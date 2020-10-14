【名家評讀六之二】夏夏／用黑暗成全的光明──關於〈巫草〉

文／夏夏

神造萬物，而後造人，並要人替萬物命名，為要管理。在日本小說《陰陽師》中則提到，世間最短的咒語是名字。因此只要獲悉事物之名，就能予以掌控。

愛戀時，打聽心上人的名字，喃喃於口中，彷彿就能將無以名狀的思念化為實體緊擁；反之，對於恨之入骨的人，則閉口不願提起該名，兩者皆乃人之常情。葛綠珂自生命湧泉處採擷語言，讓人得以一窺其心靈祕境，無奈卻難逃「召來混亂，混亂——」。就如每座花園的宿命，終究不敵自然中有惡草惡果惡蟲，乃至惡風惡水。因此在〈巫草〉詩首，即指控這等「惡」之罪名，甚至詔告世人索性放棄為它命名，「如果你那麼恨我／就別費神替我／取名字」，以免蹧蹋語言。唯藉詩題，能知悉此惡之名，或是暫時的形象。

書名：《野鳶尾》作者： 露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück）譯者： 陳育虹出版社：寶瓶文化出版時間：2017年02月08日

惡之所以為惡，在於具有某種程度的真實性，因此往往比善更具有澄明真相的能力。狡黠的「惡」深知自己不過是容易取得的「替罪羔羊」，甚至是「一個障眼法」。最後更直言道那所要逃避的，關於始終的失敗，關於接二連三到來的死亡一如「你珍愛的花／幾乎一天死一棵」，關於「哀悼和委過」的無濟於事……。

葛綠珂嚮往青春，嚮往不朽，可也明白「現世的一切／原不為永存不朽」。一貫的逃避，終究無法消弭惡與善、興與亡，即便不予以命名或承認，玫瑰仍舊兀自芬芳，因此在詩末終究轉身面向至惡者的面孔，「我是最先來的／比你先，先於你／耕作這花園之始」，消亡與誕生原為相偕到來。寫作，是葛綠珂和生命對抗的頑強手段，用文字將情感封存在璀璨時刻，儘管情感的生發者已凋零。生死、愛憎原不可斷然一分為二，於是熱愛永恆的詩人以指責惡的長存來頌揚生命，乃至於與生生不息的太陽月亮「統領這野地」。

欣賞完整詩作 〈巫草〉 Witchgrass 看不下去了 我不忍心再看下去—— 有些東西來到世間 卻惹人嫌 召來混亂，混亂—— 如果你那麼恨我 就別費神替我 取名字：難道你需要 語言裡多添一個 含糊的嘟囔，需要 另一種方式 找一隻替罪羔羊—— 我們都了解 如果你信 一個神，你只需要 一個敵人—— 我不是敵人，只是 一個障眼法，好讓你忽視 發生在這裡 在這床上的事 一個失敗的 小小範例。你珍愛的花 幾乎一天死一棵 你無法心安除非 抓到元兇，箭頭這就指向 那剩下的，恰巧 比你個人所偏愛 更頑強的那些—— 現世的一切 原不為永存不朽 但何必這麼承認如果你能 繼續你一貫的 做法：哀悼和委過 永遠秤不離鉈 不需要你歌頌 我也能生存。我是最先來的 比你先，先於你 耕作這花園之始 而我會留在這，直到只剩 太陽和月亮，以及海，以及曠野 我會統領這野地

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