【名家評讀六之五】楊佳嫻／花園詩學──關於〈歌〉
2020諾貝爾文學獎本月8日揭曉，由美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）獲得桂冠，常被描述為自傳詩人的她獲獎無數且都是重要的文學獎。寶瓶文化2017年出版《野鳶尾》是葛綠珂第7本詩集，由曾獲聯合報文學大獎的詩人陳育虹推薦出版，並由陳育虹自己親自操刀翻譯，udn 閱讀頻道將刊出6位名家讀後感與推薦，讓更多讀者瞭解這位諾貝爾文學獎詩人──葛綠珂。
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文／楊佳嫻
花園是高度發展的人類生活與自然之間的曖昧地帶，既是為人工培植規劃而成，裡頭的植物又伸展著屬於它們的天性，即使這份天性多少受到調整或者抑制，為了更適合展覽，也更能密合到人類生活空間的種種限制。植物們力量強大，看看那些沒人住的房子不多時就為藤蔓草葉所掌握，即可略窺一二。不過，我並不認為花園只是大自然的次級品或替代品，由於長久的發展，花園不僅僅在技術上十分繁複，也成為重要的文學文化象徵。花園詩學當然是可能的，在漢語文學裡，闊大如青春烏托邦「大觀園」，是成長與幻滅的玻璃屋，輕盈幻麗如楊澤〈空中花園〉，暗示一處可貴的、永遠在他方的夢想世界。
《野鳶尾》好幾首詩裡都提到園林空間，以及丈夫約翰，與敘述者辯論著花園種種，有時候站在反面，有時候則像是代替說出了真正的欲望。這首〈歌〉，以「紅玫瑰」與「心」這看似濫調的結合起始，然而這結合也同時能夠譜列出一長串的戲劇、詩與音樂的無盡名單。對於有經驗的寫作者來說，濫調並不一定得避免，主要看放在什麼脈絡下起什麼作用。血紅玫瑰與鬱綠葉子互襯，花開在低處，不張揚，彷彿受保護；然而，約翰的話很快把這條常見的譬喻線拉脫了，他說，如果這不是詩，就是個花園──敘述者是描寫園林裡的花木，還是把自然當作自己的花園，還是在詩裡建造空中花園呢？總之，從文學回到現實罷，那麼這玫瑰就不必再有負擔，它就是它自己，不需要被比喻成什麼或者和什麼對照，它有它的光影，鮮紅與暗紅移動分治，這還不夠美或不夠有意義嗎？──約翰想擺脫詩，回到花園，卻還是被當作一條線索織進了詩裡。文學的覆蓋籠罩，正如同植物生長的本性一樣。
欣賞完整詩作
〈歌〉Song
像一顆受保護的心
血紅的
野玫瑰開始從花梗
最低處開花
龐大的網狀灌木叢
是它的支撐
襯托著花的
暗色調，是那顆心不變的
背景，這時高處的花
已經枯萎或腐爛
倖存
在逆境
只讓它的色澤更深沉。但約翰
不以為然，他覺得
如果這不是一首詩而是
實際的花園
紅玫瑰就不必
和其它東西類比，不必是
另一種花
不必是陰影籠罩的心
在與土壤等高處
它顫動著
半是暗紅，半鮮紅
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