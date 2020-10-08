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【出版快訊】差點輕生魯蛇醒悟「黑鑽定律」 變身韓國現象級網紅、逆轉人生

聯合新聞網 / 圓神出版
書名：《黑鑽定律》 作者：鄭周榮（정주영） 出版社：圓神出版 出版時間：2020年10月1日
書名：《黑鑽定律》
作者：鄭周榮（정주영）
出版社：圓神出版
出版時間：2020年10月1日


文／圓神出版企劃部

韓國暢銷20萬冊、閃耀之路卻曲折離奇的《黑鑽定律：哈佛頂尖1％人士成就卓越的祕密》終於在台上市。

本書作者鄭周榮耗時五年研究出「遮蔽信號」+「深入理解」=「黑鑽」這個成功學公式。

向全世界傳遞一項重要訊息：要想走往成功，首先要學會「遮蔽社會給你的負面信號」，驅逐那些總是認為你無法卓越的聲音；下一步則要「深入挖掘自己的才能」，專注於你最有興趣的領域，直至撥雲見日。

現已是暢銷作家的鄭周榮，在新書中緩緩吐露一件驚人事實：他曾經站立在老舊公寓的樓頂，一心想結束生命。

出生自三代都是教師的家庭，他自幼肩負「一定要出人頭地」的期許，卻彷彿被命運戲弄──他患有閱讀障礙、學科成績一蹋糊塗、自暴自棄以致身軀超過一百公斤……然而，就在下定決心縱身一躍之際，突然領悟過往所有社會給予他的負面評價，根本不是他的本質！

這個念頭，讓鄭周榮開始理解「遮蔽信號」的重要。他開始學會排除負面信號，從改變外表、將向他發出不當信號的人趕出生活圈開始。僅用短短四個月的時間，減下將近一半的體重，隨之而來的便是改善閱讀障礙，最後更受到出版社的賞識，原本即將向下墜的雙腳，一躍而成閃亮的黑鑽。

（圖／pixabay）
（圖／pixabay）

然而，若以為這本書所賦予的信號即到此為止，那就大錯特錯了。

《黑鑽定律》從撰寫到出版足足花了十年時間，但新書於2018年上市時，成績卻完全不見起色！

鄭周榮聽說書籍的成敗在甫出版之際即見生死，於是砸下千萬韓元自己買youtube廣告，更一個人為新書奔走一年，卻對新書銷量毫無幫助，這時候，負面信號又開始鋪天蓋地而來，勸他放棄的聲音一個接一個，但他卻堅決執行自己所書寫的內容：「遮蔽信號」+「深入理解」。

他開始經營Instagram，在網路上貼出關鍵段落，並接觸完整讀完全書的讀者，深刻認知這本書確實為他人的人生帶來重大轉變，就在持續不斷地分享之下，《黑鑽定律》的社群口碑逐漸上升，自2019年底開始翻紅，進軍總排行TOP1！新書更因此而獲得媒體關注與青睞，甚至屢屢被當作出版現象報導！

對於銷售成果，作者特別提到，重視「比較」的亞洲文化，很容易將失敗歸咎於自身不夠努力，卻未曾想過是外部的不當信號遮蔽了真實，誠如史丹佛大學的史提爾教授研究所述：「遮蔽信號，比改變貧窮或遺傳來得更實際有益。」

用自身銷售奇蹟來實證書中內容，《黑鑽定律》就是今年必讀的成功學捷徑！


圓神出版 哈佛 廣告 韓國 閱讀風向球

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