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羅雲熙、白鹿主演熱播甜劇《半是蜜糖半是傷》 原著搶先看！

聯合新聞網 / 讀.書.人
（左）白鹿，（右）羅雲熙。（圖／翻攝自YouTube帳號「愛奇藝台灣站」內預告影片）
（左）白鹿，（右）羅雲熙。（圖／翻攝自YouTube帳號「愛奇藝台灣站」內預告影片

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「暗戀是一個人的兵荒馬亂，但只要等到你，多久都沒關係。」你心中是否曾有個人，佔據了你的青春歲月？因為他／她，你學會了付出及勇敢，也因為他／她，懂得思念的味道。

近期羅雲熙和白鹿主演的《半是蜜糖半是傷》同名劇集熱播，劇中男主角「袁帥」（元帥）和女主角「江君」（將軍）相愛相殺卻又甜蜜爆表的互動，引起新一波追劇潮。而原著小說中，更是細膩刻畫出在爾虞我詐、機關算盡的職場中，他們澄淨溫柔且兩小無猜的感情。

世界上有許多種戀愛的方式，其中有一種「愛」是刻骨銘心的暗戀……現在就和我們一起，感受他們青梅竹馬的特甜愛戀！

文／棋子

第一章　一夜之後

書名：《半是蜜糖半是傷》作者：棋子出版社：高寶國際書版集團出版時間：2020年8月26日
書名：《半是蜜糖半是傷》
作者：棋子
出版社：高寶國際書版集團
出版時間：2020年8月26日

北京時間早上八點，東京證券交易所開市。

電視機定時開啟，新聞主播用清亮的嗓音毫無感情地報出一連串的財經指數。

床鋪上一片凌亂，江君掙扎著從被窩中鑽出來，閉著眼睛坐起身，頭髮蓬亂。

五分鐘後，鬧鐘開始響起。

江君揉揉眼睛，一把掀開被子，赤腳跑進浴室。

二十分鐘後，身著名媛套裙、紮著馬尾辮、素面朝天的江君，手拎名牌手提包款款走出電梯。

公寓樓下咖啡廳的服務生小妹按老規矩準備了早餐，江君對她一笑，取過紙袋往包裡一塞，大步流星地走向地下室出口。

袁帥的車子早已等在那裡，人正眉頭緊皺地與人通電話。他昨晚似乎睡得不太好，話音裡壓著火氣，見江君來了，哈欠連天地探過身子將副駕座那側的車門打開，又順手翻下遮陽板。

江君早已習慣了袁帥一大早開電話會議的怪癖，就算言語之間常涉及GT 公司的內部祕密，也沒有半點避諱的意思。其實投行裡來來回回就那點破事，不過是公司名稱不同、主角換個名字罷了，就算正經八百地擺在檯面上討論，江君都懶得聽。

她戴上耳機，邊聽新聞邊吃早點，果汁酸甜的味道順著口腔滑到胃裡，刺激得五臟六腑開始甦醒。

江君重重地打了個哈欠，抽了張衛生紙擦擦眼睛，這才算是從早睏中徹底地醒來。

袁帥騰出手，指指果汁。

江君把吸管抵在他的唇前，等他喝完，再熟練地把麵包撕碎，一點一點塞進他的嘴裡。

「廢什麼話，就照我說的做！」袁帥用力吞下嘴中的食物，不耐煩地提高了聲音和語速，片刻後又對著電話那端的人安撫道，「你的想法是不錯，但目前時間太緊了，上面給我多大壓力你又不是不知道。之前幫你爭取了這麼多資源，你也要體諒我一下，你……」

江君把裝著垃圾的紙袋放到座位下面，心想：『打個巴掌揉兩下，也不知道糊弄哪個傻子呢。對方還真吃這套，這要是自己的老闆，她早就揭竿而起鬧革命了。』

她抬手看看錶，拉開遮陽板上的鏡子，對著鏡子化妝。

女人都是天生的藝術家，無論什麼場合、什麼環境，只要願意，隨時隨地都能在臉上「創作」。

紅燈時江君畫眼線，通行時拍粉餅，又一個紅燈時畫另一隻眼的眼線，通行時拍另半邊臉。等車子停到專用車位時，江君剛好把最後一縷頭髮收攏，對著鏡子照了照，齜牙一笑，標準的美女銀行家。

見她毫無表示便要下車，袁帥忽然出聲問：「今天幾號啊？」

江君有意逗他，故作無知地回答道：「十一月二號唄。」

袁帥點了根菸，斜著眼睛瞄了她一眼，洩憤似的伸手把她髮髻邊上一小撮露出來的頭髮捅回到原位。

「走了啊。」江君拎了垃圾下車，跟袁帥揮手道別，順手取走了他嘴上的菸，吸了一口，自在地吐了個煙圈。

九點整，投行圈內赫赫有名的鐵娘子江君直接進了老闆的辦公室彙報工作。最近有個專案的談判陷入了膠著狀態，超出了預定的專案推進時間，幸好做足了應對準備，要不大清早的被罵個狗血噴頭真是不吉利。

江君的老闆Lei Du，中文名字是杜磊，聽了她的解釋後並未發表意見，只是極其不滿地拍桌子，大罵她手下那兩個病倒的同事：「現在的年輕人真是嬌貴，加幾天班就請病假。妳當年幹的活比他們多多了，還不是整天活蹦亂跳的？直接讓他們滾蛋，我這不留大少爺。」

江君也覺得是，當年她被Du折磨得再慘也不忘每天在袁帥的健身房裡鍛鍊四十分鐘，項目就是打沙包。那沙包現在她還留著呢，上面貼著Du的標準大頭照，用紅油漆寫著「傻逼」兩個大字，看著就解氣。

「妳從去年的新人裡面再挑幾個上來吧。」

Du頗為不滿地指示，「馬上要到年關了，不要耽誤事情。」

江君心裡也煩，最近招來的幾個年輕小夥子業務能力還行，可是身體狀況真的差勁，沒幹多少活就面色慘白，消瘦萎靡，好像她是個吸人陽氣的女鬼似的。

雖然她不是一個善良的人，但也沒缺德到大過年的開除員工，奈何Du的眼裡揉不進半粒沙子。他是MH公司里程碑般的人物，這位老大在商場上翻雲覆雨、叱吒風雲，並且毫不掩飾自己的野心，言談舉止咄咄逼人，自信跋扈，似乎一切都盡在他掌握中。圈裡對他的評價呈現兩極化，崇拜他的把他當神仙供在頭頂，厭惡他的恨不得買凶將其先殺後碎屍。

江君在Du手底下好幾年了，外人眼中她是Du的左膀右臂，Du對她是處處維護，百般縱容。可是江君心裡清楚，這傢伙是典型的銀行家，翻臉不認人是分分鐘的事情。哪天她沒本事幫他賺錢了，大概也是滾蛋走人的下場，資遣費多一分都不會給。

有部經典的電影這樣形容他們這行—不過是場遊戲，精英之間的遊戲。

有時候江君真想勸勸Du，為了滿足那點征服欲把自己搞得跟地獄魔王似的，有必要嗎？

●本文摘自高寶國際書版集團出版之《半是蜜糖半是傷》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書

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作者簡介

棋子

原用名棋子和松子，獅子座，北京人。

夢想是霸個小島，占個山頭，帶著老公，牽著狗，對月高歌，酣暢淋漓。

人生不過數十載，唯願不負華年。

已出版作品：《主治醫生》、《最美不過初相見》。

新浪微博：@棋子和松子


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