【名家評讀六之四】孫得欽／深情的怨訴──關於〈晨禱〉
2020諾貝爾文學獎本月8日揭曉，由美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）獲得桂冠，常被描述為自傳詩人的她獲獎無數且都是重要的文學獎。寶瓶文化2017年出版《野鳶尾》是葛綠珂第7本詩集，由曾獲聯合報文學大獎的詩人陳育虹推薦出版，並由陳育虹自己親自操刀翻譯，udn 閱讀頻道將刊出6位名家讀後感與推薦，讓更多讀者瞭解這位諾貝爾文學獎詩人──葛綠珂。
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文／孫得欽
對這首詩裡的園丁來說，禱告是深情的怨訴。
我們被無端拋擲到世上，透過宗教、金錢、愛慾、成就、夢想……編織了密如蛛網的人生意義，但最終，仍然覺得沒有意義，仍然覺得自己被虛無吞沒至死。
儘管神似乎如此無情冷漠，但園丁沒有選擇另一個更簡單，甚至可能更合理的解釋：沒有神，一切存在只是物質的隨機排列。
他選擇了埋怨神。無神論者沒有抱怨神的必要，只有神先在了，才需要說些什麼。園丁的怨懟，像情人間的藕斷絲連，即便疑神，也是飽含企盼的情話。神，為什麼拋棄我，神，為什麼不告訴我，甚至是，神，為什麼不接我電話？
或許是因為這世界美得那麼無可置疑，與天堂幾乎，一模一樣，無論如何，他想，電話那頭，不可能只是空號吧？
我欲觸及而不可觸及的天父，將我放逐至此，茫然無措，只能在花園裡無來由地連年勞動。然而，在這孤獨而磨人的時光中，卻發現花朵不經意開滿大地。
或許這就是線索，我們不為什麼地去做，花不為什麼地開落。
園丁看顧花草的身影，在葛瓅珂的詩中與造物者隱隱重疊。
園丁心中「人的天性」，是「不會僅僅去愛／那懂得回報愛的」，換句話說，可以無目的、無條件地去愛。
換句話說，像神那樣去愛。園丁在人身上看到的，是神性，而這神性的一瞥，其實消去了他與神的距離。人如此美好嗎？非常令人懷疑。可是他看到了。即使人的身上有百分之九十九都爛透了，但他看到了那百分之一。也許這百分之一正是人身上唯一真實的，永恆的。
「『學著』去朝拜的祢」，意味著崇拜是人工的、外加的，愛才是本有的。漫畫《死神》的名句不是這樣嗎：崇拜是距離理解最遙遠的情感。我們不會因為對神的崇拜，而與神更親近；而是因為「像神那樣」，即刻就與神同在。至於是否把神忘得一乾二淨，無關緊要。
或許並不真有某個「教訓」必須學到才能重返天堂。會不會那差異只是空想，而這裡其實就是天堂？
甚至會不會，那個遙遠負心的天父只是幻覺，而我們從未與神分離？
欣賞完整詩作
〈晨禱〉 Matins
原諒我如果我說我愛祢：強者
聽到的永遠是謊言，因為弱者永遠
受恐懼驅使。我不能愛
我不瞭解的，而祢幾乎甚麼都
不透露：難道祢像山楂樹
永遠不變在不變的地點
或者祢比較像毛地黃，前後矛盾
先在雛菊後面的坡地長出粉紅穗狀花
第二年變成紫花盛開在玫瑰園？祢一定看出
這對我們沒作用：這樣沉默的推銷
「祢是一切」的信仰，毛地黃和山楂
嬌弱的玫瑰和堅韌的雛菊——我們只能設想
祢不可能存在。這是
祢希望我們想的嗎？是為了
這原因清早才如此安靜：蟋蟀還不
摩擦它們的翅膀，貓們
在院子裡還不打架？
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