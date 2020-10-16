【相處之道】約翰．高特曼／ 4種關鍵態度決定婚姻成敗

文／約翰．高特曼（John Gottaman）

在經過十年分析愛情實驗室的資料之後，約翰發現了一組決定一樁婚姻成敗的關鍵變項：在訪談中，一對夫妻展現出的態度是正面還是負面？這個問題並沒有太大的灰色地帶。他們不是強調一起度過的快樂時光，並且淡化不愉快的經驗，就是反過來強調不愉快的經驗，淡化快樂的時光。另一方面，他們不是強調伴侶的優點，淡化那些可能惹人厭的特質，就是反過來指出伴侶的缺點，對優點避而不談。

我們從實驗中得到的結果顯示，那些很可能會擁有幸福婚姻的夫妻都在談論彼此關係時展現出以下的特質：

1. 對伴侶的喜愛、情感和欣賞：無論是在語言或非語言的層面上，這幾對夫妻都表達出正面的情感（溫情、幽默、依戀）；他們強調在一起時的愉快時光，並且稱讚身邊的伴侶。

2. 「合」vs.「離」：這幾對夫妻都強調順暢溝通的能力，以及兩人作為共同體的認知。在訪談時，他們會使用「我們」或「我們的」等字眼，而不是「我」或「我的」。他們不會將彼此描述為獨自分開的個體。

3. 「拓展」vs.「退縮」：擁有幸福婚姻的夫妻能夠生動且清楚地描述曾共度的快樂時光。反之，那些生活不愉快的夫妻無法想起相處的細節，敘述也十分模糊。前者在談論彼此的關係時展現出正面且充滿活力的態度，後者則對於回憶過去沒有絲毫熱情。前者很自然地說出他們之間親密接觸的資訊，而不是表現出冷淡和帶有防衛性的態度。

4. 以共度難關為榮：在一段成功的關係裡，兩人共同打造充滿價值、目標和意義的人生。他們會以曾經攜手共度艱難的時刻為榮，而不是陷入沮喪和絕望。他們會強調對於這段關係的付出，而不是質疑自己是否該繼續和對方走下去。他們以這段關係為傲，而不會羞於啟齒。他們暢談彼此共有的價值觀、目標和生活哲學。他們致力於營造出共同的生命意義和人生目的，以及消磨時間的方式。他們也為這段關係創造出許多「傳統」，來維繫情感的羈絆。這種傳統我們稱之為「連結儀式」（rituals of connection）。約會就是「連結儀式」的一個好例子。

（圖／Unsplash）

如果一對夫妻在訪談開始時就表現出負面的態度，無論是言語、臉部表情或肢體動作（憤世嫉俗、嘲諷或翻白眼），這代表負面情緒的開關已經開啟，這也幾乎無可避免地預示了這段關係的衰敗。如果這對夫妻對於彼此的關係表現出失望和幻滅，彷彿婚姻生活不如當初的預期，或者感受到沮喪、無望和苦澀，那離婚的可能性就大為升高。但是請記得，負面的情緒和令人遺憾的事件必然會出現在所有愛情關係中，關鍵在於如何正面地詮釋這些負面的情況、正面地看待伴侶的人格、在日常生活中極大化正面的態度，並且盡量淡化（蘊含在伴侶心中和彼此關係裡的）負面情緒。

簡單來說，情侶如果清楚感知到彼此的負面態度，這段關係就會快速地受到侵蝕。每一段成功的婚姻和愛情關係，都有深厚且親密的友誼作為基礎：兩人真正理解彼此的內心，全心全意站在同一條陣線上。這也是為什麼本書所規劃的對話模式如此重要。你所選擇的語言、語調甚至臉部表情，都有至關重要的影響。

我們每一個人有時候都會犯錯。當溝通上出了差錯，就必須加以補救。

書名：《讓愛情長久的八場約會：美國婚姻權威高特曼點出親密關係中，不能不聊的八個話題》作者：約翰．高特曼（John Gottaman）、茱莉．高特曼( Julie Schwartz Gottman)、道格．亞伯蘭斯（Doug Abrams）、 瑞秋．亞伯蘭斯（Rachel Abrams）出版社：三采文化出版時間：2020年07月10日

當然，我們每一個人都會犯錯。當溝通上出了差錯，就必須加以補救。期待和伴侶有完美無缺的溝通，就和期待每次揮桿都一桿進洞一樣不切實際。幸福的關係並不代表就不會發生爭吵，而是在每次令人遺憾的事情發生之後，能夠及時修補，並且維持兩人之間的連結。其實幸福的夫妻和不幸福的夫妻之間並沒有太多差異，前者只是能夠以更輕鬆且快速的方式導正錯誤，回歸原本在一起的幸福時光。

最後，一段關係的成敗有很大一部分取決於你和伴侶之間的對話。本書包含了超過三百對夫妻或情侶的約會紀錄。他們實際演練、錄下交談的內容，並且分享他們的故事。無論是新婚夫妻、性冷感的夫妻、同性戀情侶或者老夫老妻，都發現這些對話讓他們與伴侶更加貼近，幫助他們以嶄新且令人興奮的角度來審視自己的另一半。他們的感情更加穩固，彷彿又談過了一次戀愛。

你也能夠做到。

●本文摘自 三采文化出版《讓愛情長久的八場約會：美國婚姻權威高特曼點出親密關係中，不能不聊的八個話題》之前言