【舊朝往事】李今芸／辮子去哪兒了？

文／李今芸

辛亥革命前後，中國男人剪去了辮子，這些為數不少的髮辮，最後流落到哪裡？其實，大部分竟都賣到國外去了。1910 年時，市場上對於頭髮的需求突然變大，於是，剪辮運動就此半推半就地展開了⋯⋯。

外國人為什麼要買中國人的辮子？主因是要拿頭髮當原料，這些頭髮有一大部分被製成了當時最流行的商品——髮網，一個一個 地套到了有錢太太們的頭頂上。

筆者無意中在十九、二十世紀的中國海關檔案中發現辮子出口的史料，順著辮子抽絲剝繭，沒想到，一個超過半世紀的故事就此 跳了出來。這當中涉及了女人、小孩、猶太人，正好幾乎都是當時 的弱勢族群。他們靠著鬻賣、收購髮絲為生，而這段賣髮的過程，正好與十九、二十世紀，戰爭及災難頻仍的近現代史互相重疊。農 村的苦難、女性的偉大與韌性，乃至於猶太人所遭遇的浩劫等，樁樁件件都是屬於這個時代的悲慘境遇。

本書除了講述髮網本身的故事，有一部分也不得不涉及猶太人 顛沛流離的過去，而筆者側面勾勒出了捷克一部分的近現代史，這 是臺灣讀者較為陌生的領域。透過這根髮辮，串起了捷克、山東、 臺灣各地的人民，譜出了一個他們專屬的髮網三部曲，當時的婦女在捷克、山東與臺灣，分別透過髮網，編織出她們自己的歷史，熬過了那個苦難的年頭。

本書另一個目的是介紹通俗歷史，筆者為了提高文章的可讀性，採用雜誌書的編排方式，大量使用照片和邊欄來補充說明髮網 的故事，這樣的手法或許不容易聚焦，但我認為增加了閱讀歷史時 的趣味，希望鼓勵更多人願意翻閱歷史書籍，讓思考變得理性。這或許很困難，但我還是想試試，畢竟歷史學家們也不一定都習慣理性思考，只要努力，總有希望。

我一直認為，不論是臺灣史或中國史，都應放在世界史的框架下來認識、學習，臺灣史或中國史的外來因素很多，如荷蘭東印度 公司，如佛教、美洲農作物等，始終無法避免外來力量的介入，不論是基於歷史的事實，或為了開拓臺灣人的國際觀，我們都應從世界史的角度來看臺灣與中國兩地的歷史演進，然後再把兩者放在適當的位置上。這部書可說是我的一個實驗─髮網是屬於捷克、山東，也是臺灣的產物。

書名：《髮辮走天涯》作者：李今芸出版社：時報文化出版出版時間：2020年09月18日

我於書中還原的這段辮子的故事，算是臺、捷學術界兩位女性歷史學者合作的成果。感謝相識多年的捷克好友包捷（Dr. Lucie Olivová）為我蒐集捷克方面的材料。研究也是緣分，假如包捷不認 識好友 Maja Dohnalova，那麼 Bondy 的故事就出不來。包捷與我花 了二個月時間在捷克高地進行口訪，一起旅遊，探訪檔案館、博物 館，沿途中不僅為我翻譯，還為我準備口糧，在大家淪入前不著村 後不著店的困窘之際，這些口糧還真是大旱中的及時雨。和那個時 代的女性相比，我們很幸運，既毋需挑燈編網，身為現代女性，還能如此隨心所欲四處踏查，研究歷史。再者，歷經一番周折後還能 夠有一點小成果，找到不少線索，揭露了過去鮮為人注意的女性歷史，很是感恩。

嚴格說來，我們倆人其實也是在編網─編歷史的網。在我編寫髮網歷史的過程中，捷克的往昔也都再度映現在了腦海中。

我個人很喜愛捷克。這塊土地孕育出不少了不起的人物，如卡夫卡、弗洛伊德、哈維爾和保時捷─金龜車的設計者，他製造了世 界上第一部油電動力混合的環保車。另外，猶太大指揮家暨作曲家 馬勒（Gustav Mahler, 1860 ∼ 1911 年）也正是在捷克這塊土地成長的。除了這些著名人物令人流連忘返之外，捷克的許多大城小鎮都很美麗，布拉格永遠吸引著來自世界各地的觀光客，莫爾島河的音樂也不時地迴盪在人們的心中。我也很樂意以這本小書，紀念我與捷克的這一段情緣。

●本文摘自 時報出版《髮辮走天涯》之自序

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