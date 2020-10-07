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【日常省思】曾彥菁／失速世界需要慢勇氣

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／Unsplash）
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編按：

不管幾歲，許多人都會遇上一個「坎」：對自己的未來全然沒有想像，也不知道以後該做些什麼？曾經以為的夢幻工作，如今只換來身心的疲憊不堪，遲疑這是不是能做一輩子的事？人生真的要繼續這樣過下去嗎？曾彥菁就是遇上這樣的「坎」，當被最後一根稻草壓垮，她任性地離開主流職場，踏上尋找理想生活的路──只做喜歡的事，真的可以嗎？／不會餓死嗎？

跌跌撞撞摸索了兩年，她獲得的答案是「可以」。因為真心喜歡，工作與生活就不再是天秤的兩端，而是互相完滿的一個圓；越是認真生活，越能滋養工作，能發揮的影響與得到的回饋也更多。走過這段日子，她想邀請同樣徬徨的你，試著慢下來，問自己「工作」到底是什麼？我想過什麼樣的生活？成為怎樣的人？認識自己是誰，並誠實回應心中的渴望，踏出成為自己的實踐之路。

文／曾彥菁 Amazing

我偶爾會去想這些問題：「為什麼我們這樣工作、那樣生活？」「為什麼一天要上班八小時？」「為什麼每件事都要這麼趕、這麼努力？」「如果全世界一起慢下來，不就不用趕了嗎？」「這麼趕，到底急著去哪裡？」

普悠瑪出軌事件的省思

二○一八年十月二十一日，台灣發生普悠瑪列車出軌事件，我在電視機前和其他人一樣，既震驚又悲傷。

我總覺得，普悠瑪事件就是世界現狀的一個縮影，追求快還要再快，一分一秒都無法等待的社會，失速撞上了崩潰。

台鐵有其制度與組織上的錯誤，但是作為一個乘客，我不禁想著我們是不是每次責罵台鐵誤點，也一起加重了他們必須避免誤點的壓力？這樣的壓力長滿整個組織，成為了文化，然後再落實成了制度，向下壓制著司機員不可誤點，若誤點就要遭遇罰則，還有民眾的無情指責。落後的時間，我們必須加倍趕回來，機械壞了沒關係，再冒險一次撐過去吧！安全跟效率，我們選擇了後者，這不是某個單一個人的錯誤，而是整個社會文化的後果。

我們哪個人，沒有在深夜加班趕工過，為了追上那一個又一個如鬼魅般緊追在後的死線；我們哪個人，又沒有像鬼魅般掐住別人的脖子，要求他動作快一點，我的時間很寶貴，再慢就叫你們主管出來。

我們都在不自覺中，成了催緊油門的劊子手。

失事現場三天內要恢復通車，工作人員徹夜趕工，沒有時間休息；官員要在兩天內到立法院報到，就算真相未明，也要給社會大眾一個交代，一個安心，甚至一個假象也沒關係，有個說法就好了。

意外有時措手不及，人生也一定會有挫折失敗的時候，可是我們卻不留一絲時間，為這些巨大傷口，好好找碰撞來源，慢慢細心處理，靜靜為逝者哀悼，用真正痛定思痛的心，等待新的組織長成。

在我眼前的這個世界，已成了一輛失速列車，「再快一點快一點啊，已經來不及了！」「快一點再快一點啊，我們趕不上了！」

可是，飛快要去哪裡？趕時間到底為了什麼？我們為此付出了好多好多巨大的代價。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

請記得你的心，就是調速器

猛然發現，身處在當代社會，「慢」反而成為了最有勇氣的一件事。

大家都嫌網速不夠快，看不到最新最酷的 YouTube 影片，而你是否敢慢慢看一本書，浪擲五小時在同個故事？大家都炫耀自己今天IG多了一百人追蹤，你是否敢慢慢只和一個最重要的人，安靜度過一生？大家都在拚三十歲前買房買車成家，你是否敢堅定自己的步調，在只屬於你的時區裡慢慢活出自己？

我知道這其實很難，真的太難太難了，因為你一個人要對抗的，是整個世界的鞭策。

可是我總覺得，也沒有別的辦法，就算這是一條很難的路，也勢必要去走走看，試試看，才有機會告訴別人，這樣的生活方式真的是行得通的！你不要怕，你不用擔心，如果你想要，你可以慢一點沒關係，笨一點沒關係，少拿一點沒關係，吃虧了一點都沒關係。多一個人慢下來，世界就多了一點煞車，哪怕是一點點，都好。

那天晚上想著這些，我突然情緒激動，一邊落淚一邊寫下了文字，因為看見了自己選擇的生活與工作形式，背後其實有無比珍貴的意義。選擇了當接案文字工作者，相比持續在職場打拚的人，可能都要升上主管，獲得更多薪水了，可是我還過著有一案沒一案的日子。選擇了自主安排的生活，一周最多寫三、四篇文章，其他時間留給吃飯、睡覺、運動、學習，其實也會非常心慌，覺得自己應該要再有用一點，再多做一點。

可是我終於發現，自己此刻做的，就是從列車上跳出，不與大家飆速前進，而是選擇在鐵路旁慢慢走路，踢踢地上的小石子，看看日落又日出的消長，聽聽自己的心跳──心跳裡有恐懼、有遲疑、有害怕、有擔憂，可是也有了愛，盈滿生命感。

想起中文的造字實在很奇妙，「快」跟「慢」都是心字旁，不是刀字旁或辵字旁，前進的速度無關乎工具是什麼，而是我們的心如何。快跟慢，都在我們的心境之間，我們可以決定自己的速度，決定自己的腳步。心，就是我們的調速器。

書名：《有一種工作，叫生活》作者：曾彥菁出版社：遠流出版社出版時間：2020年03月01日
書名：《有一種工作，叫生活》
作者：曾彥菁
出版社：遠流出版社
出版時間：2020年03月01日

也可以「不做」什麼

有時決定要做什麼，需要很多勇氣，可是選擇「不做」什麼，則需要更加勇敢。揮手向飆速的車輛說掰掰，心甘情願一個人在路上慢慢來，相信這樣的緩步，也能抵達要去的地方。

慢慢走，為了更安穩、更平靜的生活；為了跟自己更靠近一點，跟愛人擁有餘裕談心、散步、吵架；為了在悲痛發生時，保有時間修復；為了好不容易來到這個世界，細細品味；為了所有最值得的人、事、物，耐心等待，用心陪伴，逗留一生，終不後悔。

●本文摘自遠流出版《有一種工作，叫生活》


作者簡介

曾彥菁 Amazing

文字工作者，在女人迷、天下獨立評論等平台游牧寫作。

一次失戀後，開啟心靈探索之旅，發現人生的痛苦都有生長脈絡，看見並梳理，我們才有機會活得不一樣。相信這樣的路徑，適用於每個生命，我們來到這世界，就是為了讓靈魂更美好。

現階段生命目標為：活得自由而無懼，清明又盡興。


列車 普悠瑪 出軌 遠流出版 閱讀風向球

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