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林強來了！「臺灣文學巡禮」邀你「向前走」到高雄見面！
文／聯合文學編輯部
「2020臺灣文學巡禮」邀你「向前走」到高雄來朝聖！
由勇源教育發展基金會、聯合文學基金會共同舉辦之「2020臺灣文學巡禮」，於10月17日（星期日）下午兩點，邀請到知名音樂人林強老師，以「樂工前行──分享音樂工作的種種」為題，於高雄建軍跨域基地藝術村（高雄市苓雅區建軍路2號）盛大開講，樂迷們可別錯過這次機會！
林強：樂工前行──分享音樂工作的種種
活動日期：2020年10月17日(六) 14:00 ~ 16:00
活動地點：建軍跨域基地藝術村 （高雄市苓雅區建軍路2號）
報名傳送門： 免費活動，報名請先報名！https://reurl.cc/0OdKDK
主辦：勇源教育發展基金會
執行協辦：財團法人聯合文學基金會
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