業》本書是AMAZON商業書暢銷NO.1，更是日本上班族人手一本的最強創業指南。藤井孝一根據20,000件以上的創業指導案例，為你超前部署，無痛開啟個人事業！（編按）

文／藤井孝一

「周末創業」的好處

這裡再複習一次周末創業的好處。首先，周末創業的大前提就是不必辭職，可以確保本業的薪水，於是便帶來了以下好處：

◉ 不會危及生活

在公司上班就能確保收入，所以不會對生活造成威脅。創業順利的話，還能得到副業收入。有了副業收入，就算被裁員或公司破產也不必驚慌。如果公司提出刁難的條件，也不需要向公司陪笑，可以丟辭呈走人。就算不到這個地步，至少也能確保足以支撐家用的收入來源，光是這點，就能讓心靈獲得莫大的喘息空間。

（圖／Unsplash）
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◉ 立刻就能開始

辭職創業需要相當大的覺悟，光是說服身邊的人就很辛苦。尤其一旦向另一半開口，搞不好還會被提離婚。但是，如果不辭職就先展開行動，起步階段就會像興趣一樣，現在就能即刻著手，不需要獲得任何人的許可。

當然，實際展開動作，或許還是需要得到公司與家人的理解。但是等開始之後再說明也來得及。如果做出成績，要說服也比較容易。

◉ 時間充裕

書名：《大人的周末創業》作者：藤井孝一 出版社：今周刊出版社 出版時間：2020年8月27日
書名：《大人的周末創業》
作者：藤井孝一
出版社：今周刊出版社
出版時間：2020年8月27日

既然創業時還待在公司，保有公司的薪水，就有時間可以慢慢來。就算是一般創業，也得花好幾年才能步上軌道，這段期間不會有收入，事業資金將逐漸枯竭，更重要的是生活也將愈來愈難維持。因此，放棄創業夢想，回去當上班族的創業家不計其數。但如果可以邊創業邊領薪水，就不用擔心錢的問題，也更能放膽挑戰。

除此之外，不辭職就開始創業，還能享受許多好處，譬如「已經事先做好準備，所以一辭職就能上軌道」「可以消除目前工作所累積的壓力」等。這就是我一直以來提倡的、創業不必辭職的周末創業。

●本文摘自今周刊出版社 所出版之《大人的周末創業》


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