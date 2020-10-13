【相處之道】作家H／「出軌」是部燒腦的科幻片

文／作家Ｈ

《天能》（Tenet）在疫情肆虐的時間點上映。大家都說，這是部可以拯救電影產業的商業巨作，然而看完電影的人第一時間都矇了。

有些人走出戲院後說出了電影內容的百分之三十，有些人擷取到另外的百分之二十，有些人則是從頭到尾都不理會劇情，只顧著感官享受。這種「瞎子摸象」，各說各話的感受，大概就是我對於「出軌」這件事，普遍大眾認知的描述。

又或者，我們可以從另外一件事情，來談談「出軌」在我腦中呈現與解釋的方式。

每天我都會收到不同的讀者寫述他們自己的故事，自己出軌或者另一半出軌的橋段大概就占了百分之九十。於是當我開始每一天都認真回覆的同時，不免又感到一種倦怠，這時候身邊就會有朋友提出善意的提議：既然都是出軌，為什麼不分門別類，直接看是哪一種狀態，就複製貼上同樣的答案即可呢？！

但答案就是：不可。

（圖／Unsplash）

「出軌」這件事情，在外人眼中看來似乎都是相同的行為，但是在當事人心中，絕對都是屬於自己獨一無二的生命體驗，而真正要幫助他們理解這些過程背後的原因或者真實面向，那就不可能是單一答案可以一概而論的。

講些一般人平時或許不會思考的部分。像是：「出軌」要討論的，一定是這對夫妻在結婚之後相處與溝通的問題嗎？其實有很多「出軌」事件，是在婚前就存在的。也就是說，如果你認為「出軌」只是因為婚姻生活磨損掉了戀愛溫度，那麼這一題的答案，你就會答錯。

再者，「出軌」事件發生，肯定是做出「出軌」行為那個人的錯嗎？其實在很多婚姻個案中，「出軌」是結果，兩個人先是在溝通上早已經發生問題，因為沒有獲得解決，所以才會有一方「被迫」做出傷害婚姻的事情。

又或者，有些人講出「出軌」的原因，是因為另一半在「性事」上面沒有辦法滿足自己，因此自己實在有需求，所以在一個不小心的狀態下，碰上了另外一個可以滿足自己的人。所以，我們只要解決這對夫妻之間的「房事」問題，這個事情就可以告一段落嗎？不。很多「性事」不美滿，其實是兩人之間的心理狀態不協調，溝通不完整，進而影響了親密關係。也就是說，追根究柢，在這個自以為是因為自己性關係沒被滿足的主角身上，真正沒被滿足到的，是心裡上的缺口。

再來說說外遇對象！

很多人認為外遇對象絕對是存心的，是壞心眼的，是搞破壞的。然而如果有人追蹤過因為第三者而離婚，最後還跟第三者再婚的婚姻，是否美滿，答案可能會跌破眾人眼鏡。至少，並不會像大家口中說的那樣，外遇過一次，就一定會外遇第二次。要知道，在某些關係裡，後來的第三者，才是真正的第一人，才是真正的真命天子，但是一旦我們被「婚姻就是一切」的思想所瞞蓋時，對於人生的看法會變得狹隘，對於離婚的決定會覺得荒誕；對於外遇的解析，也同時會變成偏頗。

正因為光是「出軌」這兩個字，就有那麼多種可能以及原因，甚至是隱藏在這底下，這兩人或第三人他們心底的病灶沒有被發現，「出軌」這件事情，才不能用簡單的複製貼上給出答案。又或者說，我們永遠無法給出這兩個字一個最正確的定義，所以才有心理師的存在，才有研究心理學的必要，用來幫你解開這些燒腦的迴路與原理。

我喜歡培芸的文字，原因就在於此。

書名：《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》作者： 洪培芸出版社：寶瓶文化出版時間：2020年10月07日

培芸的觀念一向是客觀且包容，多面向並且與時俱進的，不會單單站在單一族群的上面發聲，更不會堅決地認定「出軌」這兩個字代表著誰的對錯，而是能夠好好地梳理每個人，每種族群，每個案例在「出軌」這兩個字面前，當事者各自需要的是什麼樣的文字以及意見。

培芸的文字絕對不僅僅是在撫平因為「出軌」事件而受傷的心靈，更重要的，是能夠透過「出軌」事件，而得到提升。

一如《天能》裡面提到，「該發生的事情，就是會發生」，在理解這麼燒腦的人類行為背後的原因與意義之餘，更應該在這樣混沌的世代裡面，學習如何掌控自己的心靈，不被那些故弄玄虛的人生橋段給迷惑，進而走出自己的一條康莊道路。

這是我推薦給大家這本好書的原因。

●本文摘自 寶瓶文化 於10月7日出版新書《為什麼關係融洽，另一半仍出軌？》之推薦序。

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