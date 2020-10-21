【名家評讀六之六】波戈拉／當玫瑰自覺她的美與刺──關於〈野芝麻〉與〈白玫瑰〉
2020諾貝爾文學獎本月8日揭曉，由美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）獲得桂冠，常被描述為自傳詩人的她獲獎無數且都是重要的文學獎。寶瓶文化2017年出版《野鳶尾》是葛綠珂第7本詩集，由曾獲聯合報文學大獎的詩人陳育虹推薦出版，並由陳育虹自己親自操刀翻譯，udn 閱讀頻道將刊出6位名家讀後感與推薦，讓更多讀者瞭解這位諾貝爾文學獎詩人──葛綠珂。
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文／波戈拉
如同鬼束千尋〈流星群〉的歌詞︰「如果你不能觸摸我，那無疑意謂我毫不存在。」詩人露伊絲．葛綠珂以死亡、生命、存滅、情愛為命題，附於他物之視線（化為野芝麻、白玫瑰、野鳶尾），或者成為時間的複眼（以四月、日落之姿）冷靜觀視這個世界，那樣的洞察力直直刺入靈魂的肌理。
但詩人無疑是渴望對話的，否則她不必然如此述說︰
「當你的心是冷的你就會
這麼活，就像我，在陰影
在沉靜的岩石上蔓生」
……
「生物不全需要等量的
光照。有些人
自己製造光」——〈野芝麻〉
欣賞完整詩作1
〈野芝麻〉 Lamium
當你的心是冷的你就會
這麼活，就像我，在陰影
在沉靜的岩石上蔓生，在巨葉楓樹下
太陽幾乎不碰我
早春季節有時我看到它遠遠升起
然後樹葉長滿完全藏住它，我感覺它
透過樹葉閃動，不穩定
彷彿有人拿著金屬湯匙敲玻璃杯
生物不全需要等量的
光照。有些人
自己製造光：一片銀樹葉
像一條小路不為人用，一座淺淺
銀湖在黑暗中在巨葉楓樹下
這情形你早已了然於心——
你，以及那些以為你
為真理而活，進而愛上
那一切冷的
但不論與何者對話，生命都在一敏感易染、永無解脫的寂靜與幽暗之中，像極詩人葉慈說的︰「投一冷眼，看生，看死。」露伊絲．葛綠珂竟化為冷眼本身，對萬物投一永恆的質疑，也對自我永恆地質疑，這樣的心思竟將她置入瓶中花園，花園之中閃現各色植物蔓生之美，卻也展示了其間掙扎與細微變動的痛苦。
必也是因為痛苦的緣故，詩人預言般地說︰
「你終於給了暗示，要我相信
你在這裡也無法生存，或者表明
你不是我求助的那道光
而是它背後的陰影」——〈白玫瑰〉
因時間之光影，玫瑰終將透悟自身的色澤與美，刺和鮮血。
欣賞完整詩作2
〈白玫瑰〉The White Rose
這是人間？如果是
我就不屬於這兒
而你又是誰，在亮著燈的
窗裡？窗
這時被莢蒾閃爍的葉子
遮掩住；你活得過我活不過的
這第一個夏季嗎？
一整夜莢蒾瘦長的枝枒
對著發亮的窗窸窣搖曳。請為我
解釋一下我的生命吧
夜深時我向你求助你卻毫無
動靜：我不像你，我只有
這一具身體可以發聲，我不能
消失於沉默——
而在這冷冷清晨
昏暗的地表之上
我迴盪的聲音飄散，持續地
白色沒入黑色，彷彿
你終於給了暗示，要我相信
你在這裡也無法生存，或者表明
你不是我求助的那道光
而是它背後的陰影
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