【出版快訊‧名家推薦】蔣勳／池上，珍重

推薦序 池上，珍重

文／蔣勳（作家、詩人、畫家）

2014 年10 月下旬，應台灣好基金會邀請，到池上駐村。住進大埔村一戶老宿舍整修的獨棟院落。

舊宿舍是當年供單身教職員洗澡的公共浴堂，改成了畫室。四周院落荒蕪，玻璃窗外長滿野生血桐，晨昏樹影婆娑。我喜歡自然光裡的色溫，從清晨到黃昏，便坐在樹影搖曳中，面對空白畫布，試圖在空白裡記憶池上風景，記憶四時的流轉。

從大埔村走出去，沿著水圳向南走，左手邊是崚嶒起伏的海岸山脈，右手邊是高大雄峻的中央山脈。

10 月下旬，二期稻穀正要秋收，四野一片金黃。收割的機器一早就發動引擎，我起床的時間也大概就在清晨五時左右。

霜降立冬前後，太陽大約六點半以後才會升上海岸山脈的稜線。向南走到福德神祠，禮拜土地，看祠堂前野生百合花上點點露水。

我多半是從福德祠轉向南，走田陌間的小徑到萬安村。萬安村村口也有福德祠，我也照例禮拜土地，祈祐四季平安，風調雨順。

從萬安村折回向北走，也沿著水圳，可以走到大坡池。這時日頭已透出稜線，樹林裡或苦楝、或茄苳、或欒樹、或鳳凰木，都翠綠可喜。大坡池猶有夏季開剩的荷花，疏落的紅豔也被初起的陽光一一點醒。

蔣勳漫步在池上的田中央，感受自然之美。記者陳立凱攝（圖／聯合報系新聞資料照）

從大坡池走到池上中山路，經過「尤朵拉」早餐店，騎著腳踏車上學的池上國中學生多在這裡買早餐。

八千多住民的小鎮熱鬧起來了，沿著中山路，看商家店面開市。走到市場，一攤一攤的集市，每一個採購的居民都知道哪家買絲瓜、苦瓜，哪家的蕃薯葉、龍葵新鮮，到了來年春天，我也知道什麼季節吃筍，什麼季節吃過貓，什麼季節不可錯過油菜花。

四時有四時的新鮮，池上人敬重土地，敬重四時，有天地庇佑，所以風調雨順，國泰民安。

走到吉本肉圓，要點一碗四神湯，老闆說：「十一點以後吧⋯⋯」「為什麼？」「十一點以後湯底才熬得夠濃。」

池上的記憶，是從早到晚，畫布上的光影婆娑，池上的記憶是緩慢悠閒的走路，騎自行車，池上的記憶是長時間不著急把湯底熬濃，沒有人敷衍顧客，為了急著賺錢糟蹋自己的行業。

豆皮店就在我畫室旁，走到灶間，看大鍋豆漿沸騰，每七分鐘結一層豆皮，工作的人大汗淋漓，耐心每七分鐘把一張豆皮用竹籤挑起，掛在繩上晾乾。

敬重土地，敬重四時，敬重每七分鐘凝結成的一張豆皮。

豆皮店會張貼一狀告示—「本店用非基因改造黃豆」。

為什麼要基因改造？為什麼要在豬牛飼料加萊克多巴胺？為什麼要給雞打激素？

資本主義市場消費導向，越來越汲汲於快速牟暴利。快速牟利，想盡辦法意圖改變自然規則。激素、瘦肉精、基因改造，目的都在快速牟暴利，不在意戕害人的健康，此時此刻，池上這樣的小鎮倫理何去何從？

大批遊客湧進池上，池上便當快速供應，品質變壞了，早餐店「尤朵拉」堅持品質，人手不足，結束營業。

每次回池上，都去幾個土地福德祠拜一拜，感謝我有過的池上歲月，讓我知道敬拜天地，敬拜四時，珍惜每一個人的認真工作，珍惜每一個認真完成的事物，一鍋不隨便的湯底，或一張不著急的豆皮。

池上擋得住城市惡質的市場商業消費嗎？

會有更多堅持品質的小店不得已歇業嗎？

全球疫情蔓延，警告貪婪的人類，警告對大自然規律的破壞，疫情是天譴，原來樸素乾淨的池上可以是最後的救贖嗎？

我也要離開池上了，在土地福德祠前深深敬拜，敬拜天地，敬拜人，敬拜萬物。

池上，珍重，天長地久—

2020年9月2日，白露將至，記於池上

●本文摘自天下雜誌於《慢經濟：遇見池上．心風景》推薦序

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