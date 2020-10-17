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私藏食材被處死？晚唐著名貪官元載好這口，賠掉一生

聯合新聞網 / 麥田出版社
香料胡椒。（示意圖／Unsplash）
香料胡椒。（示意圖／Unsplash）

文／ 張金貞

胡椒入口與羅襪塞口

　　唐代宗時期有一位大貪官名叫元載，起贓時，家中竟有「鍾乳五百兩，胡椒至八百石」。金銀財物、珠寶玉石、綾羅綢緞等物，不在話下。元載在長安的私廟，以及大寧、安仁里的兩處府第，被代宗賜予官員，或作公署，或為居所，而東都洛陽的宅院也悉數充公，成為皇家禁苑。

　　元載家本貧寒，自幼嗜學，博覽經典。自古英雄不問出處，他因頗有才氣而受到賞識，成為王忠嗣的東床快婿。不過，元載能攀上如此豪門，當然有其社會原因。唐時，社會中流傳著這樣一句話：「三十老明經，五十少進士。」當時，進士科的難度遠遠高於明經科，以至於五十歲能考中進士的舉子已經稱得上年輕有為。可想而知，少年進士在「婚姻市場」上有多麼炙手可熱！因此，許多豪門公卿選擇退而求其次，他們往往在白衣舉子中尋找「潛力股」，而這些白衣舉子也樂於攀附豪門。這就是元載能成為王家女婿的深層社會原因。

　　元載與王家千金王韞秀初成婚時，兩人不得不借住在岳父家中。由此，元載受盡了妻族的嘲諷鄙夷，他黯然神傷，決計去長安求取功名，將行之際賦《別妻王韞秀》一首。後來，王韞秀夫唱婦隨，也離開了侯服玉食的王家，毅然與夫廝守秦地，還留下《同夫遊秦》一詩。夫婦二人攜手入西秦以後，因元載才識過人，逐漸嶄露頭角並受到天子的賞識，扶搖直上。

　　一旦在事業上有所成就，不少男人的內心便被各種慾望所俘獲。權、錢之外，當然還有色。元載後來有一位寵姬名喚薛瑤英，「攻詩書，善歌舞，仙姿玉質，肌香體輕」，傳說連趙飛燕、綠珠等美貌的女子皆不及她。承蒙元載拔擢的楊炎曾為她吟詩一首：「雪面蟾娥天上女，鳳簫鸞翅欲飛去。玉釵碧翠步無塵，楚腰如柳不勝春。」詩中的薛瑤英如九天仙女一般，不過，薛氏的美貌到底名實相符還是徒有其名都不重要，一代貪官的愛妾想必是一位姿色非凡的女子。

（示意圖／Unsplash）
（示意圖／Unsplash）

　　自古，世間的女子都只能藉助外物方能香氣襲人。薛瑤英卻不同，她的體香由內而外，後世遂以「啖香之質」讚譽女子的麗質天成。相傳，薛瑤英自幼被薛母趙娟以香藥餵養成人。不過，這恐怕是「善為巧魅」的薛氏刻意炒作，不僅為增添自身的獨特魅力和浪漫情調，還旨在製造一種傳奇色彩，勾起男人們的獵奇心。

　　顯然，薛瑤英得償所願：她處的是價值連城的金絲帳，臥的是一塵不染的卻塵褥。卻塵褥出自勾驪國，獸毛所製，「其色殷鮮，光軟無比」。因薛氏體輕，不勝重衣，元載還從異域為她添置輕薄莫比、全衫不盈一握的龍綃衣。

　　元載伏法後，此女子「另抱琵琶上別船」，真可謂「君生日日說恩情，君死又隨人去了！」然而，元載髮妻王韞秀卻不願再苟活於世。元載死後，其妻女未被處死，只沒入宮中。她誓死不從，凜然道：「王家十二娘子，二十年太原節度使女，十六年宰相妻，誰能書得長信昭陽之事，死亦幸矣，堅不從命！」後來，或曰載妻被皇帝定罪，或曰為京兆官府杖斃，其最終歸宿如何，已無從查考。

　　大曆年間，元載曾用計助唐代宗李豫誅滅李輔國與魚朝恩兩位擅權宦官，因此深受代宗倚重。無奈前門驅虎，後門進狼。元載上位以後，更是專橫跋扈、難以駕馭，又專營私產、大興土木。

　　王韞秀曾幾番規勸，而聲色充耳悅目，酒氣香霧氤氳瀰漫中的元載卻置若罔聞，後來王氏也開始隨波逐流了。此時，一切登峰造極的元載已然觸怒天子，唐代宗以「夜醮圖為不軌」為由，定其死罪。

　　受刑前，主刑例行公事，詢問他有何要求，元載表明只求死得痛快！劊子手答曰：「相公須受少汙辱，勿怪！」隨後，「乃脫穢襪塞其口而殺之」。以上是《資治通鑑》對元載受刑前的情景再現，而《新唐書》記載他被賜死獄中，當然「臭襪塞口」更富戲劇性。

書名：《辦一桌大唐饗宴：唐朝廚房有什麼？從西域胡食到帝王御膳，兼容天下的美食文明初體驗》作者：張金貞出版社：麥田／城邦文化出版時間：2020年09月08日
書名：《辦一桌大唐饗宴：唐朝廚房有什麼？從西域胡食到帝王御膳，兼容天下的美食文明初體驗》
作者：張金貞
出版社：麥田／城邦文化
出版時間：2020年09月08日

　　宋人羅大經在《鶴林玉露》中，用「臭襪終須來塞口，枉收八百斛胡椒」之句，給這位權相做了一個人生總結。元載伏誅了，隨著他藏匿的五百兩鍾乳與八百石胡椒一齊化為歷史微塵，繼而灰飛煙滅，唯有一世罵名和那首《別妻王韞秀》留與後人評說。

　　唐代宗是大贏家，剷除贓官汙吏，一則為國為民除害，二則填充國庫，三則贏得民心，一舉多得。

　　元載私藏的八百石胡椒，換算成現在的計量單位，究竟是多少呢？按中國歷史博物館所藏唐高祖武德元年的銅權，可知當時的一石相當於今天公制的七九三二○克。八百石胡椒換算成公制，應當是六三．四五六噸。

　　唐人段成式說，胡椒「出摩伽陀國」，而摩伽陀國「屬中天竺」。天竺是古印度的別稱，唐三藏九死一生為求真經，目的地也是天竺。這個距離，無論走海路，還是陸路，即便不帶任何行囊，也是一段舉步維艱的旅途，更何況是運送八百石胡椒！

●本文摘自 麥田出版／城邦文化　所出版《辦一桌大唐饗宴：唐朝廚房有什麼？從西域胡食到帝王御膳，兼容天下的美食文明初體驗》。

作者簡介

張金貞

復旦大學歷史學碩士，唐代飲食文化研究者。


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