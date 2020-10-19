【名家評讀六之四】孫得欽／深情的怨訴──關於〈晨禱〉

文／孫得欽

對這首詩裡的園丁來說，禱告是深情的怨訴。

我們被無端拋擲到世上，透過宗教、金錢、愛慾、成就、夢想……編織了密如蛛網的人生意義，但最終，仍然覺得沒有意義，仍然覺得自己被虛無吞沒至死。

儘管神似乎如此無情冷漠，但園丁沒有選擇另一個更簡單，甚至可能更合理的解釋：沒有神，一切存在只是物質的隨機排列。

他選擇了埋怨神。無神論者沒有抱怨神的必要，只有神先在了，才需要說些什麼。園丁的怨懟，像情人間的藕斷絲連，即便疑神，也是飽含企盼的情話。神，為什麼拋棄我，神，為什麼不告訴我，甚至是，神，為什麼不接我電話？

書名：《野鳶尾》作者： 露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück）譯者： 陳育虹出版社：寶瓶文化出版時間：2017年02月08日

或許是因為這世界美得那麼無可置疑，與天堂幾乎，一模一樣，無論如何，他想，電話那頭，不可能只是空號吧？

我欲觸及而不可觸及的天父，將我放逐至此，茫然無措，只能在花園裡無來由地連年勞動。然而，在這孤獨而磨人的時光中，卻發現花朵不經意開滿大地。

或許這就是線索，我們不為什麼地去做，花不為什麼地開落。

園丁看顧花草的身影，在葛瓅珂的詩中與造物者隱隱重疊。

園丁心中「人的天性」，是「不會僅僅去愛／那懂得回報愛的」，換句話說，可以無目的、無條件地去愛。

換句話說，像神那樣去愛。園丁在人身上看到的，是神性，而這神性的一瞥，其實消去了他與神的距離。人如此美好嗎？非常令人懷疑。可是他看到了。即使人的身上有百分之九十九都爛透了，但他看到了那百分之一。也許這百分之一正是人身上唯一真實的，永恆的。

「『學著』去朝拜的祢」，意味著崇拜是人工的、外加的，愛才是本有的。漫畫《死神》的名句不是這樣嗎：崇拜是距離理解最遙遠的情感。我們不會因為對神的崇拜，而與神更親近；而是因為「像神那樣」，即刻就與神同在。至於是否把神忘得一乾二淨，無關緊要。

或許並不真有某個「教訓」必須學到才能重返天堂。會不會那差異只是空想，而這裡其實就是天堂？

甚至會不會，那個遙遠負心的天父只是幻覺，而我們從未與神分離？