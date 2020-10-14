【名家評讀六之一】崔舜華／預感──關於〈花園〉

文／崔舜華

請想像：一個溫甜如女子肌膚反光的春天午後，落葉仰接日照的光澤、將溫暖傳遞給親暱過其肌理的鞋底；一場無私無噪如貓毛裹擁身軀的靜雨，令每一寸被包裹於毛織或棉面下的肌膚被完整地屏蔽，阻絕了外界微小波動而感到安全、自在；又例如：一盞淚盈杯緣而幾乎靜止的燭燈；一杯從極黑極冷的深夜內部遞來的暖牛奶；一件剛剛熨燙好的襯衫，在無人的室內靜靜散發百合新生的氣味；分別時的擁抱，臉龐接收到情人肩頭堅實如水鹿背脊的觸感……

此等種種，皆令我們在當下感受到純粹的狂喜；這般時刻是完美的、神聖的、毫無疑義的喜悅，使胸口感到一陣甜蜜的緊張。然而，在這片金色的夢幻平原上，密密布滿了無數蛛絲般的細小破綻，惱人地沾黏在正欲起舞、奔跑的腳踝上，你想斬斷這未知的詛咒，反而卻越扯越緊、越纏越密，終至令人困難地窒息。

因此，我們經常感覺，此時的美好生活像一冊玻璃打造的故事書，一片祥和的情節之外，已隱約透露了破敗的徵兆：下一分鐘，天使將墜入深淵，聖女將遭遇強擄，病母將溘然氣絕，戀侶將分隔天涯。

這也是為什麼，當我們全副身心沉沉浸泡於美妙的泉沼深處時，往往從胸脅處湧現一股難以抑制的憂慮；當我們吮飲歡愉之蜜的同時，卻強烈地感受到一份屬於往逝者不復轉圜的哀傷──當我們安然躺在舒服的床鋪上，腦海卻浮現關於地震、洪水與惡火的恐懼；當我們靜靜將頭枕於情人溫暖的臂膀間，竟無端地湧上一股落淚的衝動，因無法解釋眼底預感著別離的淚水，以至於不得不避開接吻的唇、別過臉龐……。

書名：《野鳶尾》作者： 露伊絲‧葛綠珂（Louise Glück）譯者： 陳育虹出版社：寶瓶文化出版時間：2017年02月08日

生活是這樣的：在純然的幸福裡，我們得以更深地體悟著不幸。正因享用著幸福，種種美妙的訊息刺激著我們的想像力，令我們能夠更鮮活、更敏銳、更柔軟地運用「人生無常」這項普遍的理解與想像，來製作精緻的糖衣，緊緊包裹住眼前一碰即碎的太張揚、太銳利的幸福之感，我們的心智，藉由各種痛苦、失敗、災禍與壞運氣的預演，彷彿請求並成功得到了神明對於實在太過年輕而快樂的自己的寬恕，由此感到奇異的慰藉。

這時候是冬天了……看！清晨的鳥群惺忪地飛行在涼霧中，日光自無垠天際煦煦灑落，如一襲以億萬粒水晶完美縫織的巨大披肩，迎納著空氣、聲音和微風緩緩地下降，披覆於這座城市中每一座沉默的屋頂、窗邊織夢的盆栽、人們摩肩接踵的街道和袒露的泥土地上，從不知何處的窗口傳出無名的琴聲，那駐足聆聽之人將被迎入顧爾德的花園聽取鳶尾花綻放的微響。

★udn 會員獨享，結帳輸入「reader100」，電子書售價再折20％！★