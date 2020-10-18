向國際巨星劉玉玲看齊！你該擁有一筆「去你的」基金

文／亭主

我們家的老人特別喜歡看家庭調解類節目，我耳濡目染，也見識了很多家庭悲劇。

最常見的戲碼，比如丈夫在外賺錢，妻子在家做全職太太，妻子指責丈夫出軌，丈夫埋怨妻子又不賺錢養家還管這麼寬。有些人看到這裡，會氣憤地說，碰到這樣的丈夫為什麼不離婚？要知道，離開職場的女性想重回職場是多麼艱難，如果離婚會失去經濟保障，那麼忍受當下的狀態就成了唯一的選擇。

說到底，還是因為沒有錢，所以沒有底氣。

每個女性朋友，都應該給自己存下一筆「去你的」資金。

「去你的」 這個詞聽上去有點粗鄙，但含義卻很有吸引力。意思是可以讓你有底氣說「不」，當你面對誘惑或者苛求的時候，可以遵從內心的選擇，不被金錢脅迫去做違背自我意願的事情。

這個詞源於一位「彪悍」的女性——劉玉玲。

她的臉棱角分明，小眼睛高顴骨，臉頰上還有雀斑，算不上傳統意義上的美女，但卻定義了外國人對東方美的認識，她曾被美國《時代》（Time）雜誌評選為全球最美的50人之一，也因此成為迪士尼的動畫片《花木蘭》（Mulan）中花木蘭形象的原型。在一項名為「美國人心中最有名的中國人」的調查中，她和成龍一起上榜，是榜上唯一的華人女性！她是好萊塢歷史上第二位在星光大道上留名的華人女性，上一位要追溯到60年前了。

劉玉玲出生在紐約皇后區的貧民窟，父母是赴美的第一代，雖然他們都是高級知識分子，但她的家庭經濟拮据，劉玉玲可以說是從小窮到大的「窮二代」。

19歲的時候，她被星探發掘，拍了人生中第一支廣告，這喚醒了她內心對表演的熱愛。大學畢業後，她不顧家人的反對，搬到了洛杉磯，開始了自己艱難的演藝之路。

在好萊塢，華裔面孔很難生存，想要出名就更難了。何況劉玉玲身材平平，身高不到160公分，外在條件並不突出。

電影《霹靂嬌娃》中三位主演，圖右則是劉玉玲。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

從跑龍套開始，到演電視劇配角，劉玉玲慢慢為自己贏得了一席之地，直到電影《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels）上映，她才真正在好萊塢有了自己的名字。

當演員不過癮，她還做導演，指導過包括《福爾摩斯與華生》（Elementary）在內的美劇和電影。此外，她學畫畫、做雕塑、開個人攝影作品展，涉足的領域十分豐富。

在事業上高調，在生活中又異常低調的她，每次出現都讓人驚嘆。她提出的「去你的」資金，點燃無數女性爭取獨立的激情。她開畫展，在沒有說出自己就是畫家的情況下，一幅畫能賣出十幾萬美元，她將這些錢全部捐給了慈善機構。

她用自己彪悍的人生，向世人重新定義華人女性。對女人來說，最重要的從來不是外表，而是強大的內心和獨立的能力！

她曾說過這樣一段話：

我從爸爸那裡學到：什麼事都可以算作一門生意。所以我努力工作賺錢，我把這筆錢叫作「去你的」資金。這樣，當你老闆要解僱你，或是讓你去做你不願意做的事情時，你就可以很有底氣地回他一句：「去你的！」

書名：《我的財富自由手冊：才女到財女的人生必修課》作者：亭主出版社：寶鼎出版／日月文化出版時間：2020年09月30日

「去你的」資金的含義應該更豐富。

在我的心裡，「去你的」資金的含義其實不侷限於一筆錢。畢竟，錢多少才夠呢？想要來一趟說走就走的旅行，需要2萬元；想要一年不工作仍能維持生計，需要5萬元；想要被動收入大於個人消費支出，需要100萬元；想要提前退休逍遙自在，需要1000萬元……

更能讓人有底氣、有安全感的，不是一筆錢，而是個人能力。

比如我的作家朋友藍田，她自知自己的性格不適合朝九晚五、按部就班的白領工作，因為自己擅長寫作，才有底氣離開職場，去做一名自由職業者。

再比如我在論壇認識的網友傻傻，她在工作中很受上司器重，但她始終沒有放棄自我價值提升，開民宿、開裝修公司，樣樣做得風生水起。她現在可以胸有成竹地跟大家說：「我有隨時炒掉老闆的底氣。」

●本文摘自 寶鼎出版／日月文化 所出版《我的財富自由手冊：才女到財女的人生必修課》。