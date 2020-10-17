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【臺下十年功】馮翊綱／不善說謊，是表演者致命傷？

聯合新聞網 / 聯經出版
馮翊綱。記者林澔一攝影（圖／聯合報系新聞資料照）
馮翊綱。記者林澔一攝影（圖／聯合報系新聞資料照）

聯經出版10月初甫出版的劇本書《謊然大誤》是臺灣當代最富盛名的劇作家、劇場表演家──馮翊綱的最新力作！

書中收錄〈謊然大誤〉、〈雞都下蛋了〉兩篇原創劇本，其中〈謊然大誤〉更是奪得臺灣文學獎劇本創作金典獎得獎作品，被評審讚評：「帶有奇幻色彩的三段愛情故事，文中文、戲中戲的佈局，建構多重敘述和寓言的層次，觸及美學想像。行雲流水的台詞，增加閱讀樂趣。」深得評審青睞。另外一篇〈雞都下蛋了〉則是相聲瓦舍近期全臺巡演的爆笑劇目，無法前往劇場觀看朋友，或者想回味的資深相聲迷，絕不能錯過。(編按)

謊的魅力

文／馮翊綱

　　不善說謊，對寫作者、表演者而言，是致命傷。

　　小時候被一個學弟騙得團團轉。小學五年級的一個帥小子，聲稱要提早迎娶那個大家都喜歡的漂亮女生，幾月幾號、哪家飯店，言之鑿鑿！六年級的我不相信有人可以光天化日、朗聲說謊。用了極其懇切的態度，說服一個同學，我們盛裝（一九七○年代，也就是襯衫皮鞋），準時抵達……當然，被飯店的人笑了。回家來，媽沒有笑出聲音，熱了早就預留好的晚飯。

　　說謊，不一定是壞事，嚴格說起來，演戲的人，個個在說謊，「戲言」，不是嗎？後來在表演、劇作兩方面有進境，就是因為想通了，操作「謊」，控制「謊」，創造「謊」，令它運行，令它動人、愉悅。「謊」在紙上，「謊」在臺上，不在真實生命裡。傑出的好演員，善於說謊，傑出的好作者，善於編謊。即使是小時候騙人的那個學弟，後來在南部某大學擔任教授，專教英文，也覺得他適才適用，得到了發揮。

　　《謊然大誤》這個劇本，「故事」的部分早就備便，欠缺一個戲劇性的發動點。想利用暑假，大陸巡迴演出《寶島一村》的旅途，把劇本寫出來。

　　四站走過去了，枝枝蔓蔓、零零散散，收攏不起來？第五站是天津，後臺，一個學弟坐在鏡前嘆氣。這個學弟搞花樣，路數比幼時扯謊結婚的學弟要厲害許多，因為認識很久了，上當的次數多到不舒服，原不想理他，但看看旁邊沒有旁人，這幾聲，怕不是嘆給我聽的？就問了：「怎麼啦？」

　　「我爸。」

　　「哎喲，怎麼？」

　　「有狀況。」

　　「那……怎麼辦？」心裡立刻幫他盤算，兩日天津演出場次，演完後週一立刻衝回臺北，但是下週要演武漢，週五晚上還得趕回來，這是演員的無奈。

　　「注意安全，盡量睡覺。」

　　「謝謝學長。」

　　那不是親生的養父，卻是將他寵成「爸寶」的爸爸，九十多歲了，老好人長壽，「有狀況」要留心，但想必吉人天相。果然，武漢週六演，週四就聽說他歸隊了，晚上要擺幾大桌，請吃消夜。助理問我去不去？

　　「為什麼要請客？」

　　「他生日。」

　　「生日？他老爸不是有狀況，還過什麼生日？」

　　期期以為不妥，不該去湊這種無德的熱鬧，不去。何況憑交情，該親口（或至少親簡訊）約一下，他並沒有來約，想是不期盼。

　　壽誕之日，微信群組之熱鬧！各種祝賀的話語、貼圖，顯得此人受歡迎！他居然回應，謝謝大家。

　　我是吃醋嗎？為什麼心裡盤桓不去的，是一個老人纏綿病榻、生死交關的影像？與此同時，那個雖非親生、卻視如己出的畜生，在遠方設宴、為他自己慶生？此時，不是利用人緣，做表率、立模範的好時機？說明狀況，辭謝大家道賀，不要陷不知者於不義。

　　這一下，催發《謊然大誤》的引擎！立時寫下「太子賀壽」的段落。其他原已寫就的零段，吸附磁石一般，紛紛就位。

　　沒有多久以後，聽說當時，老人家在臺北的「狀況」，其實是「走了」。到如今也沒有聽他親口說，但就算說了，從何驗證是真？

　　「謊」的定義，被這學弟撐開擴大了，幾乎是反射動作，「無謊不歡」，不只在臺上，日常生活裡，也運用「矇」、「混」、「誘」、「欺」各種伎倆，不辭繁瑣地，玩弄眾人，且經常上節目，去講那些不是發生在他身上、別人家的「經歷」。聽去、讀去我的童年、我的家世、我的爸爸，都在各種意想不到的時刻，從他嘴裡說出，「扮演」他的人生。與其基於道德，向他勸說？（那樣長達三十年的好日子已經過了）不如我也卑鄙一回，寫下來公諸於世？從事業角度來看，原本不善編謊的我，現在有了絕佳的典範，遵照他的表現，自然而然就寫出精彩的角色。一張專門說謊的嘴，最能發揮的地方，就是舞臺！

　　綜藝教母張小燕，是引領學弟進入影視演藝圈的貴人，當著我們兩人的面，做了如下的譬喻：「這小子去給我倒杯水，我親眼看見了，心裡還很欣慰，小子乖，懂得給小燕姊倒水。但千萬別說話！他只要用那張嘴說『小燕姊，我給妳倒水。』哪怕我是親眼看見，都不信了！」

　　本來猶豫是否該保留、別寫下來，給他留點顏面？後來有一樁事，敲醒我，顏面於他，不如撒謊痛快。何況，我既然與他號稱「搭檔」，不「邪」，不足以匹敵！

　　他一直號稱自己的「生母」是原住民，並且一有機會，就公開說在「部落」的生活如何如何……令人納悶的是，他也描述自己的童年，在「眷村」如何如何……這二者的衝突，從未聽他自圓其說……但就算說了，也難判定真假。而且就我所知，他就是一個臺北市區的小孩，童年並未住過部落或眷村。

　　最可疑的是，從來沒見過那位號稱「生母」的女士，對我而言，她「不存在」。或許是往自己臉上貼金，其實交情不夠，不夠資格見他「生母」，誰知道呢？有沒有一個日常人物，稱謂就是「生母」的？稍一推敲，「真假」的懷疑，又飄浮上來。

　　從媒體報導得知（又一次，不曾對我親口說），「生母」過世了。這些我們一般人視為「私事」，通常低調處置的家事，他總往媒體去賣弄。夏天，又到大陸演《寶島一村》，又恰逢壽誕，好人緣的他，照樣接受朝賀……這個去年死了義爹、今年死了親娘的人，倒是年年都要過自己的「生日」？情感表現異於常人！所以不能怪我，懷疑人的存在、歿世、這一切……都是他在說，是否都是「謊」？

　　途中某夜，聚集幾位酒友到他房內，飲酒作樂，吵醒了隔壁，也是同行的團友。半夜兩點，抱怨冰箱不冷，啤酒不夠冰、不能盡興，驅策旅館人員連夜換冰箱，並以濃醉口吻，在走廊上，對服務人員暴吼：「百度一下！就知道我是誰！」

　　此事一傳，馬上有人為他開脫：「哎呀，是不是因為生母過世，借酒忘憂呢！」古人喪母，「丁憂」三年，今人雖不必拘泥，但父母之喪何其大？不滿三月，何需急著在酒杯裡忘掉？我強求他人嗎？食古不化嗎？

書名：《謊然大誤》 作者：馮翊綱出版社：聯經出版 出版時間：2020年10月5日
書名：《謊然大誤》
作者：馮翊綱
出版社：聯經出版
出版時間：2020年10月5日

　　一直沒有寫出他的名字，但哪位讀者不知道是誰？那彰顯的大名，是他養父，那個義氣、慈愛、長壽的老好人取的（我當年這麼聽說）。就歷史、地緣推敲，老人家來自東北，莫非不是盼望兒子徽似「少帥」「漢卿」？

　　人生際遇、業力，我的名字，總是與他連在一起，不信試試，百度他、谷歌他，自然旁邊就是我。幾次因「少年得志」、「卿卿我我」上社會新聞，沒參加、不在場的我，早在附圖、影片陪榜。老被拖下水，認真思考要向他收「聯名遮羞權利金」。錯！面對麻木說謊家，誰認真誰活該！

　　他挑明撂萬兒，用成語一一點出了大名三個字的寫法……「去百度一下！」然而，那晚暴吼也出於他的嘴，是真？是謊？被牽連的我羞愧、惶恐，且有點懞了？

●本文摘自 聯經出版新書《謊然大誤》。

《謊然大誤》新書分享會

.時間：11/27 20:00-21:30

.地點：誠品信義店3F 閱讀者書房

歡迎讀者參加：https://fb.me/e/1BIOQyGWL



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