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諾貝爾獎得主珍妮佛‧道納以《基因編輯大革命》警示世人

聯合新聞網 / 讀.書.人
諾貝爾化學獎新科得主露珍妮佛・道納（Jennifer A. Doudna）。圖片取自諾貝爾獎官網
諾貝爾化學獎新科得主露珍妮佛・道納（Jennifer A. Doudna）。圖片取自諾貝爾獎官網

書名：《基因編輯大革命：CRISPR如何改寫基因密碼、掌控演化、影響生命的未來》作者：珍妮佛・道納（Jennifer A. Doudna）、山繆爾・史騰伯格（Samuel H. Sternberg）譯者：王惟芬出版社：天下文化出版時間：2018年05月31日
書名：《基因編輯大革命：CRISPR如何改寫基因密碼、掌控演化、影響生命的未來》
作者：珍妮佛・道納（Jennifer A. Doudna）、山繆爾・史騰伯格（Samuel H. Sternberg）
譯者：王惟芬
出版社：天下文化
出版時間：2018年05月31日

10月7日甫公布的諾貝爾化學獎得主之一珍妮佛‧道納（Jennifer Doudna），是解開基因編輯CRISPR機制的科學家之一，她親自寫下《基因編輯大革命》，導覽CRISPR技術驚心動魄的發現歷程、令人嘆為觀止的科學原理、各種實用或充滿想像力的應用，以及未來的展望和隱憂。

CRISPR原本是自然界中細菌的一種免疫系統，能鎖定入侵的病毒，剪碎它們的DNA。經過科學家的解密，利用這種系統的定位與切割功能，把它變成最簡單、便宜又有效的基因編輯工具。如今我們幾乎可以用CRISPR來編輯每一種生物DNA上的字母，到了隨心所欲的地步。

現今每一種生物的基因組成，都是長達幾十億年的演化傑作，CRISPR技術才問世短短幾年，就可以快速改編所有基因。人類接手了演化的力量，能夠左右所有生物未來的命運，例如能夠抵抗病害的水稻、無法傳播瘧疾的蚊子、還有不再長角的牛，並可望開發出治療癌症、遺傳疾病及愛滋病等疾病的療法。甚至有科學家正在讓滅絕的猛獁象復活，這似乎帶來無限前景，但也可能帶來駭人危機，像是無意間擴大遺傳不平等，或使一個物種消失。中國生物學家賀建奎以相關技術修改一對雙胞胎女嬰胚胎的基因，使她們可以抵禦HIV病毒，引發全球科學家強烈的道德激辯，賀建奎也因此獲中國當局以非法行醫罪為由被判有期徒刑三年。

珍妮佛・道納在《基因編輯大革命》書中娓娓道來CRISPR的各種應用與無限可能性，她更呼籲每個人都必須立即正視跟CRISPR相關的科學與倫理觀點，因為當你能想像前，CRISPR已經在改變我們的生活環境。

諾貝爾化學獎得主珍妮佛重要著作《基因編輯大革命》（圖／天下文化　提供）
諾貝爾化學獎得主珍妮佛重要著作《基因編輯大革命》（圖／天下文化　提供）

珍妮佛・道納（Jennifer A. Doudna），柏克萊大學分子暨細胞生物學系及化學系教授。她是CRISPR生物學、基因組工程等領域的國際權威、2015年《時代》雜誌百大人物、2016年唐獎生技醫藥獎得主、2020諾貝爾化學獎得主。


基因 諾貝爾 愛滋病 DNA 癌症

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