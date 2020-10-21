【名家評讀六之六】波戈拉／當玫瑰自覺她的美與刺──關於〈野芝麻〉與〈白玫瑰〉

文／波戈拉

書名：《野鳶尾》作者： 露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück）譯者： 陳育虹出版社：寶瓶文化出版時間：2017年02月08日

如同鬼束千尋〈流星群〉的歌詞︰「如果你不能觸摸我，那無疑意謂我毫不存在。」詩人露伊絲．葛綠珂以死亡、生命、存滅、情愛為命題，附於他物之視線（化為野芝麻、白玫瑰、野鳶尾），或者成為時間的複眼（以四月、日落之姿）冷靜觀視這個世界，那樣的洞察力直直刺入靈魂的肌理。

但詩人無疑是渴望對話的，否則她不必然如此述說︰

「當你的心是冷的你就會

這麼活，就像我，在陰影

在沉靜的岩石上蔓生」

……

「生物不全需要等量的

光照。有些人

自己製造光」——〈野芝麻〉

欣賞完整詩作1 〈野芝麻〉 Lamium 當你的心是冷的你就會 這麼活，就像我，在陰影 在沉靜的岩石上蔓生，在巨葉楓樹下 太陽幾乎不碰我 早春季節有時我看到它遠遠升起 然後樹葉長滿完全藏住它，我感覺它 透過樹葉閃動，不穩定 彷彿有人拿著金屬湯匙敲玻璃杯 生物不全需要等量的 光照。有些人 自己製造光：一片銀樹葉 像一條小路不為人用，一座淺淺 銀湖在黑暗中在巨葉楓樹下 這情形你早已了然於心—— 你，以及那些以為你 為真理而活，進而愛上 那一切冷的

（圖／寶瓶文化 提供）

但不論與何者對話，生命都在一敏感易染、永無解脫的寂靜與幽暗之中，像極詩人葉慈說的︰「投一冷眼，看生，看死。」露伊絲．葛綠珂竟化為冷眼本身，對萬物投一永恆的質疑，也對自我永恆地質疑，這樣的心思竟將她置入瓶中花園，花園之中閃現各色植物蔓生之美，卻也展示了其間掙扎與細微變動的痛苦。

必也是因為痛苦的緣故，詩人預言般地說︰

「你終於給了暗示，要我相信

你在這裡也無法生存，或者表明

你不是我求助的那道光

而是它背後的陰影」——〈白玫瑰〉

因時間之光影，玫瑰終將透悟自身的色澤與美，刺和鮮血。