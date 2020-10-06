鄭秀妍 Jessica Jung 《Shine》揭露練習生之間的明爭暗算

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韓國最知名女子團體「少女時代」前主唱Jessica，身兼歌手、演員、時尚設計師Jessica，她的首部跨界出道小說，即將引爆全球話題討論！

《Shine》如《瘋狂亞洲富豪》般高潮迭起，《花邊教主》般嗆辣幽默。家人、愛情、友情、信任、生活，要犧牲多少珍愛的事物，才能打開夢想的大門？

鎂光燈底下的爾虞我詐、練習生之間的你爭我奪、大型娛樂公司的權力與陰謀……真相，永遠隱藏在舞台之下。

書名：《Shine》作者：鄭秀妍Jessica Jung出版社：高寶國際書版集團出版時間：2020年9月30日

文／鄭秀妍Jessica Jung

為了和DB最紅的明星合唱，她在我的酒裡加了東西

「妳怎麼啦？」我在她身邊坐下後，她在我耳邊低語。

「說來話長。」我嘆了口氣。「但我其實不太確定發生了什麼事……」

我看見魯先生在臺上看著我，臉上掛著一個危險的微笑。「就如我所說的，今天不只是你們每個月的例行檢查而已……」

我的眼角餘光看見米娜和其他女孩們摀著嘴竊笑。米娜對上我的視線，便動了動手指。她用手做出舉起香檳敬酒的動作，並用脣語說道：乾杯。昨晚的畫面如排山倒海般湧進我的腦海。香檳。米娜的臉。我錯亂的視覺。她用歡快的聲音喊著：「真的有用耶！」

「……也是個令人興奮的好機會—全國每一位年輕練習生恨不得能得到的機會。今天，我們會選出一人……」

我的胃一陣翻騰，讓我差點跌下椅子。

我沒有喝太多、也沒有失控。而且這也不只是個可怕而不幸的意外。這整件事都是米娜設計好的。她幹的好事。是她給了我那杯香檳，並在她的朋友們注視下逼我喝下的。

她一定在我的酒裡加了東西。

她對我下藥。

現實像一塊千斤重的磚頭砸在我身上。我僵在原位，無助而困頓。怒火中燒。我緊咬著牙關，直到覺得自己快要把牙齒咬碎。我覺得我快要爆炸了。在我腦中，我不斷重播著米娜站在我面前的畫面，聽見她得意地說著：「她現在不可能被選上了。」

「…… 和DB的超級偶像傑森合唱全新的單曲！」

「瑞秋！」明里用手肘撞了一下我的肋骨。「專心啦！妳真的有聽到魯先生說的話嗎？」

我呆滯地看著她，滿肚子、滿腦子都是香檳、怒火與小黃瓜。

「瑞秋。專心。高層和魯先生…… 他們要選一個女性練習生和傑森合唱。是一首真正的單曲—不是什麼練習而已。今天的審判日是選秀。就是今天。妳有可能被選上耶！」

她說的最後一句話重重擊中我的腦子。我思索著她的話。我有可能被選中的。

這不只是個尋常的例行檢查而已。這是和傑森合唱的機會。讓一個練習生—讓我—有機會和DB最紅的明星合唱。我有可能被選上的。

她現在不可能被選上了。

我倒抽一口氣，坐直身子。米娜一直都知道，她知道今天是什麼日子。她刻意設計我。

●本文摘自高寶國際書版集團出版之《Shine》，請勿轉載。欲知更多內容請試閱電子書。

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