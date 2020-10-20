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【名家評讀六之五】楊佳嫻／花園詩學──關於〈歌〉

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／寶瓶文化　提供）
（圖／寶瓶文化　提供）

2020諾貝爾文學獎本月8日揭曉，由美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）獲得桂冠，常被描述為自傳詩人的她獲獎無數且都是重要的文學獎。寶瓶文化2017年出版《野鳶尾》是葛綠珂第7本詩集，由曾獲聯合報文學大獎的詩人陳育虹推薦出版，並由陳育虹自己親自操刀翻譯，udn 閱讀頻道將刊出6位名家讀後感與推薦，讓更多讀者瞭解這位諾貝爾文學獎詩人──葛綠珂。

．延伸閱讀：【作家觀點】陳育虹／喜愛小小的 卻能在腦子裡膨脹的詩

文／楊佳嫻

花園是高度發展的人類生活與自然之間的曖昧地帶，既是為人工培植規劃而成，裡頭的植物又伸展著屬於它們的天性，即使這份天性多少受到調整或者抑制，為了更適合展覽，也更能密合到人類生活空間的種種限制。植物們力量強大，看看那些沒人住的房子不多時就為藤蔓草葉所掌握，即可略窺一二。不過，我並不認為花園只是大自然的次級品或替代品，由於長久的發展，花園不僅僅在技術上十分繁複，也成為重要的文學文化象徵。花園詩學當然是可能的，在漢語文學裡，闊大如青春烏托邦「大觀園」，是成長與幻滅的玻璃屋，輕盈幻麗如楊澤〈空中花園〉，暗示一處可貴的、永遠在他方的夢想世界。

書名：《野鳶尾》作者： 露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück）譯者： 陳育虹出版社：寶瓶文化出版時間：2017年02月08日
書名：《野鳶尾》
作者： 露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück）
譯者： 陳育虹
出版社：寶瓶文化
出版時間：2017年02月08日

《野鳶尾》好幾首詩裡都提到園林空間，以及丈夫約翰，與敘述者辯論著花園種種，有時候站在反面，有時候則像是代替說出了真正的欲望。這首〈歌〉，以「紅玫瑰」與「心」這看似濫調的結合起始，然而這結合也同時能夠譜列出一長串的戲劇、詩與音樂的無盡名單。對於有經驗的寫作者來說，濫調並不一定得避免，主要看放在什麼脈絡下起什麼作用。血紅玫瑰與鬱綠葉子互襯，花開在低處，不張揚，彷彿受保護；然而，約翰的話很快把這條常見的譬喻線拉脫了，他說，如果這不是詩，就是個花園──敘述者是描寫園林裡的花木，還是把自然當作自己的花園，還是在詩裡建造空中花園呢？總之，從文學回到現實罷，那麼這玫瑰就不必再有負擔，它就是它自己，不需要被比喻成什麼或者和什麼對照，它有它的光影，鮮紅與暗紅移動分治，這還不夠美或不夠有意義嗎？──約翰想擺脫詩，回到花園，卻還是被當作一條線索織進了詩裡。文學的覆蓋籠罩，正如同植物生長的本性一樣。

欣賞完整詩作

〈歌〉Song

像一顆受保護的心

血紅的

野玫瑰開始從花梗

最低處開花

龐大的網狀灌木叢

是它的支撐

襯托著花的

暗色調，是那顆心不變的

背景，這時高處的花

已經枯萎或腐爛

倖存

在逆境

只讓它的色澤更深沉。但約翰

不以為然，他覺得

如果這不是一首詩而是

實際的花園

紅玫瑰就不必

和其它東西類比，不必是

另一種花

不必是陰影籠罩的心

在與土壤等高處

它顫動著

半是暗紅，半鮮紅



詩人 陳育虹 諾貝爾 野鳶尾 寶瓶文化 閱讀風向球

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