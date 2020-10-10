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【生命領悟】艾倫．狄維瑟／單車騎士

聯合新聞網 / 圓神出版
（圖／Unsplash）
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編按：

每位醫生與護士心裡都有位終生難忘的病人，用生命教會他們勇敢，也醫治了脆弱……。

86位橫跨科別領域的醫護人員，闡述從醫以來，心中始終無法抹滅的那位病人。這些病人與故事打破了醫病之間的刻板界線，帶著他們重新檢視專業、領會人生，也學會面對內心的脆弱與恐懼。醫護人員看似理性冷靜的外表下，同樣有著炙熱的心與豐沛的感性，面對死亡，他們也同樣恐懼無助。這些故事，不僅為他們帶來勇氣，也將為讀者帶來深刻的感動與慰藉。

文／艾倫．狄維瑟 （Ellen de Visser）

我知道我無法棄他於危難中不顧，但我幫他結束生命的那天下午，卻是此生我最難過、最痛苦的其中一刻。

我到現在都還記得，外科醫生說我將成為某位職業單車選手的主治醫生時，我當下的反應。我也很喜歡騎單車，為此我感到非常期待，也覺得我們一定會合得來。但外科醫生還加了一則忠告，說他是個很古怪的病人。他說得沒錯，基本上葛蘭實在是個很難讓醫生對他有好印象的病人。他說話相當直言不諱，但會帶著幾分幽默和諷刺，這點我很欣賞。他每次來回診，最後我們總是只聊癌症一分鐘，卻用另外二十分鐘聊單車。

十個月前他剛動過手術清除結腸癌，而現在癌細胞卻轉移了。我們只能為他安排化療，這種治療方法有可能會延長他的預後。平均來說，像葛蘭這種情況的病人大約還有一年可活，但他卻對統計數據嗤之以鼻，還是照常每週進行長距離的騎車訓練，甚至攀越西班牙地勢最險峻的山脈。他就這樣騎車走過化療的過程，還說既然要痛，不如就痛個徹底。

我們原本預期他可以活一年，但他卻活了超過兩年。我沒辦法證明是騎車的功勞，但卻直覺應該是這樣。騎車讓他整個人感覺好多了，也在某種程度上減輕了副作用，讓他有地方分散注意力，可以暫時把癌症拋諸腦後。

科學上並沒有任何證據顯示，運動可以幫助癌症病患活得更久。可能跟病人的整體健康比較有關，不論是在精神上或肉體上。運動可以強化免疫系統，進而幫助病患經得住伴隨癌症治療而來的痛苦。我每天都會對我的病人說明這點，還會用葛蘭的病情當做例子。

多虧他，我們現在正考慮在醫院裡推行正式的運動方案。為什麼一定要阻止病人騎車，叫他們得回診或進行療程呢？我們的計畫是要推行一種伙伴系統，讓志工和病人一起騎車，從家裡接他們到醫院，並從醫院送他們回家。我甚至覺得病人可以在做完化療後騎車回家。有何不可？可別低估了他們的能耐。

整整兩年的期間，葛蘭和我成了彼此的摯友。我常常在想這樣恰當嗎？是可被允許的嗎？會不會有什麼利益衝突呢？但葛蘭始終保有著他的自主性。當我告訴他說我想在醫院裡開設化療花園的計畫，我們的友誼也因此加深了。這個花園就像一個休息室一樣，病人在裡面可以感到放鬆，在一個自然的戶外環境裡接受治療。但資金仍然是大問題，所以葛蘭建議可以辦一場募款性質的單車活動。活動後來很成功，我們合力募到了五萬歐元，從醫院通往花園的那條路甚至還用他的名字來命名。

書名：《那個病人，我人生的醫生》作者：艾倫．狄維瑟 （Ellen de Visser）出版社：圓神出版出版時間：2020年08月01日
書名：《那個病人，我人生的醫生》
作者：艾倫．狄維瑟 （Ellen de Visser）
出版社：圓神出版
出版時間：2020年08月01日

我一直都很小心不要帶著我的工作回家。當然我還是會體恤我的病人，但只要我把門關上，那些掛慮就得留在另外一邊。但在葛蘭身上，這套完全行不通。在這之前，我從來不曾跟一個病人如此貼近過。

當他的健康狀況開始走下坡時，他要求我擔任幫他施行安樂死的醫生。我到他家裡去看他、反覆為此討論，他也看得出我覺得很不好受。「你該不會怕了吧？」他用擔心的眼神看著我，接著馬上用他慣有的幽默反將我一軍：「你知道誰才是那個不好受的人嗎？是我！」我知道我無法棄他於危難中不顧，但我幫他結束生命的那天下午，卻是此生我最難過、最痛苦的其中一刻。

他曾經提議要送我一件車衣當禮物，當時我拒絕了，覺得收病人送的禮物不太恰當。在他死後，他的妻子交給我一個包裹，裡面裝著騎車的全套裝備，還有一張葛蘭寫的字條：「看到了吧？我也是會寫遺言的。」

●本文摘自 圓神出版社出版之《那個病人，我人生的醫生》


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