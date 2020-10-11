林強來了！「臺灣文學巡禮」邀你「向前走」到高雄見面！

《髮辮走天涯》本書除了講述髮網本身的故事，也有一部分不得不涉及猶太人顛沛流離的過去，進而從側面勾勒出捷克一部分的近代史，這或許會是臺灣讀者較為陌生的領域。然而即便如此，這根髮辮確實串起了捷克、山東、臺灣三地，譜出了苦難三部曲；當時的婦女在捷克、山東與臺灣，分別透過髮網，編織出她們自己的歷史，熬過了那個苦難的年頭。

2020-10-12 17:30