【生活的風景】褚士瑩／野蠻才是最優雅的生長

文／褚士瑩

小時候，我不喜歡團體生活，規定我必須跟所有的人，在同樣的時候，做一樣的事，總讓我痛苦萬分。

幸好，我們三兄妹跟年邁的外婆同住，我的哥哥是長孫，又會念書，簡直是全村的驕傲，所以只要我哥哥開始念書，外婆就會把我跟姊姊，像在屋子裡發現白蟻一樣，趕到屋外去，要我們姊弟倆在大太陽底下「拔草」。問題是哥哥不知道為什麼，永遠在念書，所以我就順理成章地整天待在戶外當個野孩子，沒有人對我有什麼期待。基本上，我就是外婆要我拔的野草。

小學四年級下學期的時候，突然跟著家人從高雄鄉間搬到台北市中心，野草突然被塞進一個不見天日的三吋小花盆裡。

幸好，當時我遇到一個喜歡做科學展覽的自然老師，她對於形式的東西不怎麼在意，允許我可以不用待在教室裡，但條件是要跟著她做科學實驗。於是我開始藉著做科展的名義，躲過不想要跟別人做同一件事的時光，得到我需要的喘息空間——雖然現在回想起來，當時做的實驗都很可笑，比如用各種化學藥劑融解黏在女同學頭髮上的口香糖，或是用各種不同光線強度的檯燈來孵鴨蛋之類的。

我還記得，用氨水來融解頭髮上的口香糖雖然有效，但遭到班上所有女生的嫌惡，因為誰也不想要整個頭髮都是尿騷味。

實驗室裡阿摩尼亞的味道已經夠臭了，在牆邊用檯燈照射的鴨蛋受精卵，也被我燒焦不少，於是尿騷味之外，又加上了讓人困擾的臭鴨蛋、腐屍味。

這麼臭的地方，誰也不想靠近，所以我這個鄉下來的孩子，就在臭味形成的隱形保護罩之下，順利躲避許多那些我討厭的團體活動。

但最讓人困擾的，不是臭氣沖天的死鴨蛋，而是順利孵出來的雛鴨，因為我從來沒想過鴨子孵出來該怎麼辦，更糟的是，自然老師其實也不知道怎麼辦。於是我們只好驚慌地推給隔壁班女生養，這個倒楣的隔壁班女生叫做高郁雯，到現在我們工作上還有聯繫，每次說起這件往事還忍不住哈哈大笑。

就這樣，平庸的我，糊裡糊塗地接受自然老師的保護。然而從小學畢業以後，卻再度進入全然的黑暗中。那是一個管教嚴格、男女分班、大量體罰、嚴格要求團體生活的國中時期，每天過著以升學為唯一目標的高壓生活。從早到晚，我覺得自己就是那顆一天二十四小時被強力燈泡照射的臭鴨蛋，在裡面慢慢地焦黑死去。

我因此向自己承諾，只要可以活著離開（聽起來也太悲情，不過當時確實是這麼想的），這輩子永遠不要再過一天那樣的生活。

上高中以後，開始積極打工存錢，努力追尋經濟獨立。背起背包去旅行，到很遠的地方去體驗生活，去陌生的國度念書，在不同的國家工作。設定自己的目標，慢慢地去實現它，而且還三天兩頭，時常改變目標。

慢慢地，我看到自己長成自己喜歡的樣子。

慢慢地，我成為長輩口中的「世界公民」。

在這過程中，我走遍了世界各地的咖啡農場，還有茶園。每次看到丘陵上整齊劃一的大型茶園，有人在採茶、有人在噴灑農藥、有人在澆水、有人在施肥，這幅美麗的景象總會讓我不寒而慄，讓我立刻聯想到我蒼白的國中生活。就像茶園中幾千株、幾萬株茶樹之一，被修剪得整整齊齊，跟別的茶樹一模一樣，外表看起來綠意盎然，但是體內流滿毒素，沒有人在乎我是誰、在想什麼，內在跟死了沒什麼兩樣，我的存在沒有意義。

書名：《野蠻生長：學會放任自己，擺脫被困住的人生》作者：褚士瑩出版社：大田出版社出版時間：2020年10月01日

為了好好活著，我必須長出腳、長出腦袋，離開茶園，拒絕這一切的澆灌和修剪，走進荒蕪的森林裡面，長成一株有自己樣子的野茶樹。

野茶樹並不是一種不同的品種，僅僅只是一棵平凡的茶樹，做了一個不同的決定。雖然外表看起來是天生天養，但這棵野茶樹，對自己充滿了期待，跟小時候那株不抱期待的野草很不一樣。我知道，因為我嚐過精心焙製的野茶，那種乾淨、優雅的滋味。後來開始學習哲學，我才知道，那種存在，就是海德格在《存在與時間》裡說的「親在」（dasein）。

這是一個野蠻的決定，卻有著優雅的結果。

這個決定，不是憤怒的、也不具攻擊性，卻是激進、充滿期待的。這一次，我願意花時間慢慢來，跟世界保持適當的距離，學會對自己保持很高的期待，看到自己的價值，欣賞留白的美感生活，不害怕跟世界對立，勇敢選擇激進的態度，放空讓自己保持無知，保持開放的態度。這個野蠻的決定，卻同時是最優雅的決定，讓我在每一次生命被卡住的時候，只要稍微優雅轉身，就可以掙脫束縛，繼續舒適地做自己。

慢慢地，我變成了自己想要的樣子。

●本文摘自大田出版社於2020年10月01日出版新書《野蠻生長：學會放任自己，擺脫被困住的人生》之自序

作者簡介 褚士瑩 一個從小就喜歡到世界盡頭去旅行的國際NGO工作者，專業訓練來自埃及AUC大學唸新聞，及哈佛大學甘迺迪政府學院。 2001年起計畫遍佈世界各地，七大洋五大洲只缺南極洲跟南冰洋，他很愛自己的工作。在緬甸衝突地區的和平工作，讓褚士瑩意識到發展工作的極限，因此從2015年赴英國倫敦瑞士哲學作家艾倫．狄波頓成立的「The School Of Life」（人生學校），後來在法國「Institute of Philosophical Practices」（哲學踐行學院）師事奧斯卡．柏尼菲博士，學習哲學諮商，目標是在緬甸內戰衝突地區成立一個草根哲學機構，鼓勵武裝部隊跟難民營中長大的孩子一起思考「和平為什麼比較好？」，進一步用哲學思考來面對世界上各種戰爭、貧窮、難民、移工、歧視等複雜的問題。 在台灣期間，他串連在地與國際團隊，一起關心兒童與成人的思考教育、訓練NGO領域的專業工作者、客工、新移民、部落、環境、社區營造、小農與永續農業、自閉症成人、失智症家屬的支持。中文出版品包括《在西拉雅呼喊全世界》《我為什麼去法國上哲學課？》《我為什麼去法國上哲學課？實踐篇》《誰說我不夠好？》《企鵝都比你有特色》《一個旅人，在西拉雅》（大田出版）等五十多本作品。 瞭解更多：褚士瑩好書 大田出版社 打工 升學 閱讀風向球

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