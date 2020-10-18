從空姐到柬埔寨的女兒，楊蔚齡《烽火重生之歌》邀您看見高棉

文／聯合文學編輯部

書名：《烽火重生之歌—柬埔寨30年扶貧記事》作者：楊蔚齡出版社：聯合文學出版出版時間：2020年09月21日

《烽火重生之歌—柬埔寨30年扶貧記事》作者楊蔚齡曾擔任華航空服員、報紙副刊編輯。1979年起，投入各項社會服務工作，擴及海外難胞救助和失學難童教育，至今從未間斷。

1995年楊蔚齡創立「知風草文教服務協會」，二十多年來，協會為柬埔寨失學孩童籌募助學金、中文教材、修建校舍、成立圖書館並培訓師資，讓貧苦兒童獲得受教育的機會。除此之外也透過收容、職訓、教育、掘井、急難救助等方式幫助貧困的柬人家庭，讓他們能夠自力更生，重拾生命尊嚴。