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從空姐到柬埔寨的女兒，楊蔚齡《烽火重生之歌》邀您看見高棉

聯合新聞網 / 聯合文學出版社

文／聯合文學編輯部

書名：《烽火重生之歌—柬埔寨30年扶貧記事》作者：楊蔚齡出版社：聯合文學出版出版時間：2020年09月21日
書名：《烽火重生之歌—柬埔寨30年扶貧記事》
作者：楊蔚齡
出版社：聯合文學出版
出版時間：2020年09月21日

《烽火重生之歌—柬埔寨30年扶貧記事》作者楊蔚齡曾擔任華航空服員、報紙副刊編輯。1979年起，投入各項社會服務工作，擴及海外難胞救助和失學難童教育，至今從未間斷。

1995年楊蔚齡創立「知風草文教服務協會」，二十多年來，協會為柬埔寨失學孩童籌募助學金、中文教材、修建校舍、成立圖書館並培訓師資，讓貧苦兒童獲得受教育的機會。除此之外也透過收容、職訓、教育、掘井、急難救助等方式幫助貧困的柬人家庭，讓他們能夠自力更生，重拾生命尊嚴。



楊蔚齡《烽火重生之歌—柬埔寨30年扶貧記事》新書分享會&義賣

活動講者：楊蔚齡（本書作者）

活動日期：10月23日(五)下午 2:30 - 4:30

活動地點：洪建全基金會 (台北市中正區羅斯福路二段9號12F)

協辦單位：知風草文教服務協會

※小叮嚀：現場義賣知風草2021手織布日誌及福袋


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