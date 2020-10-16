【名家評讀六之三】林婉瑜／對神的提問和猜想──關於〈晨禱〉
2020諾貝爾文學獎本月8日揭曉，由美國詩人葛綠珂（Louise Gluck）獲得桂冠，常被描述為自傳詩人的她獲獎無數且都是重要的文學獎。寶瓶文化2017年出版《野鳶尾》是葛綠珂第7本詩集，由曾獲聯合報文學大獎的詩人陳育虹推薦出版，並由陳育虹自己親自操刀翻譯，udn 閱讀頻道將刊出6位名家讀後感與推薦，讓更多讀者瞭解這位諾貝爾文學獎詩人──葛綠珂。
．延伸閱讀：【作家觀點】陳育虹／喜愛小小的 卻能在腦子裡膨脹的詩
文／林婉瑜
界上所有，能掌握能看見、能擁有能讓渡的事物，我們都已經幫它們安上名字了，甚至連抽象的愛，我們也摸索形狀，為它安上名字：可喜的愛，可笑的愛，貧瘠的愛，過剩的愛，沉默的愛，吵鬧的愛。
無助時、快失去自己時，我們想像著仰慕著想依靠那不可知、不可見的存在，因為不可知不可見，所以人們為祂發明了不同的名字，和形象；有時祂又沒有名字沒有形象，只是隨意變化成各種形貌，住在人們心中。
是一種傾慕和期待：如果有一種存在，只是一，卻大於整個世界？
詩人不願意輕易否定神：「我們只能設想／祢不可能存在。這是／祢希望我們想的嗎？」他觀看世界，想捕捉更多有關神的蛛絲馬跡，抱怨著：「而祢幾乎甚麼都／不透露」詩句中卻又點點滴滴透露了很多：「毛地黃和山楂／嬌弱的玫瑰和堅韌的雛菊」植物的性格、型態變化，彷彿有強烈的意志去賦予它們這些特色、這些規則，或者神其實就是世界的規則？「我不能愛／我不瞭解的，」詩人觀看並感受，這些微妙的訊息，更熱烈地盼望：讓我知道祢，讓我瞭解祢……。
詩中的「祢」不一定指有名字的神祇，更像是一種巨大、不可見的自然力量。
〈晨禱〉是相信也是質疑，是質疑同時也是相信。
欣賞完整詩作
〈晨禱〉 Matins
原諒我如果我說我愛祢：強者
聽到的永遠是謊言，因為弱者永遠
受恐懼驅使。我不能愛
我不瞭解的，而祢幾乎甚麼都
不透露：難道祢像山楂樹
永遠不變在不變的地點
或者祢比較像毛地黃，前後矛盾
先在雛菊後面的坡地長出粉紅穗狀花
第二年變成紫花盛開在玫瑰園？祢一定看出
這對我們沒作用：這樣沉默的推銷
「祢是一切」的信仰，毛地黃和山楂
嬌弱的玫瑰和堅韌的雛菊——我們只能設想
祢不可能存在。這是
祢希望我們想的嗎？是為了
這原因清早才如此安靜：蟋蟀還不
摩擦它們的翅膀，貓們
在院子裡還不打架？
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