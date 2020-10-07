【食物現形記】賴瑞．奧姆斯特 ／你所吃的食物是真的嗎？

文／賴瑞．奧姆斯特 （Larry Olmsted）

有天晚上，她的朋友到紐約來拜訪她，並邀請她去名廚馬利歐．巴塔利引以為傲的義大利旗艦餐廳「巴布餐館」（Babbo）吃晚餐。事後艾莉絲對我說起這個故事，說當時服務生端來一大塊起司，問她是否想在她的義大利麵中撒上帕馬地方乾酪。她不置可否，只是看著起司，並開口問服務生說：「你確定這是帕馬地方乾酪嗎？」

對方非常肯定地回答：「是的。」

「你確定嗎？」

「確定。」

於是她便要求要查看完整的起司，服務生有點慌了，找了一些藉口逃進廚房。幾分鐘之後，他帶著一塊長得不同、尺寸也較小的起司回到桌旁交給艾莉絲查看。上頭新出現的斑點看起來是陳舊而乾燥的，看得出已經超過了保存期限，但這確實是真正的帕馬地方乾酪，從上頭的點字圖樣可以證明。

「前面的那一塊是格拉娜帕達諾起司，」她解釋，「我能清楚辨識它的外殼。他們想必是手忙腳亂地翻遍了廚房各個角落，好不容易從抽屜找出那塊被遺忘的帕馬地方乾酪碎片。」顯然他們不該試圖蒙騙艾莉絲．菲克斯這個狠角色，然而，她是少數能辨識的人。我想知道的是，還有多少其他消費者就這樣吞下了便宜的替代品？甚至，這件事情發生在全美國最著名、最昂貴的義大利餐廳裡，其他的餐廳又會如何呢？

義大利帕馬火腿（Parma Ham）。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

甚至直到二○一三年，在加拿大銷售真正的帕馬火腿還是「違法」的，只能以「正宗火腿」這種奇怪的名字販售。這是因為，當地的肉品製造商「楓葉食品公司」（Maple Leaf Meats）在一九七一年的時候註冊了「帕馬火腿」的名稱，並在過去四十五年來持續愚弄消費者。當真正的帕馬火腿製造商發現這件事之後，他們能使用的最佳名稱就只剩下「正宗火腿」了，從此，這間公司就成為歐盟監管機構的眼中釘，直到二○一三年的一次貿易協定中，他們才在談判中取得某種程度的勝利，現在，真正的帕馬火腿製造商和楓葉食品公司都能用「帕馬火腿」之名販售商品，無論產品是真是假。

美國人更喜歡吃這種美味的火腿，然而火腿聯盟卻花了十年的時間以及超過百萬美元的法律費用，才讓「帕馬火腿」在美國取得註冊商標。於是，我們不會像加拿大鄰居一樣受騙，去購買那些添加了化學藥劑、防腐劑、填充劑與人工激素的假火腿，但壞消息是，在起司的部分我們仍然被蒙騙了。

大多數被我們稱之為「帕馬森起司」的東西，都是公然偽造帕馬地方乾酪，最典型的例子，就是由「卡夫食品」（Kraft）生產的仿冒品，它們隨處可見，裝在綠色的筒罐中，味道簡直和磨碎的綠色紙板差不多。這種現象可是近在你我眼前。二○一六年初，美國食藥監管局調查顯示，帕馬地方乾酪的詐欺已經成為全美消費的一大嚴重問題。根據管理局的測試，在包裝上描述為「百分百帕馬森起司」的產品，通常會使用一些廉價的起司來切割，還不僅是廉價而已，有的成分甚至是「木漿」。《彭博社》報導，卡夫食品的帕馬森起司中含有4%的纖維素，是一種植物來源的聚合物，主要用於製造紙張和紙板。其他品牌的帕馬森起司纖維量甚至高達7.8%。據烹飪網站「格拉勃街」（Grub Street）指出，食藥監管局還正在起訴一間名為「起司城堡」（Castle Cheese）的食品公司，這間公司長期以來都是連鎖超市的大型供應商，旗下有三個暢銷帕馬森起司品牌，卻涉嫌詐欺長達三十年。「所有這些品牌都不含帕馬地方乾酪，即便它們的標籤上全都宣稱是百分百的真品。」尼爾．舒曼告訴《彭博社》，坊間40%的帕馬森起司都不是真品。尼爾．舒曼的家族在紐澤西經營全美規模最大的義大利乾酪經銷商。

後來，歐盟法律迫使卡夫食品停止在歐洲銷售稱為帕馬森起司的商品，並重新命名為「帕馬賽羅」（Pamasello），但在美國境內，他們仍然繼續販賣宣稱為「百分之百磨碎」的帕馬森起司。我猜那所謂的「百分百」，指的是已經徹底磨碎，而不是指含有百分之百的帕馬森乾酪。請記住，根據歐盟與義大利的法律規定，真正的帕馬森乾酪只允許含有三種非常簡單的成分：純天然鮮奶、鹽和凝乳酶。卡夫食品的版本卻可能含有來歷與純度不明的牛奶、纖維素粉、山梨酸鉀和發酵劑。

書名：《你吃的食物是真的嗎？：起司、油、牛肉、海鮮、酒的真相現形記》作者：賴瑞．奧姆斯特（Larry Olmsted）譯者：劉佳澐出版社：高寶國際書版集團出版時間：2020年7月29日

你或許會認為帕馬森起司和帕馬地方乾酪是兩種不同的東西，但其實不是。英語中的「帕馬森」，其實正是義大利文「帕馬地方」的翻譯，正如英語的「Italy」其實是義大利原文「Italia」的翻譯，而首都羅馬的英文「Rome」其實是義大利原文「Roma」的翻譯，若去爭辯這些翻譯名稱和原文名稱是兩種不同的地點，這實在是非常愚蠢。另一個奇怪的現象是，日本的國名依照原文來音譯應該是「Nippon」，然而在美國，我們的法律上卻規定，日本製造的標籤上必須寫著我們自己的翻譯名稱「Japan」。話說回來，除了帕馬地方乾酪之外的所有食品，我們的法律都認定翻譯與原文名稱是指同一種產品。二○○八年，歐盟法院裁定，帕馬地方乾酪是唯一可以合法被稱為「帕馬森起司」的產品，而不僅僅是歐洲，其他所有第一世界國家都理解並認同這一點，除了阿根廷、紐西蘭和一些少數例外。

此外，自美國誕生前約兩百五十年起，「帕馬森」一詞就專門用來代指「帕馬地方乾酪」。十六世紀，義大利國內其他地區的居民，就開始稱這種產品為「帕馬地方乾酪」，意思是這種乾酪只來自帕馬當地。

帕馬森（Parmesan）起司也能當債券抵押品。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

「帕馬森」這個簡稱來自於法國，是義大利以外，第一個對起司優點擁有深刻理解的國家。五百年來，這兩個名詞一直是指同一種東西，至今也依然如此，除了那些試圖購買真食物的美國消費者還被蒙在鼓裡之外。如今，在美國任何一家有販售「帕馬森起司」的商店裡，你幾乎買不到任何真正的帕馬地方乾酪。

●本文摘自高寶國際書版集團出版之新書《你吃的食物是真的嗎？：起司、油、牛肉、海鮮、酒的真相現形記》。